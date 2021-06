2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında yarın İsviçre ile karşılaşacak A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, son karşılaşmaya puansız çıkacakları için üzgün olduklarını söyledi.

Şenol Güneş, çevrim içi düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile birlikte katıldı.

İtalya maçının olumsuz sonucunun kendilerini çok olumsuz etkilediğini aktaran Güneş, "Oyunumuzun beklentilerin altında kalmasıyla öz güveni kaybederken, oyun aklımızı, sabrımızı ve coşkumuzu da olumsuz etkilendi. Galler maçının ilk bölümünde de bu devam etti. Sonrasında toparladık ama yediğimiz goller sonucunda kaybettik. İki maç bize ağır geldi. İlk maçta her soncu bekleyebiliriz ama... Grupta İtalya 6 puanda, Galler 4 puanda, İsviçre 1 puanda. 0 puan ve gol atamamak hayal ettiğimiz bir şey değildi. Üzgünüz. Toplumun beklentilerini biliyoruz ve beklentilerin altında kaldık. Bunun altında kalmak da bizi olumsuz etkiledi. İlk maçtan sonra dünyanın sonu gibi bir tahribat vardı. Başarıya giden yolda başarısızlığı görmek gerekir ve bunu da aşmak gerekir. Bunu ikinci maçta aşamadık. Aşsaydık şansımız daha fazla olurdu. Galler’i yenseydik şansımız iyi olacaktı. Bugün zor, mucizelere kalan bir durumdayız. 4 yıl bekleyip, emek vererek geldiğimiz şampiyonadan geri dönmek, bizim için üzüntü verici oldu." ifadelerini kullandı.

Sportif başarı ve oyuncularımızın dünya arenasından sahneye çıkması için turnuvayı bir fırsat olarak gördüklerini ancak bekledikleri gibi olmadığını aktaran deneyimli teknik adam, "Bu oyuncular gelecek 10 yılın oyuncuları. Bir an evvel başarısızlıktan silkinip yola devam edeceğiz. Bunu 2 maçta yapamadık, yarın galibiyet için oyun anlayışında olmak istiyoruz. Oyunumuzun teknik ve taktik anlayışından çok felsefesinde, kazanma ruhunda biraz daha üste çıkmamız lazım. İtalya maçında golü yiyene kadar dirençliydik. Oyun olarak iyi olmasak bile böyleydi. Sonrasında çok büyük bir takımız ve kaybettik, bizden bir şey olmaz hissiyle dağıldık. Bizi sevenler de sevmeyenler de eleştirecek. Oyundan memnun değiller ama asıl biz kendimizden memnun değiliz. Her zaman hayat istediğiniz gibi gitmez. Oyuncular bundan sıyrılıp yeni maça hazırlanacaklar. Ben de onlardan bu başarıyı bekliyorum. En iyiler arasında olmak için buraya geldik ama şu an en iyi olarak çıkamadık. Yarınki maçı alsak bile, bu iki maçtaki görüntü hayal kırıklığı oldu. Üzgünüz." şeklinde konuştu.

"Bu takım bizim, bu oyuncular da bizim. Herkes başarı bekliyor. Başarıyı herkes sever. Başarısızlık yalnızlıktır." sözlerini kullanan Şenol Güneş, şöyle konuştu:

"Şu andaki başarısızlığı da söylerken, laf olsun diye değil, takımın sorumlusu benim, görev veren benim. Görevi yapan oyunculardır. Ama görevi ben verdiğim için buradaki başarısızlığın sorumluluğunu almak eziklik değildir. Doğru düşüncelerin bazen senaryolarda gerçeğe dönüşmediğini görebiliyorsunuz. Bu oyuncu için de böyledir. Oyuncuların teknik, taktik ve fizik güçleri sahaya yansımadı. Az yaptığımız hataları çok yaptık. O kadar olumsuzluklar oldu ki bu sıkıntılar doğdu. İki maç sonunda grupta şansımızın az olması, bizim beklediğimiz bir şey değil. Biz en azından Galler’in yerinde olmalıydık. Galler iyi değerlendirdi, biz bunu değerlendiremedik. İtalya maçını herkes kaybedebilir, bu normal. Belki İsviçre ve Türkiye, kağıt üzerinde daha iyi durumda olabilir ama şu anda bu gerçekleşmedi. Oyuncu grubuma güveniyorum, oyuncularıma güveniyorum. Zaman zaman yaptığımız seçimler tartışılır. Sahaya inandığımız bir oyun ve oyuncuları koyuyoruz. Bu zaman zaman başarıya dönüşüyor, zaman zaman başarısızlığa. Keşke diyerek yapacağımız bir iş değil bu. İnandığımız doğrultuda bir kadro sapaya sürüyoruz. İki maçta dalgalanma geçiren oyuncular olabiliyor."

