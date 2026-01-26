"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

İlâhî sanatı “Mâşâallah” deyip takdir etmek

Risale-i Nur'dan
26 Ocak 2026, Pazartesi
(Dünden devam)

Sabian: Bilmüşahede şu masnuatta gayet güzel tahsinat, nihayet derecede süslü tezyinat vardır. Ve bilbedahe şöyle tahsinat ve tezyinat, onların Sâniinde, gayet şiddetli bir irade-i tahsin ve kasd-ı tezyin var olduğunu gösterir. Ve irade-i tahsin ve tezyin ise, bizzarure o Sâni’de, sanatına karşı kuvvetli bir rağbet ve kudsî bir muhabbet olduğunu gösterir. Ve masnuat içinde en câmi’ ve letaif-i sanatı birden kendinde gösteren ve bilen ve bildiren ve kendini sevdiren ve başka masnuattaki güzellikleri “Mâşâallah” deyip istihsan eden, bilbedahe o sanatperver ve sanatını çok seven Sâniin nazarında en ziyade mahbub, o olacaktır.

İşte masnuatı yaldızlayan mezâyâ ve mehasine ve mevcudatı ışıklandıran letaif ve kemâlâta karşı, “Sübhanallah, Mâşâallah, Allahuekber” diyerek semavatı çınlattıran ve Kur’ân’ın nağamatıyla kâinatı velveleye verdiren, istihsan ve takdir ile, tefekkür ve teşhir ile, zikir ve tevhid ile berr ve bahri cezbeye getiren, yine bilmüşahede o zattır.

İşte böyle bir zat ki, [“Bir şeye sebep olan, onu işleyen gibidir.”] sırrınca, bütün ümmetin işlediği hasenatın bir misli onun kefe-i mizanında bulunan ve umum ümmetinin salâvatı, onun manevî kemâlâtına imdat veren ve risaletinde gördüğü vezaifin netaicini ve manevî ücretleriyle beraber rahmet ve muhabbet-i İlâhiyenin nihayetsiz feyzine mazhar olan bir zat, elbette Mi’rac merdiveniyle Cennete, Sidretü’l-Münteha’ya, Arşa ve Kab-ı Kavseyn’e kadar gitmek, ayn-ı hak, nefs-i hakikat ve mahz-ı hikmettir.

Sözler, 31. Söz, s. 652

LUGATÇE:

bilbedahe: apaçık.

berr ve bahr: kara ve deniz.

istihsan: güzel bulma, beğenme.

kasd-ı tezyin: süsleme isteği.

mahbub: sevilmiş, sevilen.

masnuat: sanatla yapılmış eserler.

Mâşâallah: Allah dilemiş ne güzel yaratmış.

mehasin: güzellikler.

mezâyâ: özellikler.

nağamat: nağmeler, güzel sesler.

risalet: elçilik, peygamberlik.

sabian: yedinci.

Sâni: her şeyi sanatlı bir şekilde yaratan Allah.

tahsinat: güzelleştirmeler.

teşhir: sergileme, gösterme.

velvele: gürültü, heyecan.

