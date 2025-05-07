Enflasyon hâlâ çok yüksek

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin raporunu açıkladı.

Enflasyon rakamları yine farklı

İTO açıkladı: Enflasyon 47,2

TÜİK’in madde sepeti fiyatlarını açıklamayı Haziran 2022’den bu yana durdurduğu belirtilen raporda, resmî enflasyon verilerine yönelik güven sorununa dikkat çekildi.

Raporda, “TÜİK’in şaibeli enflasyon verilerine göre bile Türkiye’de enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor” denildi.

2023 yılında hissedilen enflasyonun, açıklanan resmî enflasyonun yaklaşık iki katı olduğu belirtilen raporda, TÜİK’in aylık olarak gerçekleştirdiği Tüketici Eğilim Anketi’nden elde ettiği “hissedilen ve beklenen enflasyon” verilerini kamuoyuyla paylaşması gerektiği ifade edildi.

Ankara - Anka

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TÜİK’e vatandaş tepkisi: Doğru söylemiyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nisan ayı enflasyonunu aylık yüzde 3, yıllık ise yüzde 37,86 olarak açıklamasına, vatandaşlar tepki gösterdi.

Osmaniye’de bir vatandaş, “TÜİK yalan söylüyor, yüzde yüzü geçti. Vallahi inanmıyorum, billahi inanmıyorum, dedi.

Başka bir vatandaş ise “Ürünleri düşük gösteriyor. Domates 45-50 lira kilosu toptan. Eriğin yanına yaklaşılmıyor. Çilek, muz hepsi arttı” ifadelerini kullandı. Bir diğeri ise “Hangi ürünlere göre açıkladığını ben bilmiyorum, bizim aldığımız ürünler yüzde 3’ten çok çok farklı her ay. Aylık aşağı yukarı 7-8 gibi farklı alıyoruz ürünleri biz. Yıllık yüzde 37 değil, yüzde 80’den aşağı değil enflasyon benim hesabıma göre, benim alışverişime göre” dedi.

Osmaniye - Anka