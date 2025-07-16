"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Yâ Resûlallah!

Erdal İMAMOĞLU
16 Temmuz 2025, Çarşamba
ŞİİR

Siz çizdiniz, karaladınız, sustunuz…

Biz adını andıkça secdeye düştük,

Siz güya güldünüz inkârın ortasında,

Biz gözyaşımızla abdest aldık,

Yüzümüzü O’na döndük.

Siz bir çizgi sandınız,

Biz her harfine ümmet olduk.

Siz kâğıda kir dökerken,

Biz kalbimizi temizledik ismiyle.

O’nu bir an bile unutmamak için,

Yüreğimizi mihrap bildik adına.

O, öyle bir nur ki,

Taş bile duysa ağlar.

Bir yetim düşün,

Âlemleri rahmet olarak gönderilmiş.

Sen nasıl karalarsın o yetimi?

Biz gözyaşıyla yazarız o ismi,

Kaleminiz kinle titrerken,

Biz salâvatla yıkadık ruhumuzu.

Siz sövmeye kalktınız,

Biz “Ya Habiballah” diye inledik.

Siz inkârla karanlığa yürürken,

Biz O’nun izini öperek nurda yürüdük.

Çünkü O’nun varlığıyla var olduk,

O’nun adıyla uyandık güne.

O’nun davası bizim kalbimiz,

O’nun aşkı bizim nefesimizdir.

Siz hangi kelimeyle karartabilirsiniz

Adı “Muhammed” olan bir ışığı?

O’nun isminde seher vardır,

Şefkat vardır,

Affediş vardır,

Ve biz O’nun ümmeti olmakla

Şereflerin en yücesine erdik.

Bil ki:

O’na dil uzatan kurur,

Ama O’na dönen her kalp yeşerir.

O’na yaklaşan sönmez,

O’nu seven asla tükenmez.

Ey Âlemlere rahmet olan Nebî!

Bu can seninle can buldu,

Bu gönül seninle huzur buldu,

Adınla ağladı,

Adınla sustu,

Adınla konuştu,

Ve artık biliyoruz:

Senin ümmetin olarak yaşıyoruz Yâ Resûlallah!

Erdal İMAMOĞLU

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Darbelerin panzehiri demokrasidir

    Rusya: Trump’ın seyirlik ültimatomunu umursamadık

    Albanese'den AB'ye bir çağrı daha: "İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nı askıya al

    Allah'ın ilim sıfatını konuşmak

    Milletvekilleri süreçten habersiz

    Emekli aylıkları dipte eşitleniyor

    En büyük istihdam alanı daralıyor: Tekstil çöküyor

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik müdahalelerini kınıyoruz

    Tekirdağ-Şarköy'deki anız yangını ormana sıçradı

    Ankara, Konya ve Aksaray'a fırtına uyarısı

    Gazze'de sadece ateşkes yeterli değil

    ABD-New Jersey'de OHAL ilan edildi

    Said Nursî ve Karl Marx

    Türkiye'de dört siyasî cereyan var

    Suriye Savunma Bakanı: Süveyda’da ateşkes ilan edildi

    Trump: Rusya, 50 gün içinde Ukrayna ile anlaşmazsa vergilerini %100 artıracağım

    AKP’liler de ara zam istedi

    İslâm kardeşliği bu milletin mayasında var

    İtalya-Sardinya Adası'nda 20 farklı noktada orman yangını çıktı; 3'ünde durum ciddi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Darbelerin panzehiri demokrasidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.