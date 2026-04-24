"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 NİSAN 2026 CUMA - YIL: 57

Devleti meclis, meşveret ve hürriyet taşıyabilir

Risale-i Nur'dan
24 Nisan 2026, Cuma
Şimdiye kadar noksaniyetimiz ve tedenniyatımız, sû-i ahvâlimiz dört sebepten gelmiş:

1. Şeriat-ı Garrânın adem-i mürâat-ı ahkâmından,

2. Bazı müdâhinlerin keyfemâyeşâ sû-i tefsirinden,

3. Zâhirperest âlim-i cahilin veyahut cahil-i âlimin taassubât-ı nâbemahallinden,

4. Sû-i tâli’ cihetiyle ve sû-i intihap tarîkıyla müşkilü’t-tahsil olan Avrupa mehâsinini terk ederek, çocuk gibi hevâ ve hevese muvafık zünub ve mesâvî-i medeniyeti tûtî gibi taklittendir ki bu netice-i seyyie zuhur ediyor. Memurîn hakkıyla vazifesini îfâ etse, memur olmayan ilcaat-ı zamana muvafık sa’y etse,

sefâhete vakit bulamayacaktır. Bu iki kısmın herhangisinde bir fert, sefâhete inhimak gösterdi ise, bu, heyet-i içtimaiye içinde muzır bir mikrop suretine giriyor.

Beşinci Hakikat: Zaman-ı sâbıkta revâbıt-ı içtima ve levazım-ı taayyüş ve fevaid-i medeniyet o kadar tekessür ve teşâub etmediğinden, bazı kalîl adamların fikri devletin idaresine yarı kâfi gibi idi. Amma bu zamanda revâbıt-ı içtima o kadar tekessür etmiş ve levazım-ı taayyüş o derece taaddüd etmiş ve semerat-ı medeniyet o kadar tefennün etmiş ki, ancak yalnız kalb-i millet hükmünde olan Meclis-i Mebusan ve fikr-i ümmet makamında olan meşveret-i şer’î ve seyf ve kuvvet-i medeniyet menzilinde bulunan hürriyet-i efkâr o devleti taşıyabilir ve idare ve terbiye edebilir. Bu hakikate misal, eski hükûmet-i müstebide ve yeni hükûmet-i meşrutadır.

Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 95

LUGATÇE:

adem-i müraat-ı ahkâm: hükümlere riayet etmemek, uymamak.

âlim-i cahil: ilmi olup irfanı olmayan, hakikate karşı cahil kalan hoca.

cahil-i âlim: okumuş olduğu halde doğruyu idrak edemeyen, bilgili görünen cahil.

hükûmet-i meşruta: Meşrutiyet hükûmeti.

hükûmet-i müstebide: baskıcı, istibdat hükümeti.

hürriyet-i efkâr: fikir hürriyeti.

ilcaat-ı zaman: çağın mecburiyetleri, zorlamaları.

inhimak göstermek: düşkünlük göstermek.

kalîl: az.

keyfemâyeşâ: kendi keyfince.

levazım-ı taayyüş: yaşamak ve geçinmek için gerekli olan şeyler.

Meclis-i Mebusan: Millet Meclisi; seçilmişlerin, milletvekillerinin meclisi.

mehâsin: güzellikler, iyilikler.

müdahin: dalkavuk.

müşkilü’t-tahsil: elde edilmesi zor olan.

revâbıt-ı içtima: sosyal bağlar.

sa’y etmek: çalışmak.

seyf: kılıç.

sû-i ahvâl: kötü haller.

sû-i intihap: kötü tercih, yanlış seçim.

sû-i tâli’: bahtsızlık, kötü tâlih.

Şeriat-ı Garrâ: parlak şeriat.

taassubât-ı nâbemahal: yersiz bir şekilde tutuculuk göstermeler.

tedenniyat: alçalmalar, gerilemeler.

tekessür: çoğalma, artma.

teşâub: dallanma, kollara ayrılma.

zâhirperest: görünüşe takılıp kalan.

zünub ve mesâvî-i medeniyet: medeniyetin günahları ve kötülükleri.

