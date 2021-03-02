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2 MART 2021 SALI - YIL: 52

Hakikatin gür sesi: Yeni Asya Gazetesi

Said YÜKSEKDAĞ
02 Mart 2021, Salı
Veee Yeni Asya Gazetesi 52 yaşında. Aradan geçen yarım asra rağmen yayın hayatına ilk kez adım atıyormuşçasına gazetemizi heyecanla okumanın haklı onurunu yaşıyoruz bugünlerde.

Çünkü Yeni Asya Gazetesi sıradan bir gazete gibi canlılığını yitirmiyor, yazılarıyla olsun atılan manşetleriyle olsun ilk günkü tazeliğini ve güncelliğini koruyor. Ne kadar hamd etsek azdır.

Evet, “Hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira hakkın hatırı âlîdir; hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir” hakikatini kendine şiâr edinen ve hak bildiği bu yolda yarım asırdır taviz vermeyen Yeni Asya, her dâim hakkın yanında haksızlığın karşısında olmuştur. Müsbet hareket ederek attığı her adımda hak, hukuk, adalet, hürriyet ve demokrasi mücadelesini veren, darbelere ve darbecilere karşı hakkı savunan ve zalimlere boyun eğmeyen tek gazete olmuştur.

Yeni Asya, bugünlere öyle kolay gelmemiştir. Yayın hayatında pek çok kez çeşitli sebeplerden dolayı kapatılmış, çok zor süreçlerden geçmiştir. Ancak onca sıkıntıya rağmen asla yılmamış, yıkılmamış, zulme ve zalimlere boyun eğmemiştir. Bu sebeple Yeni Asya’yı en iyi anlatan cümlelerden birisi hiç şüphesiz ki “tavizsiz istikrar çizgisi”dir. Hak gördüğü dâvâsında eğilmeden, bükülmeden ve dik durarak, ama müsbet hareketi ve sağduyuyu hiç elden bırakmadan bugüne kadar yayınlarını sürdürmüştür ve Allah’ın izniyle sürdürmeye devam edecektir.

Îman ve Kur’ân hizmetini esas maksat yapan Yeni Asya, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nden “İstibdad tahakkümdür. Muamele-i keyfiyedir. Kuvvete istinad ile cebirdir. Rey-i vâhiddir. Sû-i istimalâta gayet müsait bir zemindir. Zulmün temelidir. İnsaniyetin mahîsidir.” dersini alarak kat’iyyen istibdadın aleyhinde olmuş, başkaları gibi rey-i vâhidi yani tek adamlığı savunmamıştır. Meşrûta-i meşrûâyı yani günümüz dilinde demokrasiyi istibdada karşı vasıta-i necat olarak görmüş ve hakikî manada demokrasinin yaşanması için mücadele etmiştir. Ayrıca her kesime, doğru İslâmiyet’i ve İslâmiyet’e lâyık doğruluğu ve istikameti göstermeye çalışmıştır. Bundan dolayı kurulduğu günden bu yana dâhilî ve haricî fitnelere maruz kalmış, her türlü iftira ve çarpıtmalara hedef olmuştur. Bu kadar taarruzlara maruz kalmasına rağmen Cenâb-ı Hakk’a şükürler olsun ki ümitsizliğe düşmemiş, hakikatin gür sesi olmaya devam etmiştir.

Elhâsıl: Yeni Asya, öyle sıradan bir dâvânın değil, büyük bir dâvânın dellâlı ve temsilcisidir. Yeni Asya, asayiş ve emniyeti muhafazaya çalışmakla birlikte her türlü zulme karşı müsbet hareket prensibiyle mânen cihad etmeye devam edecek ve korkmadan hakkı haykırıp, hakikatin gür sesi olmaya devam edecektir inşâallah.

Hizmet dolu nice yıllara Yeni Asya’m…

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