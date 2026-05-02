-Sema Eczanesi’ne…-

Renkli kutular raflarda... Elinde reçeteyle gelenler.... Nesi var annenizin? Geçmiş olsun, merak etmeyin. Dünya zaten misafirhane... Bunları tok karna kullanın. Çay içer misiniz; kekikli... Hurma da var yanında. Buraya gelmişim iyi ki. Gözüm yabancı isimli ilaçlarda... Ne işe yararlar; bana ne! Bana gerek olmasın da… Neyse ötekilere de lüzum etmesin. Etmesin, ama hastalıklar insan için. Güzel insanlara şifalar dilerim. Kötülere gelince; onlar da iyi olsun. Atsın içinden o zehirleri. Eczacı Abi, kötülüğün ilâcı var mı? Ha, ilaç kullanmayı sevmem. Ta, çocukluğumdan kalma bir uzaklık… Ne iğneler vurunmadım ki; ondan.... Lokman Hekim’in ilacından istiyorum. “İksir-i ebedî…” olmalı adı. Nedir ki insanlığın muradı?!

