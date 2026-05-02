"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Fânî dünyada bâkî izler bırakmak

Mehmet CEBE
02 Mayıs 2026, Cumartesi
İnsan, aslında uzun bir yolculuğun yolcusudur. Bu yolculuk; çocuklukla başlar, gençlikle devam eder, ihtiyarlıkla ağırlaşır. Ardından kabir, haşir, sırat ve nihayetinde ya Cennet ya da Cehennem. İşte dünya hayatı, bu uzun yolculuğun en kısa ama en kritik menzilidir.

Fânî olması, dünyayı değersiz kılmaz. Aksine, burada atılan her adımın ebediyete uzanması, onu son derece kıymetli hale getirir. Çünkü bu kısa durakta yapılan tercihler, yolculuğun sonunu belirler. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. Ne ekersen onu biçersin.

Bu hayatı değerlendirmenin ilk adımı niyettir. İnsan sabah evinden çıkarken “Helâlinden kazanayım, kimseye yük olmayayım” diye niyet ederse, yaptığı iş sıradanlıktan çıkar, ibadet hükmüne geçer. Demek ki mesele sadece yaşamak değil; nasıl ve ne için yaşadığımızdır.

Sonra denge gelir. Ne dünyaya tamamen dalmak, ne de onu bütünüyle terk etmek… Peygamber Efendimiz (asm) bu dengeyi en güzel şekilde göstermiştir. Hem Ahireti için ibadet etmiş, hem çalışmış, hem de insanlara faydalı olmuş,rehberlik etmiştir.

İnsan, başkalarına faydalı oldukça yol azığını artırır. Bir gönüle dokunmak, bir ihtiyaç sahibine yardım etmek, bir çocuğun başını okşamak , bir kalbi incitmemek… Bunlar bu yolculukta en kıymetli azıklardır.

Kalbi diri tutmak ise yolun en büyük dayanağıdır. Namaz, dua ve zikir; ruhun gıdasıdır. Kalp diri olursa, insan bu fani durakta kaybolmaz, yönünü şaşırmaz.

Ve ölümü unutmamak… Çünkü ölüm, yolculuğun sonu değil; yeni bir âleme açılan kapıdır. Onu hatırlayan insan, daha dikkatli yaşar, daha çok iyilik yapar.

Sonunda herkes vardığı yerde karşılanacaktır. Kimi rahmetle, kimi hasretle…

Öyleyse geliniz, bu kısa menzili iyi değerlendirelim. Çünkü bu dünya yolculuğunda ne ekersek, ahirette, ebediyette onu biçeceğiz.

    Trump: Küba, kısa sürede yönetimini devralacağımız bir yer

    İsrail, Gazze ateşkes anlaşmasını her gün ihlal etti

    'İsrail Futbol Federasyonu, soykırım yapan rejimin bir parçasıdır'

    İtalya-Toskana'daki orman yangını devam ediyor

    Trump: AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri yüzde 25'e çıkaracağız

    İngiltere'de terör tehdidi seviyesi "önemli"den "ciddi"ye yükseltildi

    İçişleri Bakanlığından ''1 Mayıs'' açıklaması: 575 şahıs hakkında işlemler yürütülmektedir

    Trump: İran'dan erken ayrılmayacağız

    Bolivya'da üst düzey bir yargıç silahlı saldırıyla öldürüldü

    BM'den İsrail'e: Filistinli esirlere yönelik idam cezasını derhal yürürlükten kaldır!

    ABD Savunma Bakanlığı: Almanya'daki 5 bin askerimizi geri çekeceğiz

    Şiddeti nerede aramalı?

    Ölçümüz adalet, liyakat ve ahlâk olmalı

    Taksim’e yürümek isteyenlere gözaltı

    İsrail Küresel Sumud Filosu'na saldırısında 31 aktivisti yaraladı

    Almanya'da camiye çirkin saldırı

    TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

    FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetti

    Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

