Sırriyyen tenevveret

Bediüzzaman’ın Nur ve nasihat hizmeti için bir metod ya da yaklaşım olarak tarif ettiği “sırren tenevveret”in hangi çağda hangi durumda kim için ne manaya geldiği ehline malumdur.

Bugün bu malumlardan birinin ilamını yazalım.

Sırrı Süreyya Önder’e Allah rahmet etsin ve adaletiyle muamele etsin. PKK ve terör konusundaki karışık duruşunu ve sair konuları artık bizim konuşmamıza gerek kalmadı.

Bediüzzaman’ın şahsen dindar olmayan Adnan Menderes’e “İslâm kahramanı” derken kullandığı “Risale-i Nur’un vatana, millete ve İslâmiyet’e büyük hizmetini kabul ve takdir eden … İslâm Kahramanı” cümlesini biz “Risale-i Nur’un vatana, millete ve İslâmiyet’e büyük hizmetini kabul ve takdir ettiği ‘için’ İslâm kahramanı …” olarak anlarız.

Bu örnekten de yola çıkarak, siyasetçileri tartarken Risale-i Nur’a ne anlam yüklediğine de bakarız. Zira Risaleler bilhassa şeair ve bid’acılık (inkılapçılık) ayrımında ve demokratlık ve antidemokratlık ayrımında hakikatte bir kutup yıldızıdır.

Sırrı Süreyya Önder’in Bediüzzaman’la ve Risale-i Nur’la yakınlığı herkesin malumu. Ama bu konuda –şükür ki- kendisi yalnız değil. Siyasî yapı çok değişti.

Dolayısıyla sadece bu tür yakınlıklar altmış yetmiş sene önceki kadar kıymetli değil.

***

Ama siyasetle beraber Nurculuk da çok gelişti! Dolayısıyla bu yeni ve aslında istenmeyen duruma uygun yeni bakış açıları geliştirmek de önemli.

Ve işte bu yönden, tek bir Önder, başka yüzden ve binden kıymetli. Bir Sırrı’nın sırren tenevvereti çok karanlıkları aydınlatabilir.

Zira TV24’te “Kafa Dengi” Programında söyledikleri şöyle:

“Nurcular her askerî darbe ile kendi içlerinde bir iki kere bölünmüşlerdir. Daima. Bir kısmı şeye iltihak etmiştir, statükoya. Bir kısmı Bediüzzaman’ın o geleneksel çizgisine sadık kalmayı tercih etmiştir. Ben sadık kalanlara daha büyük bir muhabbet besliyorum.”

Bediüzzaman’ın geleneksel çizgisinin statüko dışı ve zıddı olduğu ve siyasette adalet, hürriyet ve demokratlıktan ibaret bulunduğu açık. Önder’in seviyorum dediği taraf olarak kimleri kast ettiğini ise herkes kendisi bilir.

Dolayısıyla Önder bu yönden kıymetli.

***

Esasen bu konu, hayatta ve siyasette birin ve binin değeri ile ilgilidir.

Bazen bin kişi görünür olur ve değerlidir. Bazen bir kişi görünür olur ve binden de değerli olur. Hele zamanı, yeri ve sebebi değerli ise.

Bu “kıymetli”lerden biri de Üsküdar Belediye Meclisi Üyesi Ekrem Baki ve istifa gerekçesi.

Meclisteki istifa açıklaması şöyle:

“Kendimle ilgili bir durumu da açıklamak istiyorum, müsaadenizle. Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması, iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk ve gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisinden istifa etmiş bulunuyorum.”

Bu istifaya birileri çok kulp taktı, takar. En çok da şunu söylerler: “Her partide her zaman böyle şeyler oluyor.”

Bizce sebebi itibariyle öyle değil. Mesele siyasete demokrat bakış.

Hem bazen bir hatayı bir kişinin görmesi bin kişinin görmesine yardımcı olabilir.

Ya da bir uyanık bin uykucuyu uyandırabilir.

Biz bu sebeple ısrarla şunu söyleriz:

Yeni Asya’nın siyasete rey katkısı bir puanlıktır, ama fikir ve yön katkısı binler puan değerindedir.

Demokratların ölümü de hayattır. Yeter ki demokratlığın hayatı bâkî kalsın.