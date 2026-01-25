"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

Kur’ân vasıtasıyla kâinat tılsımını açan zat

Risale-i Nur'dan
25 Ocak 2026, Pazar
(Dünden devam)

Hem şu kâinatın Hâkim-i Hakîm’i, şu kâinatın tahavvülatındaki maksat ve gayeyi tazammun eden tılsım-ı muğlâkını ve mevcudatın “Nereden? Nereye? Ve ne oldukları?” olan şu üç suâl-i müşkülün muammasını bir elçi vasıtasıyla umum zîşuurlara açtırmak istemesine mukabil, en vâzıh bir surette ve en a’zamî bir derecede hakaik-ı Kur’âniye vasıtasıyla o tılsımı açan ve o muammayı halleden, yine bilbedahe o zattır.

Hem şu âlemin Sâni-i Zülcelâl’i, bütün güzel masnuatıyla Kendini zîşuur olanlara tanıttırmak ve kıymetli nimetlerle Kendini onlara sevdirmesi, bizzarure onun mukabilinde zîşuur olanlara marziyatı ve arzu-yu İlâhiyelerini bir elçi vasıtasıyla bildirmesini istemesine mukabil, en a’lâ ve ekmel bir surette, Kur’ân vasıtasıyla o marziyat ve arzuları beyan eden ve getiren, yine bilbedahe o zattır.

Hem Rabbü’l-Âlemîn, meyve-i âlem olan insana âlemi içine alacak bir vüs’at-i istidat verdiğinden ve bir ubudiyet-i külliyeye müheyya ettiğinden ve hissiyatça kesrete ve dünyaya mübtelâ olduğundan, bir rehber vasıtasıyla yüzlerini kesretten vahdete, fânîden bâkîye çevirmek istemesine mukabil, en a’zamî bir derecede, en eblâğ bir surette, Kur’ân vasıtasıyla en ahsen bir tarzda rehberlik eden ve risaletin vazifesini en ekmel bir tarzda ifa eden, yine bilbedahe o zattır.

İşte mevcudatın en eşrefi olan zîhayat ve zîhayat içinde en eşref olan zîşuur ve zîşuur içinde en eşref olan hakikî insan ve hakikî insan içinde geçmiş vezaifi en a’zamî bir derecede, en ekmel bir surette ifa eden zat, elbette o Mi’rac-ı Azîm ile Kab-ı Kavseyn’e çıkacak, saadet-i ebediye kapısını çalacak, hazine-i rahmetini açacak, imanın hakaik-ı gaybiyesini görecek, yine o olacaktır.

Sözler, 31. Söz, s. 651

LÛGATÇE:

bilbedahe: apaçık.

eblâğ: en beliğ, çok etkili.

hakaik-i Kur’âniye: Kur’ân hakikatleri.

Hâkim-i Hakîm: her şeyi hikmetle yapan ve

her şeyi hükmü altında tutan Allah.

Kab-ı Kavseyn: Peygamberimizin (asm) Mi’racta 

ulaştığı ve bütün yaratılanları arkasına alıp Cenab-ı Hakla müşerref olduğu makam.

kesret: çokluk.

marziyat: Allah’ın rızasını kazandıracak hâl 

ve hareketler; razı olunacak şeyler.

muamma: bilmece.

Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük sahibi, her şeyi 

sanatla yaratan Allah.

tahavvülât: değişmeler.

tazammun etmek: içine almak, kapsamak.

tılsım: herkesin bilip çözemediği gizli sır.

tılsım-ı muğlâk: anlaşılması güç olan gizli sır.

ubudiyet-i külliye: çok kapsamlı bir kulluk.

vâzıh: açık.

zîşuur: şuur sahibi, bilinçli.

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye Savunma Bakanlığı: Terör örgütü YPG ile olan ateşkes 15 gün uzatıldı

    Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

    'Kış şartlarında lastikler daha az şişirilmeli' algısı yanlış!

    Afganistan'daki şiddetli kar ve yağmur yağışı sebebiyle 61 kişi öldü

    Küresel ve jeopolitik gerilimlerin haritası = ABD'nin silah satış coğrafyası

    Endonezya'daki toprak kaymasında 8 kişi öldü, 82 kişi kayıp durumda

    KDK: Okul yakınındaki direksiyon eğitimi güzergahı "değiştirilsin"

    MSB: İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması planımız yok

    Abu Dabi'deki ABD-Rusya-Ukrayna zirvesi sona erdi

    Gram altın 7 bin lirayı geçti

    Enflasyon hedefinde işler iyiye gitmiyor

    Öcalan mitingi yasaklandı

    Venezuela yabancı petrol şirketlerine onay verdi

    Filistin devletinin adı yok

    İran'da bilanço ağırlaşıyor

    Onurumuz satılık değil

    Davos'ta sosyal patlama uyarısı yapıldı: Kapitalist sistem tıkandı

    Özel: CHP’de başörtülü milletvekili olacak

    Deprem konutları ‘bedava’ değil

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti
    Genel

    Suriye Savunma Bakanlığı: Terör örgütü YPG ile olan ateşkes 15 gün uzatıldı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Kış şartlarında lastikler daha az şişirilmeli' algısı yanlış!
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.