"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2026 CUMA - YIL: 57

Kâinatı ayakta tutan tekvinî kanunlar(9) - Ateşten doğan hayat: Su gerçekte nedir?

Durmuş Ali İnci
13 Mart 2026, Cuma
Suyun yeryüzünde ilk yaratılışı ve sonraki seyri, akılları hayrette bırakan bir hikâyedir.

Biri yanıcı (hidrojen), diğeri yakıcı (oksijen) olan iki element, ayrı ayrı gaz hâlindeyken; güneşten kopup geldiği kabul edilen dünyamızın derinliklerinde çok yüksek ısı altında birleşerek H₂O şeklinde yeni bir bileşik maddeyi, yani suyu meydana getirmiştir.

GÖKTEN YAĞAN OKYANUSLAR

Bir ateş kıvılcımı gibi ortaya çıkan saf su, taş küredeki kırık hatlardan yüzeye çıkmış; o dönemde atmosfer henüz yeterince oluşmadığından kolayca yükselerek buhar hâlinde askıda kalmıştır. Daha sonra yeryüzünde atmosferin oluşması ve yerçekiminin etkinleşmesiyle buhar yoğunlaşmış ve yağmur olarak tekrar yeryüzüne dönmeye başlamıştır.

Bilim insanları, ilk çağlarda yaklaşık elli bin yıl süren sağanak yağışların gerçekleşmiş olabileceğini ifade etmektedir. Bu uzun yağış dönemleri sonucunda yeryüzünde adeta birer buhar kazanını andıran okyanuslar ve denizler meydana gelmiştir.

Yoğunlaşan su buharı çevresine ısı yayar. Bu süreç, yeryüzünde farklı iklimlerin oluşmasına da zemin hazırlamıştır. Böylece tekvinî kanunlar zinciri içinde İlâhî emirle genel atmosfer dolaşımı kurulmuş; bunun ardından başta bitkiler olmak üzere canlıların yaratılışına uygun bir ortam hazırlanmıştır.

YANICI GAZLARDAN HAYAT KAYNAĞI

Dikkat çekici olan şudur: Yanıcı ve yakıcı iki gazın birleşmesinden meydana gelen su, ateşi söndüren bir maddeye dönüştürülmüştür.

Bugün bütün canlıların vücudunda yaklaşık %50–70 oranında su bulunmaktadır. Su, her organizmada adeta hatasız çalışan bir başusta gibi vazife görür. Sivrisineğin gözünde, pirenin midesinde, insanın ayağında, gülün çiçeğinde aynı kusursuz düzenle çalışabilmektedir.

Fizyolojik sistemleri birbirinden çok farklı olan canlılarda da aynı mükemmel görevini sürdürür. Birisi adeta bir uçak fabrikası, diğeri şeker fabrikası gibi çalışan bu farklı organizmalarda su, hiçbir hataya yer vermeden vazifesini yerine getirir.

HAYATIN DÖRT TEMEL UNSURU

Allah hayatı dört ana unsura bağlamıştır: Su – hava – hararet (Güneş) – toprak.

Susuz hayat olmaz. Çünkü bütün varlıkların temeli suyla yoğrulmuştur. İnsan da balçıktan, yani çamurdan yaratılmıştır.

Canlıların vücudunda besinler suda eriyerek kana karışır ve kan yoluyla bütün hücrelere taşınır. Bitkiler ise topraktan su içinde çözülmüş besinleri kökleriyle emer ve adeta manevî asansörlerle bu maddeleri dalların en uç noktalarındaki meyvelere kadar ulaştırır.

Bu hakikate işaret eden Risale-i Nur Külliyatı’nda özetle şöyle denilir: “Her bir şey emr-i İlâhîye gayet derecede itaat eder.”

SONUÇ

Kâinatta görülen bu kusursuz düzen, suyun basit bir madde olmadığını; İlâhî kanunlar sistemi içinde hayatın temel taşı olarak vazifelendirildiğini göstermektedir.

Yanıcı ve yakıcı iki gazdan hayat kaynağı olan suyu yaratan kudret, kâinatta hiçbir şeyin başıboş olmadığını; her şeyin İlâhî kanunlara  itaat ederek vazifesini yaptığını açıkça göstermektedir.

Okunma Sayısı: 272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mescid-i Aksa kapalı durumda! - Filistinliler Harem-i Şerif yakınlarında sokaklarda teravih kıldı

    İspanya: Trump'ın ticari tehditlerinden korkmuyoruz

    'Mücteba Hamaney yaralı ama iyi'

    Neyin pahasına ABD, Erdoğan ile uzlaştı?

    Faize var, emekliye yok

    Emeklinin aklıyla alay etmeyin

    Peşmerge-Fransız askeri üssüne saldırı oldu: 7 Fransız askeri personel yaralandı

    İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a tehdit

    Bazı plastik ürünlerde kısıtlama 1 Eylül'de başlayacak

    Hürmüz Boğazı'ndaki riske rağmen Çin'e petrol ihracatını sürdürüyor

    Telefon bağımlılığı arttı

    İslâmofobiye karşı hamle

    Tekstilde üç tezgâhtan biri şalteri indirdi

    Merz’den İsrail’e uyarı, ABD’ye eleştiri

    Diplomasiye geri dönülsün

    İran: Birleşmiş milletler niye sessiz? Sessizlik saldırganları cesaretlendiriyor

    Guterres’ten Ramazan ziyareti

    İlk kez yeni kilise yaptık

    Gazze’ye yardım girişi kesildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Mücteba Hamaney yaralı ama iyi'
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İspanya: Trump'ın ticari tehditlerinden korkmuyoruz
    Genel

    Peşmerge-Fransız askeri üssüne saldırı oldu: 7 Fransız askeri personel yaralandı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Mescid-i Aksa kapalı durumda! - Filistinliler Harem-i Şerif yakınlarında sokaklarda teravih kıldı
    Genel

    Neyin pahasına ABD, Erdoğan ile uzlaştı?
    Genel

    Emeklinin aklıyla alay etmeyin
    Genel

    Faize var, emekliye yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.