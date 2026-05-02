"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Zaman-ı Saadette hükümferma hak ve bürhan ve akıl ve meşveret idi

Risale-i Nur'dan
Biz ehl-i hâliz, namzed-i istikbaliz. Tasvir ve tezyin-i müddea zihnimizi işba’ etmiyor. Bürhan isteriz.

Biraz da iki sultan hükmünde olan mazi ve istikbalin hasenat ve seyyiatlarını zikredelim:

Mazi ülkesinde ekseriyetle hükümferma, kuvvet ve heva ve tabiat ve müyulât ve hissiyat olduğun- dan, seyyiatından biri, her bir emirde –velev filcümle olsun– istibdad ve tahakküm var idi. Hem de meslek-i gayra husumete, kendi mesleğine iltizam ve muhabbetten daha ziyade ihtimam olunur idi. Hem de bir şahsa husumetin, başkasının muhabbeti suretinde tezahürü idi. Hem de keşf-i hakikate mâni olan, iltizam ve taassub ve taraftarlığın müdahaleleri idi.

Hasıl-ı kelâm: Müyulât muhtelife olduklarından, taraftarlık hissi her şeye parmak vurmakla ihtilâfat ile ihtilâl çıkarıldığından, hakikat ise kaçıp gizlenirdi.

Hem de, istibdad-ı hissiyatın seyyielerindendir ki: Mesâlik ve mezâhibi ikame edecek, galiben taassub veya tadlil-i gayr veya safsata idi. Hâlbuki üçü de nazar-ı şeriatta mezmum ve uhuvvet-i İslâmiyeye ve nisbet-i hemcinsiyeye ve teavün-ü fıtrîye münafidir. Hatta o derece oluyor, bunlardan biri taassub ve safsatasını terk ederek nâsın icma ve tevatürünü tasdik ettiği gibi, birden mezheb ve mesleğini tebdil etmeye muztar kalıyor. Hâlbuki taassub yerinde hak ve safsata yerinde bürhan ve tadlil-i gayr yerinde tevfik ve tatbik ve istişare ederse, dünya birleşse hak olan mezheb ve mesleğini bir parça tebdil edemez. Nasıl ki zaman-ı saadette ve Selef-i Salihîn zamanlarında hükümferma hak ve bürhan ve akıl ve meşveret olduklarından, şükûk ve şübehatın hükümleri olmaz idi.

Kezalik, görüyoruz ki: Fennin himmetiyle, zaman-ı hâlde filcümle, inşaallah, istikbalde bitamamihî hükümferma, kuvvete bedel hak ve safsataya bedel bürhan ve tab’a bedel akıl ve hevaya bedel hüda ve taassuba bedel metanet ve garaza bedel hamiyet ve müyulât-ı nefsaniyeye bedel temayülât-ı ukùl ve hissiyata bedel efkâr olacaklardır –karn-ı evvel ve sâni ve sâlisteki gibi ve beşinci karna kadar filcümle olduğu gibi. Beşinci asırdan şimdiye kadar kuvvet hakkı mağlûb eylemiş idi.

Muhakemat, s. 47

LUGATÇE:

bürhan: kesin delil.

ehl-i hâl: içinde bulunulan zamana ait olan.

filcümle: kısmen.

işba’: doyurma, tatmin etme.

karn-ı evvel, sani ve salis: Hicrî birinci, ikinci ve üçüncü asırlar.

mezmum: yerilmiş, kınanmış, kötülenmiş.

müyulât: meyiller.

şübehat: şüpheler.

şükûk: şekler, şüpheler.

tab’: tabiat, karakter, huy.

tadlil-i gayr: başkalarını tadlil etme, haktan saptığına hükmetme.

tasvir ve tezyin-i müddea: iddia edilen şeyin, fikrin sözle süslenip püslenmesi.

Zaman-ı Saadet: Asr-ı Saadet, Peygamberimizin yaşadığı devir.

Okunma Sayısı: 590
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Cenk Çalık

    2.05.2026 06:31:07

    "Kezalik, görüyoruz ki: Fennin himmetiyle, zaman-ı hâlde filcümle, inşaallah, istikbalde bitamamihî hükümferma, kuvvete bedel hak ve safsataya bedel bürhan ve tab’a bedel akıl ve hevaya bedel hüda ve taassuba bedel metanet ve garaza bedel hamiyet ve müyulât-ı nefsaniyeye bedel temayülât-ı ukùl ve hissiyata bedel efkâr olacaklardır –karn-ı evvel ve sâni ve sâlisteki gibi ve beşinci karna kadar filcümle olduğu gibi. Beşinci asırdan şimdiye kadar kuvvet hakkı mağlûb eylemiş idi." Bu tespitler geleceği tekvir ediyor vesselam...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Trump: Küba, kısa sürede yönetimini devralacağımız bir yer

İsrail, Gazze ateşkes anlaşmasını her gün ihlal etti

'İsrail Futbol Federasyonu, soykırım yapan rejimin bir parçasıdır'

İtalya-Toskana'daki orman yangını devam ediyor

Trump: AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri yüzde 25'e çıkaracağız

İngiltere'de terör tehdidi seviyesi "önemli"den "ciddi"ye yükseltildi

İçişleri Bakanlığından ''1 Mayıs'' açıklaması: 575 şahıs hakkında işlemler yürütülmektedir

Trump: İran'dan erken ayrılmayacağız

Bolivya'da üst düzey bir yargıç silahlı saldırıyla öldürüldü

BM'den İsrail'e: Filistinli esirlere yönelik idam cezasını derhal yürürlükten kaldır!

ABD Savunma Bakanlığı: Almanya'daki 5 bin askerimizi geri çekeceğiz

Şiddeti nerede aramalı?

Ölçümüz adalet, liyakat ve ahlâk olmalı

Taksim’e yürümek isteyenlere gözaltı

İsrail Küresel Sumud Filosu'na saldırısında 31 aktivisti yaraladı

Almanya'da camiye çirkin saldırı

TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetti

Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Kemal Ural’ı rahmetle anıyoruz
Genel

Molla Hamid Ekinci’yi dualarla yâd ediyoruz
Genel

Trump: İran'dan erken ayrılmayacağız
Genel

BM'den İsrail'e: Filistinli esirlere yönelik idam cezasını derhal yürürlükten kaldır!
Genel

İngiltere'de terör tehdidi seviyesi "önemli"den "ciddi"ye yükseltildi
Genel

İçişleri Bakanlığından ''1 Mayıs'' açıklaması: 575 şahıs hakkında işlemler yürütülmektedir
Genel

Bolivya'da üst düzey bir yargıç silahlı saldırıyla öldürüldü
Genel

Şiddeti nerede aramalı?
Genel

Ölçümüz adalet, liyakat ve ahlâk olmalı

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.