"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2024 PAZAR - YIL: 55

“Fitne kapılarını kapatmak Şeriatın güzelliklerinden”

Risale-i Nur'dan
21 Temmuz 2024, Pazar
(Dünden devam)

Sahabelerin bir kısmı, o harplerde, adalet-i izafiye ve nisbiye ve ruhsat-ı şer’iyeyi düşünüp tâbi olarak, Hazret-i Ali’nin (ra) takip ettiği adalet-i hakikiye ve azîmet-i şer’iye ile beraber zâhidâne, müstağniyâne, muktesidâne mesleğini terk edip, muhalif tarafa bu içtihad neticesinde girdiklerini, hatta İmam-ı Ali’nin (ra) kardeşi Ukayl ve “Habrü’l-Ümme” ünvanını alan Abdullah ibni Abbas dahi bir vakit muhalif tarafında bulunduklarından, hakikî Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, “Fitne kapılarını kapatmak Şeriatın güzelliklerindendir.” bir düstur-u esasiye-i şer’iyeye binaen “Allah ellerimizi o kanlı hadiselere bulaştırmadı; o halde biz de o hadiselerden bahsedip dilimizi bulaştırmayalım.” diyerek, o fitnelerin kapısını açmak, bahsetmek caiz görmüyorlar. Çünkü itiraza müstahak birkaç tane varsa, tarafgirlik damarıyla büyük Sahabelere, hatta muhalif tarafında bulunan Âl-i Beyt’in bir kısmına ve Talha ve Zübeyir (ra) gibi Aşere-i Mübeşşereden büyük zatlara itiraza başlar, zem ve adavet meyli uyanır diye, Ehl-i Sünnet o kapıyı kapamak taraftarıdır.

Hatta Ehl-i Sünnetin ve ilm-i kelâmın azîm imamlarından meşhur Sa’deddin-i Taftazânî, Yezid ve Velid hakkında tel’in ve tadlîle cevaz vermesine mukabil, Seyyid Şerif Cürcanî gibi Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin allâmeleri demişler: “Gerçi Yezid ve Velid, zalim ve gaddar ve facirdirler; fakat sekeratta imansız gittikleri gaybîdir. Ve kat’î bir derecede bilinmediği için o şahısların nass-ı kat’î ve delil-i kat’î bulunmadığı vakit, imanla gitmesi ihtimali ve tevbe etmek ihtimali olduğundan, öyle hususi şahsa lânet edilmez. Belki ‘Allah’ın lâneti zalimler ve münafıkların üzerine olsun.’ gibi umûmî bir ünvan ile lânet caiz olabilir. Yoksa zararlı, lüzumsuzdur” diye Sa’deddin-i Taftazânî’ye mukabele etmişler.

Senin müdakkikane ve âlimâne mektubuna karşı uzun cevap yazmadığımın sebebi, hem ehemmiyetli hastalığım ve ehemmiyetli meşgalelerim içinde acele bu kadar yazabildim.

El-Bâkî Hüve’l-Bâkî.

Said Nursî

Emirdağ Lahikası, Y.A.N.-2024, 151. Mektup, s. 241

LÛ­GAT­ÇE:

adalet-i izafiye ve nisbiye: nisbî adalet, göreceli adalet.

adavet: düşmanlık.

Âl-i Beyt: Peygamberimizin (asm) ailesinden ve neslinden olan.

Aşere-i Mübeşşere: Cennetle müjdelenen on Sahabî.

azîmet-i şer’iye: şer’î hükümlerde takvaya daha yakın olanı tercih etme.

düstur-u esasiye-i şer’iye: şeriatın temel prensibi.

facir: günahkâr, ahlâksız.

habrü’l-ümme: ümmetin alimi, bilgini.

müdakkikane: dikkatli, titiz bir şekilde.

muktesidâne: ölçülü, dengeli.

müstağniyâne: tok gözlü, başkalarından bir şey beklemez ve başkalarına eyvallah etmez bir şekilde.

nass-ı kat’î: kesin dinî hüküm.

ruhsat-ı şer’iye: şer’î kolaylık, dinî izin.

tadlîl: dalâlete düştüğüne hükmetme.

zâhidâne: dünyayı kalben terk edip dinin emirlerine çok titizlikle riâyet eder şekilde, züht ve takvâ ile.

zem: kötüleme, eleştirme.

Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşgalciye destek vermeyin

    Memur ve emekli canından bezdi

    Ormancılardan tasarruf tepkisi

    İsrail, Yemen'e de saldırdı

    Barack Obama da “Biden çekilsin” diyor

    6 milyon kişinin borcu silindi

    “Adalet için bir zafer”

    Meriç Nehri’nde kuraklık alarmı

    Trakya’da yağmur duası yapıldı

    Öğle saatlerinde güneşli ortamda bulunmayın

    Gençler yurt dışına gidiyor

    Gazze, büyük acılar çekiyor

    Microsoft: 8,5 milyon Windows cihazı etkilendi

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli

    Pakistan, Netanyahu'yu "terörist" olarak tanıma kararı aldı

    Uluslararası Adalet Divanının görüşünü "tarihi"

    Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılını geride bıraktık

    Almanya: Bu savaş nihayet sona ermeli, Gazze'de siviller için güvenli bir yer yok

    İsrail suyu silah olarak kullanıyor - Gazze'deki temiz su sıkıntısı artarak devam ediyor!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Artık içimize fitne sokmaktan vazgeçin”
    Genel

    6 milyon kişinin borcu silindi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Memur ve emekli canından bezdi
    Genel

    İşgalciye destek vermeyin
    Nahit Topaloğlu

    ZİYÂ mı, ZIYA mı kelimesi beni aylarca uğraştırdı
    Genel

    İsrail, Yemen'e de saldırdı
    Genel

    Barack Obama da “Biden çekilsin” diyor
    Genel

    Ormancılardan tasarruf tepkisi
    Adnan NACİR

    Sabit gelirliden Mehmet Şimşek’e mektup

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.