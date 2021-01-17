"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

İman ile yürüyen, emn ü eman içindedir

Risale-i Nur'dan
17 Ocak 2021, Pazar
“Ey insanlar, hepiniz Allah’a muhtaçsınız.” (Fatır Sûresi: 15.)

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

İnsandaki kusur sonsuz olduğu gibi, acz, fakr ve ihtiyacına da nihayet yoktur. İnsana tevdi edilen açlıkla nimetlerin lezzetleri tebarüz ettiği gibi, insandaki kusur, kemâlât-ı Sübhaniye derecelerine bir mirsaddır. İnsandaki fakr, gınâ-i rahmetin derecelerine bir mikyastır. İnsandaki acz, kudret ve kibriyasına bir mizandır. İnsandaki tenevvü-ü hâcât, envâ-ı niam ve ihsanatına bir merdivendir. Öyle ise fıtratından gaye, ubudiyettir. Ubudiyet ise dergâh-ı izzetine kusurlarını “Estağfirullah” ve “Sübhanallah” ile ilân etmektir.

***

“İhlâs ile kulluk edenler nimetlerle dolu Cennet içindedir. Günaha dalan kâfirler ise Cehennem ateşindedir.” [İnfitar Sûresi: 13-14.]

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Her bir insan için hayat seferinde iki yol vardır. Bu iki yolun uzunluğu, kısalığı birdir. Amma birisinde, ehl-i şuhud ve ehl-i vukufun şehadet ve tasdikleriyle, onda dokuz menfaat ihtimali var. İkinci yolda mesele ma’kusedir, onda dokuz zarar ihtimali vardır. İkinci yolla gidenin ne silâhı var, ne zâhiresi. Tabiî, yolda pek çok korkulara maruz kalacağı gibi, ihtiyaçlarını def’ için çoklara minnet altında kalır. Fakat birinci yola sülûk edenin hem silâhı, hem erzakı beraberdir; pek serbestâne gider. Birinci yol Kur’ân yoludur, ikinci yol ise dalâlet yoludur.

Evet, ehl-i şuhudun, ehl-i vukufun tasdik ve şehadetleriyle sabittir ki, iman yümnüyle yürüyen, emn ü eman içindedir. Ve bilâhare, merkez-i hükûmete ulaştığında, onda dokuzu büyük mükâfatlara mazhar olacaklardır. Fakat dalâlet zulümatı içinde yürüyenler, esna-i seferde korkudan, açlıktan her şeye ve herkese tezellül ettikten sonra, mahall-i hükûmete vâsıl olduğunda, onda dokuzu ya idam veya ebedî hapse mahkûm olacaklardır. Binaenaleyh aklı olan, zararlı bir şeyi, dünyevî edna bir hiffet için tercih etmez.

Ehl-i şuhud dediğimizden maksat, evliyaullahtır. Zira velâyet sahibi, avamın itikad ettiği şeyleri gözle müşahede ediyor. Kur’ân yoluyla gidenlerin silâh ve zahîreleri ise Kadîr-i Mutlak’a, Ganiyy-i Kerîm’e olan tevekkül onları temin eder. Zira, tevekkül, istinad ve istimdad noktalarını tazammun ediyor. Bu noktalar da Kelime-i Tevhidi istilzam ediyor. Kelime-i Tevhid de namazı iktiza ediyor. Namaz dahi ubudiyetin esas bir rüknüdür. Ubudiyeti emreden, tekliftir. Mükellefiyetini îfâ edenin, mükellefiyet müddetince, mükellefiyet-i askeriye gibi, yemekleri, libasları ve sair hayat lâzımeleri hazine-i Rahman’dan verilir. Mükellefiyet-i askeriye iki buçuk senedir, amma mükellefiyet-i ubudiyet müddet-i ömürdür.

Mesnevî-i Nuriye, s. 242-243

LÛ­GAT­ÇE:

ehl-i şuhud: Kâinatta tevhid delillerini aynen seyreden, İlâhî ve gizli sırları Hakkın izni ile gören şuhud ehli, velî.

emn ü eman: Emniyet ve eminlik; güven, selâmet.

envâ-ı niam ve ihsanat: Nimetlerin, ihsan ve ikramların çeşitleri, türleri.

hiffet: Hafiflik.

istilzam: Gerektirme.

istimdad: Yardım dileme.

ma’kuse: Tersine.

mirsad: Gözetleme aleti.

mükellefiyet-i askeriye: Askerlik görevi.

mükellefiyet-i ubudiyet: Kulluk görevi, ibadet.

rükün: Bir şeyi meydana getiren unsurlardan her biri, esas.

sülûk: Bir yola girme, bir yol tutup o yolda terakkî mertebelerine devam etme.

tenevvü-i hâcât: İhtiyaçların çeşit çeşit olması.

tezellül: Zillete katlanma, aşağılanma.

ubudiyet: Kulluk, ibadet.

yümün: Uğur, bereket.

zahîre: Erzak.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kutuplaşma otoriterliğe dâvet

    'Mücadelemiz bütün üniversiteler için'

    'İktidar sahipleri, hedef göstermekten vazgeçsin'

    Keşmir Hindistan’ın iç meselesi değil

    Torba hafifledi, fatura büyüdü

    Türkiye'de 7 bin 550 kişiye daha koronavirüs tanısı kondu

    Trump'tan Çin, BAE ve İran'a yaptırım kararı

    İstanbul’un barajları atıklardan temizlendi

    AB: Aylardır somut adım bekliyoruz

    Filistin’de 14 yıl sonra seçim

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

    Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

    Beşiktaş ile Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek

    650 binden fazla sağlık çalışanına aşı yapıldı

    Bakan Selçuk açık öğretim sınav tarihlerini açıkladı

    Merkel’in partisinin yeni başkanı oldu: Armin Laschet kimdir?

    SSB projelerini yabancı firmalara aktaran şüpheli tutuklandı

    Marmara'ya yoğun kar yağışı uyarısı

    MTV'de ödeme dönemi ve yapılandırma süresi ay sonunda dolacak

    Sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirildi

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Otobanda namaz kılmak
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    20 yıl önceden bugüne
    Ahmet BATTAL

    Bu inişin çıkışı yok
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bindik bir alâmete, gidiyoruz kıyamete
    Adnan NACİR

    Resmîleşebilir, dikkat!
    Genel

    Risale-i Nur Enstitüsü Divan-ı Harb-i Örfîyi konuşuyor
    Genel

    Kutuplaşma otoriterliğe dâvet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdurrahman AYDIN

    Kürsî, Arş-ı A’zam ve İstivâ
    Mehmet KARA

    “Türkiye’nin geleceği AB’de” ise…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.