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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2024 CUMA - YIL: 54

Müslümanlar neden zillet ve sefalet içinde?

Risale-i Nur'dan
09 Şubat 2024, Cuma
Şu fakir, garib Nursî ki, “bid’atü’z-zaman” lâkabıyla müsemma olmaya lâyık iken, haberi olmadan “Bediüzzaman” ile meşhur olan bîçare, tedennî-i milletten ciğeri yanmış gibi feryad ü figan ederek, “Ah, ah, ah! Vâ esefâ!” der ki:

İslâmiyet’in mağz ve lübbünü terk ederek, kışrına ve zâhirine vakf-ı nazar ettik ve aldandık. Ve sû-i fehim ve sû-i edeb ile, İslâmiyet’in hakkını ve müstahak olduğu hürmeti ifa edemedik. Tâ o da bizden nefret ederek, evham ve hayâlâtın bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledi. Hem de hakkı var. Zira, biz İsrailiyatı usulüne ve hikâyâtı akaidine ve mecâzâtı hakaikına karıştırarak, kıymetini takdir edemedik. O da ceza olarak bizi dünyada te’dib için, zillet ve sefalet içinde bıraktı. Bizi kurtaracak, yine onun merhametidir.

Öyle ise, ey ihvan-ı Müslimîn! Geliniz, ona tarziye vereceğiz. El birliğiyle dest-i sadâkati uzatacağız, biat edeceğiz, onun hablü’l-metînine sarılacağız.

Hem de bilâperva olarak ilân ederim: Beni geçmiş asırların efkârına karşı mübarezeye heyecan ve şecaate getiren ve yüzer senelerden beri sevkü’l-ceyş ile kuvvet bulan hayâlât ve evhamın müdafaasına beni gayrete getiren itikadım ve yakînimdir ki hak neşv ü nemâ bulacaktır –eğer, çendan toprakta gizlense… Ve taraftar ve mültezimleri muzaffer olacaklardır –eğer, çendan zaman ve zeminin merhametsizliğinden, az ve zayıf olsalar…

Hem de itikadımdır ki: İstikbale hüküm sürecek ve her kıt’asında hâkim-i mutlak olacak, yalnız hakikat-i İslâmiyet’tir. Evet, saadet-saray-ı istikbalde tahtnişîn hakaik ve maarif yalnız İslâmiyet olacaktır, onu fethedecek yalnız odur; emareler görünüyorlar.

Muhakemat, Mukaddeme, s. 22

LÛ­GAT­ÇE:

Bediüzzaman: zamanın eşsiz güzelliği.

bid’atü’z-zaman: zamanın bid’ası, zamanın acib ve garibi.

bilâperva: çekinmeden, korkmadan.

çendan: gerçi, her ne kadar.

dest-i sadâkat: bağlılık ve doğruluk eli.

evham: vehimler, zanlar.

hablü’l-metîn: sağlam ip.

hakaik: hakikatler.

ihvan-ı Müslimîn: Müslüman kardeşler.

İsrailiyat: İslâmiyet’e karıştırılan, İsrailoğulları’ndan gelen, hurafelere dönüşmüş hikâyeler. 

kışır: kabuk, dış taraf.

lübb: iç, öz.

maarif: bilgiler, ilimler.

mağz: öz, iç.

mübareze: mücadele, kavga.

mültezim: iltizam eden, taraftarlık gösteren.

müsemma: isimlendirilmiş, ad verilmiş.

neşv ü nema: yayılıp genişleme, büyüyüp gelişme.

saadet-saray-ı istikbal: geleceğin saadet, mutluluk sarayı.

sefalet: yoksulluk, perişanlık.

sevkü’l-ceyş: askerî birlikleri sevk ve idare etme.

sû-i edeb: kötü terbiye.

sû-i fehim: kötü anlayış.

şecaat: cesaret.

tahtnişîn: tahta oturan; padişah.

tarziye: hatalı bir hareketten dolayı affını isteme, özür dileme.

tedennî-i millet: milletin geri kalması.

te’dib: terbiye etme, edeplendirme.

vakf-ı nazar: bakışı sadece bir şeye has kılmak, bakışın bir şeye odaklanması.

yakîn: kesin bilme, şüpheden sıyrılarak son derece doğru ve kuvvetli bilme.

zillet: aşağı olma, hakirlik, horluk.

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