"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Meşrutiyet hak, sıdk, muhabbet üzerine beka bulacak

Risale-i Nur'dan
29 Nisan 2026, Çarşamba
Fikrimce meşrutiyetin düşmanı, meşrutiyeti gaddar, çirkin ve hilâf-ı Şeriat göstermekle, meşveretin de düşmanlarını çok edenlerdir. “Tebeddül-ü esma ile hakaik tebeddül etmez.”

En büyük hata, insan kendini hatasız zannetmek olduğundan, hatamı itiraf ederim ki; nâsın nasihatini kabul etmeden nâsa nasihati kabul ettirmek istedim. Nefsimi irşad etmeden başkasının irşadına çalıştığımdan emr-i bi'l-ma'rufu tesirsiz etmekle tenzil ettim. Hem de tecrübe ile sabittir ki, ceza bir kusurun neticesidir. Fakat bazen o kusur, işlenmemiş başka kusurun suretinde kendini gösterir. O adam masum iken cezaya müstahak olur. Allah musibet verir, hapse atar, adalet eder. Fakat hâkim ona ceza verir, zulmeder.

Ey ulü'l-emir! Bir haysiyetim vardı; onunla İslâmiyet milliyetine hizmet edecektim; kırdınız. Kendi kendine olmuş istemediğim bir şöhret-i kâzibem vardı; onunla avama nasihatimi tesir ettiriyordum, maa'l-memnuniye, mahvettiniz. Şimdi usandığım bir hayat-ı zaifim var. Kahrolayım, eğer idama esirgersem. Mert olmayayım, eğer ölmeye gülmekle gitmezsem. Sureten mahkûmiyetim, vicdanen mahkûmiyetinizi intâc edecektir.

Bu hal bana zarar değil, belki şandır. Fakat millete zarar ettiniz. Zira nasihatimdeki tesiri kırdınız. Sâniyen, kendinize zarardır. Zira hasmınızın elinde bir hüccet-i kàtıa olurum. Beni mihenk taşına vurdunuz. Acaba fırka-i hâlise dediğiniz adamlar böyle mihenge vurulsalar, kaç tanesi sağlam çıkacaktır? Eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaret ise ve hilâf-ı Şeriat hareket ise "Bütün dünya, cin ve ins şahit olsun ki, ben mürteciyim!" Zira yalanlarla ittihad yalandır. Ve ifsâdât üzerine müesses olan ism-i meşrutiyet, fâsiddir. Müsemma-i meşrutiyet; hak, sıdk, muhabbet ve imtiyazsızlık üzerine beka bulacaktır...

Tarihçe-i Hayat, s. 82

LÛGATÇE:

emr-i bi'l-ma'ruf: iyiliği emretme.

fırka-i hâlise: saf, temiz topluluk. 

hilâf-ı Şeriat: Şeriata aykırı.

hüccet-i kàtıa: doğruluğu kesin olan delil.

ifsâdât: ifsatlar, fesatlar, bozmalar, fitne çıkarmalar.

maa'l-memnuniye: memnuniyetle.

müsemma-i meşrutiyet: meşrutiyet olarak 

isimlendirilen mana, hakikat.

nâs: insanlar.

sıdk: doğruluk.

şöhret-i kâzibe: geçici, yalancı şöhret, 

aldatıcı nâm.

tebeddül-ü esma: isimlerin değişmesi.

ulü’l-emr: idareci, yönetici, devlet reisi.

  • Cenk Çalık

    29.04.2026 16:13:28

    "En büyük hata, insan kendini hatasız zannetmek olduğundan, hatamı itiraf ederim ki; nâsın nasihatini kabul etmeden nâsa nasihati kabul ettirmek istedim. Nefsimi irşad etmeden başkasının irşadına çalıştığımdan emr-i bi'l-ma'rufu tesirsiz etmekle tenzil ettim. Hem de tecrübe ile sabittir ki, ceza bir kusurun neticesidir. Fakat bazen o kusur, işlenmemiş başka kusurun suretinde kendini gösterir. O adam masum iken cezaya müstahak olur. Allah musibet verir, hapse atar, adalet eder. Fakat hâkim ona ceza verir, zulmeder." Hataların nasıl bize döneceği daha net ifadeyle adalet tecelli edeceği iyiden iyiye düşünülmelidir vesselam...

TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetti

Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

İşsiz sayısı 13 milyona yaklaştı

İngiliz medyası soykırımı perdeliyor

Çoğu emeklinin kurban kesmesi zor

Diploma artık işsizlikten korumuyor

Meclis’in itibarını yerle bir ettiniz

ABD’nin savaş kaybı 25 milyar $

Gıda enflasyonu tam gaz devam

Emniyet’e yeni müdür

"İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir"

Adana Kozan'da selde kaybolan kişinin cesedi bulundu

"İsrail güçlerinin filoya saldırması korsanlık"

Veri merkezi harcamaları 400 milyar doları aştı

Prof. Dr. Doğan Aydal toplumdaki söylentileri cevapladı: Bulutlarımız çalınıyor mu?

İsrail uluslararası sularda Sumud Filosu'na yine müdahale etti - Scotto: Bu tür şiddete müsamaha gösterilebilir mi?

Gençler ne işte, ne okulda

Adalet olmazsa devlet çöker - Özkaya kimlere mesaj verdi?

