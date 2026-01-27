"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

Kâinata hikmetle bakılsa, azîm bir şeceredir

Risale-i Nur'dan
27 Ocak 2026, Salı
(Dünden devam)

• İkinci müşkül: Ey makam-ı istimadaki insan! Şu ikinci işkâl ettiğin hakikat o kadar derindir, o kadar yüksektir ki, akıl ona ne ulaşır, ne de yanaşır; illâ, nur-u iman ile görünür. Fakat bazı temsilât ile o hakikatin vücudu fehme takrîb edilir. Öyle ise, bir nebze takribe çalışacağız.

İşte şu kâinata nazar-ı hikmetle bakıldığı vakit, azîm bir şecere manasında görünür. Ve şecerenin nasıl dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri vardır; şu şecere-i hilkatin de bir şıkkı olan âlem-i süflînin, anâsır dalları, nebatat ve eşcar yaprakları, hayvanat çiçekleri, insan meyveleri hükmünde görünür. 

Sâni-i Zülcelâl’in ağaçlar hakkında cârî olan bir kanunu, elbette şu şecere-i a’zamda da cârî olmak, mukteza-i ism-i Hakîm’dir. Öyle ise, mukteza-i hikmet, şu şecere-i hilkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır. Hem öyle bir çekirdek ki, âlem-i cismanîden başka, sair âlemlerin numunesini ve esasatını câmi’ olsun. Çünkü binler muhtelif âlemleri tazammun eden kâinatın çekirdek-i aslîsi ve menşei, kuru bir madde olamaz.

Madem şu şecere-i kâinattan daha evvel, o neviden başka şecere yok; öyle ise, ona menşe ve çekirdek hükmünde olan mana ve nur, elbette yine şecere-i kâinatta bir meyve libasının giydirilmesi, yine Hakîm isminin muktezasıdır. Çünkü çekirdek daima çıplak olamaz. Madem evvel-i fıtratta, meyve libasını giymemiş; elbette âhirde o libası giyecektir. Madem o meyve insandır ve madem insan içinde, sâbıkan ispat edildiği üzere, en meşhur meyve ve en muhteşem semere ve umumun nazar-ı dikkatini celb eden ve arzın nısfını ve beşerin humsunun nazarını kendine hasreden ve mehasin-i maneviyesi ile âlemi ya nazar-ı muhabbet veya hayretle kendine baktıran meyve ise zat-ı Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâmdır; elbette kâinatın teşekkülüne çekirdek olan nur, onun zatında cismini giyerek, en âhir bir meyve suretinde görünecektir.

Sözler, 31. Söz, s. 653

LUGATÇE:

âlem-i süflî: aşağı âlem, dünya.

anâsır: unsurlar; toprak, hava, su, ateş.

evvel-i fıtrat: yaratılışın başlangıcı.

fehim: anlayış.

hums: beşte bir.

işkâl etmek: zorlaştırmak, güçleştirmek.

makam-ı istima: dinleme konumunda.

mehasin-i maneviye: manevî güzellikler.

mukteza-i ism-i Hakîm: Allah’ın her şeyi hikmetle yaptığını bildiren isminin gereği.

nısf: yarım, yarı.

Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük sahibi, her şeyi sanatla yaratan Allah.

semere: meyve.

şecere: ağaç.

şecere-i hilkat: yaratılış ağacı.

takrib: yaklaştırma.

Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    YPG ile olan ateşkes 15 gün uzatıldı

    Bağımlılıkla mücadelede geç kaldık

    Meteoroloji'den yurdun kuzey kesimlerine kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    Rusya’dan Venezuela ordusuna 'Maduro’ya ihanet ettiniz' suçlaması

    Wall Street Journal: Çin ordusunun en kıdemli generali, nükleer sırları ABD'ye verdi

    Altında ve gümüşte rekor üstüne rekor

    Türkiye cezaevlerinde aşırı doluluk alarmı

    Bahçeli, erken seçime karşı

    Erken seçime var mısın?

    Adalet sistemi iyileştirilmeli

    İran'daki internet kesintisinin ekonomiye maliyeti büyük

    İsrail: ABD'nin İran'a saldırma ihtimaline karşı hazırlık yapıyoruz

    İsrail, ateşkese rağmen saldırmayı sürdürüyor!

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem

    ABD'de büyük kar fırtınası: 920 bin kişi elektriksiz kaldı - New York'ta evsiz 5 kişi dışarıda ölü bulundu!

    Kur’ân adaleti merkeze alır

    Filipinler'de 359 kişiyi taşıyan feribot battı: İlk belirlemelere göre 15 kişi öldü

    Dijital vicdan nedir?

    Sosyal medya tedbirleri

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.