"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2024 CUMA - YIL: 55

Sahabeler arasındaki fitnelerden bahsetmek

Risale-i Nur'dan
19 Temmuz 2024, Cuma
(Dünden devam)

İşte şimdi gizli münafıklar, Vehhabîlik damarıyla, en ziyade İslâmiyeti ve hakikat-i Kur’âniyeyi muhafazaya memur ve mükellef olan bir kısım hocaları elde edip, ehl-i hakikati Alevîlikle itham etmekle birbiri aleyhinde istimal ederek dehşetli bir darbeyi İslâmiyete vurmaya çalışanlar meydanda geziyorlar. Sen de bir parçasını mektubunda yazıyorsun. Hatta sen de biliyorsun; benim ve Risale-i Nur’un aleyhinde istimal edilen en tesirli vasıtayı hocalardan bulmuşlar.

Şimdi Haremeyn-i Şerifeyn’e hükmeden Vehhabîler ve meşhur dehşetli dâhîlerden İbnü’t-Teymiye ve İbnü’l-Kayyim-i Cevzî’nin pek acib ve cazibedar eserleri İstanbul’da çoktan beri hocaların eline geçmesiyle, hususan evliyalar aleyhinde ve bir derece bid’alara müsaadekâr meşreblerini kendilerine perde yapmak isteyen, bid’alara bulaşmış bir kısım hocalar, sizin, muhabbet-i Âl-i Beytten gelen ve şimdi izharı lâzım olmayan içtihadınızı vesile ederek hem sana, hem Nur Şakirdlerine darbe vurabilirler. Madem zemmetmemek ve tekfir etmemekte bir emr-i şer’î yok, fakat zemde ve tekfirde hükm-ü şer’î var. Zem ve tekfir, eğer haksız olsa, büyük zararı var; eğer haklı ise, hiç hayır ve sevap yok. Çünkü tekfire ve zemme müstahak hadsizdir. Fakat zemmetmemek, tekfir etmemekte hiçbir hükm-ü şer’î yok, hiç zararı da yok.

İşte bu hakikat içindir ki, ehl-i hakikat, başta Eimme-i Erbaa ve Ehl-i Beyt’in Eimme-i İsna Aşer olarak Ehl-i Sünnet, mezkûr hakikate müstenid olan kanun-u kudsiyeyi kendilerine rehber edip, İslâmlar içinde o eski zaman fitnelerinden medar-ı bahis ve münakaşa etmeyi caiz görmemişler, “Menfaatsiz, zararı var” demişler.

Emirdağ Lahikası, Y.A.N.-2024, 151. Mektup, s. 239

LÛ­GAT­ÇE:

bid’a: dinin aslına uymayan âdet ve uygulamalar.

Eimme-i Erbaa: dört imam; Ebu Hanife, Şafiî, Malikî, Hanbelî.

Eimme-i İsna Aşer: on iki imam.

Haremeyn-i Şerifeyn: iki mukaddes şehir, Mekke ve Medine.

muhabbet-i Âl-i Beyt: Âl-i Beyt sevgisi, Peygamberimizin ailesi ve neslinden gelenlere gösterilen sevgi.

tekfir: birini küfürle suçlama; bir kimseyi yaptığı bir işten veya bir sözden dolayı kâfir sayma.

Vehhabîlik: Muhammed bin Abdülvehhab tarafından 18. asırda meydana getirilen, İslâmî bazı meselelerde ifrat eden mezhep; bu mezhebe bağlı olmak.

zem: yerme, kınama, ayıplama.

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze hepimiz için kara leke

    Öldürmek çözüm değil

    Yoksullukta eşitlediler

    Geçici çözümlere hayır

    Sıcaklar ekonomiyi de vuruyor

    Hukuk yokken yatırımcı nasıl gelsin?

    Torba kanunla yargı reformu olmaz

    İsrail'den tüyler ürperten bir vahşet daha!

    İtalya'dan Gazze'ye 60 tondan fazla insani yardım

    "Seçimi satın almaya çalışmasından bıktım"

    YKS tercihleri nasıl yapılacak? Tercih sürecinde adayların hangi hususlara dikkat etmesi gerekiyor?

    Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenlediler!

    Beyaz Saray: Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Filistin tanındıkça İsrail toprak gasbediyor

    Trump'a saldırının niye yapıldığı hala bulunamadı

    Eğitim sistemi alarm veriyor

    Bütçe açığı faiz giderleriyle büyüdü

    Tıbbi bir durum ortaya çıkarsa çekilirim

    Esas yük, yağma düzeni

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tavizsiz duruş
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “15 Temmuz” manipülasyonu
    Şükrü BULUT

    Açıklık mı? Yoksa, çıplaklık mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasette ilk Türkçü-Muhafazakâr ittifakı
    Ali FERŞADOĞLU

    Anlamak için önce “müzakere ve mütalâa”yı anlamalı!
    İbrahim ERSOYLU

    Cami ve siyaset dili
    Süleyman KÖSMENE

    Namazı kazaya bırakmak günah mıdır?
    Risale-i Nur'dan

    Sahabeler arasındaki fitnelerden bahsetmek
    İbrahim Aktaşcı

    Yediğin içtiğin senin olsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.