"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 56

Kar tanelerindeki İlâhî sanat ve rahmet

Risale-i Nur'dan
23 Şubat 2025, Pazar
Evet, küre-i arzda dört yüz bin nevileri zîhayattan halk eden, hatta en adî ve müteaffin maddelerden zîruhları çoklukla yaratan ve her tarafı onlarla şenlendiren ve mu’cizat-ı sanatına karşı onlara dilleriyle “Mâşaallah, Bârekallah, Sübhanallah” dediren ve ihsânât-ı rahmetine mukabil “Elhamdülillah, Ve’ş-şükrü lillah, Allahuekber” o hayvancıklara söylettiren bir Kadîr-i Zülcelâli ve’l-Cemâl, elbette bilâşek velâşüphe, koca semâvâta münasip, isyansız ve daima ubudiyette olan sekeneleri ve ruhânîleri yaratmış, semâvâtı şenlendirmiş, boş bırakmamış.

Ve hayvanatın taifelerinden pek çok ziyade ayrı ayrı nevileri meleklerden icat etmiş ki; bir kısmı küçücük olarak yağmur ve kar katrelerine binip sanat ve rahmet-i İlâhiyeyi kendi dilleriyle alkışlıyorlar, bir kısmı birer seyyar yıldızlara binip fezâ-yı kâinatta seyahat içinde azamet ve izzet ve haşmet-i rububiyete karşı tekbir ve tehlil ile ubudiyetlerini âleme ilân ediyorlar.

Evet, zaman-ı Âdem’den beri bütün semâvî kitaplar ve dinler, meleklerin vücutlarına ve ubudiyetlerine ittifakları ve bütün asırlarda melekler ile konuşmalar ve muhâvereler kesretli tevatür ile insanlar içinde vuku bulduğunu nakil ve rivayetleri ise görmediğimiz Amerika insanlarının vücutları gibi, meleklerin vücutlarını ve bizimle alâkadar olduklarını kat’î ispat eder.

İşte şimdi gel, iman nuruyla bu küllî ikinci meyveye bak ve tat; nasıl kâinatı baştan başa şenlendirip, güzelleştirip bir mescid-i ekbere ve büyük bir ibadethaneye çeviriyor. Ve fen ve felsefenin soğuk, hayatsız, zulmetli, dehşetli göstermelerine mukabil; hayatlı, şuurlu, ışıklı, ünsiyetli; tatlı bir kâinat göstererek, bâkî hayatın bir cilve-i lezzetini ehl-i imana derecesine göre dünyada dahi tattırır.

Asâ-yı Musa, 11. Mesele, s. 93

LUGATÇE:

halk etmek: yaratmak.

haşmet-i rububiyet: Rablığın, idare ve terbiye ediciliğin haşmeti, heybeti, büyüklüğü.

küre-i arz: yer küre, dünya.

müteaffin: bozulmuş, çürüyüp kokuşmuş.

tehlil: “Lâ ilâhe illallah” demek.

ubudiyet: kulluk.

zîhayat: hayat sahibi, canlı.

Okunma Sayısı: 345
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomik gerçekler iç açıcı değil

    İşsizlikte tsunami tehlikesi artıyor

    İktidar ortağından ‘‘askıda buğday’’ kampanyası: Ülkeyi el ele batırdılar

    Gazze'deki soykırımda 18 bin çocuk İsrail tarafından katledildi

    Hız ihlalleriyle ilgili 848 bin işlem yapıldı

    Doğu Karadeniz'de "kar sağanağı" bekleniyor

    Esir takasında yedinci tur gerçekleşiyor - "Ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlıyız"

    Derbinin hakemi Vincic, Süper Lig'deki 136. yabancı hakem olacak

    İmamoğlu hakkında "sahte diploma" soruşturması başlatıldı

    Dünya futbolu "İsrail'e Kırmızı Kart Göster"di

    İslam Birliği sağlam bir duvardır

    Netanyahu, bir Filistinlinin evine baskın düzenledi!

    Hür fikre tahammülsüzluk en büyük problemlerden

    Kanadalılar ABD'ye karşı birleşti

    Rusya: Krizin çözümü bağımsız Filistin

    'Zelenskiy'nin müzakerelere katılması çok önemli değil'

    AB'nin 300 bin askere ihtiyacı var

    'Bu fotoğraflara yatırımcı gelir mi?'

    Kaçacaklar mıydı?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ''Cihanı sarsacak hadiseler içinde...''
    Ahmet BATTAL

    AKP’nin İslâmcılığı, sonuçları ve dindarlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kar tanelerindeki İlâhî sanat ve rahmet
    Genel

    Ekonomik gerçekler iç açıcı değil
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mustafa Güreldi

    Siyasette Demirel ekolü
    Mehmet KARA

    “Mutsuzluk” anketi
    Faruk ÇAKIR

    Eğitim çarkı
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlıklı hayat prensipleri -13

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.