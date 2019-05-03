"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Ömür sermayesi az; lüzumlu işler çok

Risale-i Nur'dan
03 Mayıs 2019, Cuma

Dördüncü Mesele

Yine Gençlik Rehberi’nde izahı var. Bir zaman bana hizmet edenkardeşlerim tarafından sual edildi ki: “Küre-i arzı herc ü merce getiren ve İslâm mukadderatıyla alâkadar olan bu dehşetli Harb-i Umumîden elli gündür (şimdi yedi seneden geçti aynı hal) (HÂŞİYE) hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun? Halbuki bir kısım mütedeyyin ve âlim insanlar, cemaati ve camii bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hâdise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var?” dediler.

Cevaben dedim ki:

Ömür sermayesi pek azdır; lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi, her insanın kalp ve mide dairesinden ve cesed ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-i beşer dairesinden tut, tâ zîhayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Her bir dairede, her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede, en büyük ve ehemmiyetli ve daimî vazife var ve en büyük dairede, en küçük ve muvakkat, ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile, küçüklük ve büyüklük makusen mütenasip vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle, küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp, lüzumsuz, malâyani ve âfâkî işlerle meşgul eder. Sermaye-i hayatını boş yerde imha eder, o kıymettar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden, bir tarafa kalben taraftar olur, onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur.

Birinci noktaya cevap ise:

Evet, bu Cihan Harbi’nden daha büyük bir hâdise ve bu zemin yüzündeki hâkimiyet-i amme dâvâsından daha ehemmiyetli bir dâvâ, herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hâdise ve öyle bir dâvâ açılmış ki her adam, eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa, o tek dâvâyı kazanmak için bilâtereddüt sarf edecek. İşte o dâvâ ise, yüz bin meşahir-i insaniyenin ve hadsiz nev-i beşerin yıldızları ve mürşidlerinin müttefikan, Kâinat Sahibi’nin ve Mutasarrıfı’nın binler vaad ve ahidlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki: Herkesin –iman mukabilinde– bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve bâkî ve daimî bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek dâvâsı başına açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse, kaybedecek. Ve bu asırda, maddiyyunluk taunuyla çoklar o dâvâsını kaybediyor. Hatta bir ehl-i keşif ve tahkik, bir yerde, kırk vefiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş; ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği dâvânın yerini, bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi?

İşte, o dâvâyı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksanına o dâvâyı kaybettirmeyen harika bir dâvâ vekilini o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp, ebedî dünyada kalacak gibi âfâkî malâyaniyat ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden, biz Risale-i Nur Şakirdleri, her birimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da, ancak bu vazifeye sarf etmek lâzımdır, diye kanaatimiz var. (...)

HÂŞİYE: Parantez içindeki not 1946 senesine aittir.

Şuâlar, On Birinci Şuâ, Dördüncü Mesele, s. 226

LÛ­GAT­ÇE:

ehl-i keşif: Bazı sırları, bilinmeyen hakikatleri, Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve ihsanı ile bilen velîler.

ehl-i tahkik: Hakikati araştıranlar, hakikatin peşinden gidenler.

hâkimiyet-i amme: Umuma hâkim olma, genel hâkimiyet.

Harb-i Umumî: Dünya savaşı (metinde: II. Dünya Savaşı.)

herc ü merc: Karmakarışık olma, alt üst olma.

kasır: Saray, köşk.

küre-i arz: Yer küre, dünya.

maddiyyunluk: Maddenin ezelî ve ebedî olduğuna, sonradan yaratılmamış bulunduğuna inanmak, maddecilik, materyalistlik.

makusen mütenasip: Ters orantılı.

malâyaniyat: Faydasız, boş şeyler veya sözler.

meşâhir-i insaniye: İnsanların meşhurları.

mukadderat: Allah tarafından ezelde takdir olunmuş şeyler, ileride meydana gelecek haller ve olaylar.

müzeyyen: Ziynetlendirilmiş, süslü.

sekerat: Ölmek üzere olan bir kişinin kendinden geçmesi.

şerik: Ortak.

taun: Veba.

zîhayat: Hayat sahibi.

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail çocuk istismarcısı

    Camide babalık eğitimi

    Güleçyüz ve Özdabak’ın dâvâsı Eylül’e ertelendi

    "Güvenilen insanlar olmak zorundayız"

    Belediyelerin metro gelirleri hakkındaki iddialara ilişkin Bakanlıktan açıklama

    Dünya Sağlık Örgütü: Libya'da ölü sayısı 376'ya yükseldi

    Öğretmenin işi çok, aldığı ücret az

    Ne yapsalar reform

    “Faiz lobisi Türkiye’ye gelen 650 milyar doları betona gömendir”

    İşsizlik fonu devleti ve patronu finanse ediyor

    Arap Baharı felâkete dönüştü

    Maduro askerlerle yürüdü

    ''Savaşı değil, diplomasiyi desteklemeliyiz''

    Almanya'nın başkentinde bebeklere en çok Muhammed ismi verildi

    Tarlada 1 lira, tezgâhta 6 lira

    'Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun var'

    Gazzeli balıkçılar uluslararası topluma seslendi

    Yeni Zelanda'dan üzücü haber!

    ''Kızgın demir basın özgürleşirse ifade özgürlüğü sağlanırsa soğur''

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Güleçyüz ve Özdabak’ın dâvâsı Eylül’e ertelendi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Haksızlığa muhalefet suç sayılamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsrail çocuk istismarcısı
    Genel

    Camide babalık eğitimi
    Cevher İLHAN

    Seçimlerde şâibe algısı oluşturmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Basın hür” müdür?
    Risale-i Nur'dan

    Ömür sermayesi az; lüzumlu işler çok
    İbrahim ERSOYLU

    Dindar kesim ve demokrasi
    Genel

    Devletin istibdadî yapısı değişmedi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.