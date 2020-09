Yok böyle bir kampanya!

Gelin hep birlikte bu kampanyadan bir an önce yararlanalım. “Her eve bir Külliyat” değil “Herkese bir Külliyat” hedefimiz olsun. Her evde bir Külliyat değil evdeki her ferdin kendine has bir Külliyatı olsun. Yeni evlenen çiftlere düğün hediyemiz, durumu hiç olmayanlara sadâkamız olsun.

Şok, şok, şok! Beklediğimiz gün nihayet geldi. Yeni Asya Neşriyat’tan muazzam bir Risâle-i Nur kampanyası. Herkesin çok seveceği, yediden yetmişe herkese hitap edecek, her bütçeye uygun kısaca yıllardır beklediğimiz Yeni Tanzim Büyük Boy Risâle-i Nur Külliyatı raflardaki yerini aldı. Peki, yıllardır beklediğimize değdi mi? Bu soruya cevap vermeden evvel gelin hep birlikte bu Külliyatı detaylı bir şekilde inceleyelim. İşârâtü’l-İ’câz, Mesnevî-i Nûriye, Asâ-yı Mûsa, Kastamonu Lâhikası, Sözler, Muhâkemat, İman ve Küfür Muvazeneleri, Emirdağ Lâhikası, Mektubat, Lem’alar, Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Tarihçe-i Hayat, Barla Lâhikası ve son olarak baskısı biten Şuâlar’la tamamlanan ve yepyeni bir tanzimle basılan bu Külliyat ‘büyük boy’ dediğimiz 17x24 cm ebatlarında. Kitap cildi, lüks cild olup dağılmaya ve yıpranmaya dayanıklı cild bez sıvama kartondan oluşmaktadır. Kullanılan tezhib yani cild üzerindeki yaldızlı süslemeler ise Yeni Asya Neşriyat’ın 2016 yılında bandrol engelinin ardından sınırlı sayıda bastığı ve baskısı hemen tükenen Hatıra Külliyat’ın tezhibiyle aynı. Şahsen ben, diğer Külliyatlarda olduğu gibi bu Külliyata da has ve özgün bir tezhib tasarlanmasını beklerdim. Bu Külliyatın toplam sayfa sayısı 5420’dir. Türkçe metinlerin yazı fontu olarak gayet okunaklı ve gözleri yormayan ‘Souvenir’ yazı fontu kullanılmış. Âyet, hadis ve diğer Arapça-Farça ibareler için de herkesin rahatlıkla okuyabileceği puntoda (yazı büyüklüğü) ‘Shaikh Hamdullah Basic’ hattı kullanılmış. Sayfa kalitesi ise çok iyi olup ıvory (ayvori) kâğıt tercih edilmiş. Ivory kâğıdın normal sarı renk şamua kâğıtlardan daha kaliteli olduğunu ifade etmek isterim. Kâğıdın rengi ise çok hafif sarı ya da krem rengi gibi diyebilirim. Yıllardır sarı renk şamua kâğıt Risâle-i Nur okuyanlar için biraz alışma süreci ister diye düşünüyorum. Sayfaların kenarlarında ve de kitabın en arkasında lûgatçe yer almıyor. İndeks ve kronolojik bilgi gibi ekstra bilgiler de yok. “Peki, meal de yok mu?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Külliyat basan neşriyatlar içerisinde ilk defa Yeni Asya Neşriyat’ın getirdiği bu yenilik aynen devam etmektedir. Yani âyet ve hadislerin mealleri kaynakları ile beraber ve Farsça-Arapça metinlerin tercümeleri sayfaların altında yer almaktadır. Eveeet, şimdi gelelim asıl mesele olan kampanya fiyatına. İçiniz ferah olsun. Külliyatın kendisi güzel olduğu gibi fiyatı da çok güzel. Stok sınırı olmaksızın 750 TL yerine 480 TL. Evet yanlış duymadınız sadece 480 TL. “Ben bu kadarını da peşin ödeyemem, taksitli olsa alırdım.” diyen varsa onların da içi rahat olsun. Peşin fiyatına, vade farksız birkaç bankanın değil bütün bankaların kredi kartına 5 taksite kadar taksitlendirme yapabilirsiniz. Bunun için “https://www.yeniasyakitap.com/bediuzzaman-said-nursi/risale-i-nur-kulliyati-8775” linkine tıklamanız yeterli olacaktır. Yalnız şunu üzülerek ifade etmeliyim ki bu kampanya sadece Eylül ayı boyunca geçerlidir. Eylül ayından sonra da kampanyanın devam etmesi te- mennimizdir. Gelin hep birlikte bu kampanyadan bir an önce yararlanalım. “Her eve bir Külliyat” değil “Herkese bir Külliyat” hedefimiz olsun. Her evde bir Külliyat değil evdeki her bireyin kendine has bir Külliyatı olsun. Yeni evlenen çiftlere düğün hediyemiz, durumu hiç olmayanlara sadâkamız olsun. Rabbim bu hizmet yolunda yâr ve yardımcımız, zor şartlar altında böyle bir kampanya yapan Yeni Asya Neşriyat’tan da ebeden razı olsun. Âmin…

