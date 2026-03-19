Mersin’de Ramazan

Bundan bir kaç yıl önceydi. Ramazan iftarları için istişare yapıyorduk. Yaşar Ağabey heyete şöyle bir tavsiyede bulundu. Bu yılki iftar programımızın sloganı "Her keseden herkese iftar" olsun.

Meşveretin güzel bir neticesi olarak, bu fikir hüsn-ü kabul gördü ve kaç yıldır da bu minval üzere devam ediyor. Cemaat de sahiplenince güzel neticeler ortaya çıkıyor elhamdülillah. Üstadımızın iğne yapma misalinde olduğu gibi biri etini aldı, biri ekmeğini, biri diğer malzemelerini, diğeri tatlıyı vesaire ortaya dört başı mamur iftar sofraları kurulmaya başlandı. Ey istişare sen, Allah'ın dilemesiyle nelere kadirsin. İstişarenin önem ve ehemmiyetini yaşayarak çok bariz bir şekilde bir kez yine görmüş olduk.

Yemeklerimizi mümkün mertebe iki yıl önce faaliyete geçirdiğimiz kendi mutfağımızda hem piyasaya göre daha ucuza mal ettik, hem de hijyen açısından da çok daha sağlıklı ve leziz yemekler yaptık. Dışardan yemek siparişi verenlere de tavsiye ederiz.

En önemlisi de yemeklerin yapılması masaların tanzimi, sofraların toplanması esnasında sağlanan birlik ve beraberlik ruhu. Maddî ziyafet sofraları manevî ziyafete inkılap etti.

Hanım kardeşlerimizi de ayrı bir bölümde ağırladık, onlar da bu Halil İbrahim sofrasına davetli idiler. Bu arada melek misal çocukları da unutmadık. Çocukların yemekhanenin yanı başında faaliyete geçirilen oyun parkurundaki keyiflerine diyecek yoktu.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

Ayrıca, Harun ve Fatih kardeşlerin gayretleriyle gençlik iftarları tertiplendi. Erkek ve kız çocukların yanlarında anne ve babalarının da katılımıyla ayrı ayrı çocuk iftar etkinlikleri coşkuyla gerçekleşti. Program değişik etkinlikler ve çuval yarışı gibi oyunlarla renklendirildi. Çocuk faaliyetlerinden dolayı çocuklar ders günlerini adeta iple çektiler diyebilirim.

Hizmetlerimizin inkişafını istiyorsak çocuklarımıza sahip çıkmamız lâzım. Ehl-i dünyanın çocuklarımızı elimizden almaması için alternatifler üretmek zorundayız. Yoksa gençliğimiz ve geleceğimiz olmaz. Gençliği olmayanlar da bir zaman sonra tarihin tozlu sayfalarında yer almaya mahkumdur.

Cenab-ı Mevlâm yapılan bu faaliyetleri daha da geliştirerek devam etmeyi nasip eylesin. İbadet ve dualarımız kabul eylesin. Bizleri ve neslimizi iman ve Kur'ân hizmetinde daim eylesin.