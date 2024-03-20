"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Nedir bu başımıza gelenler?

Said YÜKSEKDAĞ
20 Mart 2024, Çarşamba
Cenâb-ı Hakk’a iman etmiş her insanın bu dünyada illa ki bir sıkıntısı vardır. Küçük olsun büyük olsun hepimiz bir musibete giriftar olmuşuzdur.

Bazen öyle şeyler yaşıyoruz ki “Nedir bu başımıza gelenler?” gibi isyanvari cümleler dahi sarf edebiliyoruz. Peki, bu sıkıntılara nasıl tahammül edeceğiz? Başımıza bir musibet geldiğinde nasıl davranacağız?

Öncelikle bu dünyanın imtihan yeri olduğunun bilinciyle hareket etmeli ve olaylara bu nazarla bakmalıyız. Çünkü bizler ehl-i imanız. Sadece iman etmekle kendi hâlimize bırakıldığımızı düşünürsek yanılırız. Zira Cenâb-ı Hak Enbiya sûresinde “İnsanlar hiç imtihan edilmeden sadece kendi hâllerine bırakılıvereceklerini mi sandılar?” buyurmaktadır.

Evet, bu dünya sahipsiz ve hâmisiz olmadığı gibi bizler de mâliksiz ve başıboş değiliz. Bizler, O Mâlikin hem mülküyüz hem de memlûküyüz. Bu yüzden mülk sahibi olan Allah, bize giydirdiği bu vücud libasında her an istediği gibi tasarruf edebilir.

İster hasta eder, ister sakat eder, isterse başka bir musibete giriftar eder. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle “Cenâb-ı Hak, insana giydirdiği vücud libasını san’atına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış, o vücud libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tağyir eder; muhtelif esmâsının cilvesini gösterir.” Hiç kimse bu tasarrufa müdahale edemez.

Bize düşen her hâl ve şartta Cenâb-ı Hakk’a teslim olmak ve tevekkül etmektir. Hem Cenâb-ı Hak bize sabır gibi çok kıymetli bir kuvvet vermiş. Başımıza gelen musibet ne olursa olsun sabır kuvvetine dayanmamız gerekir. Bu kuvveti boş yere sarf etmediğimiz müddetçe en büyük bir nokta-i istinadımız olacaktır inşâallah.

Sakın aklımıza “Nasıl oluyor da sonsuz rahmet sahibi olan Allah bizlere musibet gönderiyor?” gibi bir sual gelmesin. Cenâb-ı Hak asla zulmetmez. Zalim ve cahil olan ancak insanlardır. İnsan önce kendine bakmalı ve “Acaba hangi hatam yüzünden kader bu musibete fetva verdi?” diye nefsî muhasebesini yapmalıdır.

Evet, bizler Allah’ın mülkü olduğumuz gibi sevdiğimiz ve perişaniyetinden müteessir olduğumuz ve ıslah edemediğimiz şu kâinat dahi Cenâb-ı Hakk’ın mülküdür. Mülkü sahibine teslim etmek lazım. “Dünyanın ahvali ne olacak?” diye dertlenmeyelim. Cefasını değil sefasını çekelim. Çünkü O, her şeye kadirdir. İlmi, iradesi ve kudreti her tarafı ihata etmiştir. Dehşet aldığımız zamanlarda ise “Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler.” diyelim.

Peki, diğer Müslüman kardeşlerimizin başlarına bir musibet geldiğinde ne yapacağız? Gözümüz önünde zulüm gören ve her gün öldürülen Gazzeli kardeşlerimize nasıl üzülmeyelim ve hâllerine ağlamayalım? 

Evet, ağlayacağız ve şefkat edeceğiz ama şefkatimizi asla Cenâb-ı Hakk’ın şefkatinin önüne koymayacağız. Çünkü onların imtihanı da o şekilde. Evet, orada yaşananlar büyük bir zulüm lâkin o zulme izin verenin Allah olduğunu unutmayalım. Bu zulümler elbet birgün son bulacaktır. Çünkü Allah, imhal eder ama asla ihmal etmez.

Elhâsıl: Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur ve terakki eder. Hem şu dâr-ı dünya, meydan-ı imtihandır ve dâr-ı hizmettir. Lezzet, ücret ve mükâfat yeri değildir. Hastalıklar ve musibetler, dinî olmamak ve sabretmek şartıyla her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil şükretmek gerektir.

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gıda fiyatları gündemden düşmüyor

    Gazze halkı aç, hareket zamanı

    MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

    Faiz ve döviz artarken, olan asgari ücrete oldu

    Bakana göre sadece et fiyatında küçük bir artış oldu

    Kamu işçisi çifte bayram yaşamak istiyor

    Üniversiteden kaçış

    1 milyon genç ilk kez oy verecek

    Motorine yine zam geldi

    Küresel okyanus yüzeyi en yüksek sıcaklığa ulaştı

    Eski İsrail Başbakanı'ndan ABD'li Senatör Schumer'e destek

    Yüzlerce Filistinli aylar sonra 5 kiloluk un için dağıtım merkezine akın etti

    Seçim güvenliği zedelendi

    Biden’a bir çağrı daha

    Bir an önce ateşkes

    Ramazan paketi 50 liraydı

    Güya faizle mücadele ediyorlar

    Emekli vatandaş çalışıyorsa iktidarın ayıbı

    Oruç iradeyi güçlendiriyor

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Bekir İbiş ağabeyi rahmetle yâ'd ederken
    Ali FERŞADOĞLU

    Zulmeden de, mihenge vurmayan da yandı!
    Said YÜKSEKDAĞ

    Nedir bu başımıza gelenler?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanda Kur’ân hatmi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Gazze halkı aç, hareket zamanı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tunus’ta yarı bağımsızlık
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gıda fiyatları gündemden düşmüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB’de ve bizde basın hürriyeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.