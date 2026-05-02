"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Basın hür olamazsa...

Faruk ÇAKIR
02 Mayıs 2026, Cumartesi
Hadiseleri insanlara doğru dürüst anlatabilen bir medya sistemi olmadığında bütün dünyanın ‘çıkmaz sokaklar”a sürüklendiğine en iyi delil, günümüzde yaşananlardır. Asya’da Avrupa’ya nerede olursa olsun medya hür bir şekilde yayın yapabiliyorsa orada umumiyetle haksızlık da olmaz, yolsuzluk da. Çünkü hem haksızlık hem de yolsuzluk yapmak isteyenler bu yaptıklarının duyulmasını istemezler. İşte “hür ve serbest medya”ya ihtiyaç bu noktada ortaya çıkar.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından hazırlanan Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nin tarihinde ilk kez, dünyadaki ülkelerin çoğu “zor” veya “çok ciddi” bir durumda gösterilmiş. Son 25 yılda, incelenen tüm ülkelerin ortalama puanı ilk düşük çıkmış. Türkiye ise, 180 ülke içerisinde iyice alt sıralarda, “iyi olmayan seviye”de yani 163. sırada yer almış. 

RSF’den yapılan açıklamada şöyle denilmiş: “Özellikle ulusal güvenlik politikalarıyla bağlantılı olarak giderek daha kısıtlayıcı hâle gelen yasal düzenlemelerin yaygınlaşması, 2001 yılından bu yana, demokrasilerde bile habere erişim hakkını aşındırıyor. Yasal gösterge, bu yıl en fazla düşüş gösteren gösterge olurken bu durum, gazeteciliğin giderek daha fazla suç sayılmaya başlandığını gösteriyor.” (t24.com.tr, 30 Nisan 2026)

Raporda dikkat çeken bir nokda da Amerika’nın da sıralamada gerilemiş olmasıdır. ABD endekste yedi sıra gerilerken, birçok Latin Amerika ülkesi de şiddet ve baskı sarmalına sürüklenmiş görünüyor. Bu durum “hür medya”nın bütün dünya ülkeleri için önemli olduğunu gösteriyor. 

Ülkemizin hürriyetler noktasında sıkıntılar çektiği herkesin bildiği bir sır. Medya vasıtalarının “doğru haber”e ulaşması eskisi kadar kolay değil. Zaten bir ülkede açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik olmadığında doğru habere ulaşmak da mümkün olmaz. İdareciler kendilerine sorulan sualler karşısında suskun kalırsa doğrulara nasıl ulaşılacak? Doğru bilgilere ulaşması engellenen medyanın kamuoyuna sahih bilgi verme imkânı olur mu?

Türkiye’nin, 180 ülke içerisinde 163. sırada yer almış olması sadece medyanın değil, Türkiye’yi idare edenlerin de derdi olması icap etmez mi? Medya noktasında eksiden de sıkıntılar vardı, ancak son yıllarda bu sıkıntılar katlanarak artmış vaziyette. Eskiden çok sınırlı uygulanan “akredite” uygulaması o kadar yaygınlaşmış durumda ki idareciler belli başlı yayınları fiilen “yok” sayıyorlar. Aynı şekilde “basın kartı” noktasında da büyük keyfiliklere imza atılıyor. Kazanılmış haklar yok sayılmış durumda ve bu noktadaki itirazlara kulak veren de yok. 

Basın hürriyetini savunmak, dünya barışına da hizmet eder, unutmayalım.

Okunma Sayısı: 488
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: Küba, kısa sürede yönetimini devralacağımız bir yer

    İsrail, Gazze ateşkes anlaşmasını her gün ihlal etti

    'İsrail Futbol Federasyonu, soykırım yapan rejimin bir parçasıdır'

    İtalya-Toskana'daki orman yangını devam ediyor

    Trump: AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri yüzde 25'e çıkaracağız

    İngiltere'de terör tehdidi seviyesi "önemli"den "ciddi"ye yükseltildi

    İçişleri Bakanlığından ''1 Mayıs'' açıklaması: 575 şahıs hakkında işlemler yürütülmektedir

    Trump: İran'dan erken ayrılmayacağız

    Bolivya'da üst düzey bir yargıç silahlı saldırıyla öldürüldü

    BM'den İsrail'e: Filistinli esirlere yönelik idam cezasını derhal yürürlükten kaldır!

    ABD Savunma Bakanlığı: Almanya'daki 5 bin askerimizi geri çekeceğiz

    Şiddeti nerede aramalı?

    Ölçümüz adalet, liyakat ve ahlâk olmalı

    Taksim’e yürümek isteyenlere gözaltı

    İsrail Küresel Sumud Filosu'na saldırısında 31 aktivisti yaraladı

    Almanya'da camiye çirkin saldırı

    TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

    FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetti

    Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kemal Ural’ı rahmetle anıyoruz
    Genel

    Molla Hamid Ekinci’yi dualarla yâd ediyoruz
    Genel

    Trump: İran'dan erken ayrılmayacağız
    Genel

    BM'den İsrail'e: Filistinli esirlere yönelik idam cezasını derhal yürürlükten kaldır!
    Genel

    İngiltere'de terör tehdidi seviyesi "önemli"den "ciddi"ye yükseltildi
    Genel

    İçişleri Bakanlığından ''1 Mayıs'' açıklaması: 575 şahıs hakkında işlemler yürütülmektedir
    Genel

    Bolivya'da üst düzey bir yargıç silahlı saldırıyla öldürüldü
    Genel

    Şiddeti nerede aramalı?
    Genel

    Ölçümüz adalet, liyakat ve ahlâk olmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.