Güneş, milli takımla ilgili yapılan eleştiriler hakkında ise "Sonuçlar kötü gittiği zaman yapılacak tüm eleştiriler, oyuncular, yönetim veya benim üzerimden gereksiz konulara gidiyor. Yönetim bizi yalnız bırakmadı. Oynayanlar huzursuz diye bir şey yok. Tozu dumanı katmayı doğru bulmuyorum. Tatil havasında geçen bir kamp oldu. Türkiye'de oynayan oyuncuları 18’inde kampa aldık, yurt dışındaki oyuncular 25’inde geldiler. Zaten oynayan oyuncular olarak geldiler. Forma adaleti konuşulabilir ama daha çok antrenmanlara ve takım bütünlüğüne bakarak sahaya çıktık. Bunlar da normal olarak eleştirilecektir. Biz favori takım olarak gelmedik, favori takımlar gibi olmak için geldik. Tecrübe oyuncuların sadece yaşıyla ilgili değil. Mesela yediğimiz ikinci golde, 4 dakika uzatma verdi hakem ama tartışma olduğu için 6 dakikaya uzattı. Biz bunu kullanamadık ve rakip 2 korner atarak 1 gol buldu. Bu tecrübedir. Yani saha içindeki durumu yönetmektir. Hatalardan ders alarak hareket etmek önemli. Merih kafayla golü atsaydı 1-1 olacaktı. Kornerde aynı atış şekliyle gol yedik. Hata var mı, var. Çağlar’ın söylediği gibi bunların eleştirilmesi başka bir şey, hatalardan ders almak başka bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Birçok eleştirinin temelsiz olduğunun da altını çizen deneyimli teknik adam, "Ciddiyetsizlik, arkadaş bağlarının zayıflaması, transfer söylentileri öyle bir şey yok. Antrenmanın basına kapatılması dediler, bir antrenmanı basına almadık, başından beri tüm idmanlar açık. UEFA bize ‘Basına en çok antrenman açan sizsiniz’ dedi. Buradaki iki kötü sonuçtan sonra çok iyi yaptık, yanlış olmadı demek doğru değil. Bazı yanlışlar, ortaya koyduğunuz senaryonun çıkmamasıyla da ortaya çıkabilir. Bu durum oyuncu için de geçerli. Norveç, Hollanda maçının kadrosuyla İtalya, Galler maçına çıkarken daha çok şey bekleyebilirim. Takım bütünlüğü, kamplar, küçük küçük sebepler bulunup söylenebilir. Ama ortalığı toz dumana katarak, takımı karıştırmayı, havayı bozmayı doğru bulmuyorum. Oyuncularıma ‘Sizinle gurur duyuyorum ve sizlere inanıyorum. Gelecekte de en iyisini siz yapacaksınız.’ dedim." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, "İsviçre maçında kadroda büyük bir değişiklik beklemeli miyiz?" sorusuna ise, "Büyük bir değişiklik değil ama değişiklik olabilir. Oyuncular ve ben performansımızın altında görünüyoruz, bunun da sonuca yansıdığını görüyoruz. Sahaya süreceğimiz oyuncular, onlardan beklentimiz olduğunu bilecekler. Orta sahada iki maçta top kayıpları fazla oldu. Futbolun ofansif ve defansif yönünü fazla yapamadık. Top kayıplarımız fazla oldu, top kapmada da zorluklar çektik. Orta saha da bunun merkezi. Orta sahamız önceki maçlarda çok iyiydi ama son 2 maçta biraz eksik oldu. Bir takım değişiklikler olabilir. Yarın Umut Meraş olmayacak. Orta sahada değişiklik olabilir." yanıtını verdi.

Güneş, son olarak, "İsviçre ve Türkiye’nin en kötü ikinci sıra için oynaması gerekiyordu. İsviçre’nin 2. olma şansı var ama biz son şansımızı kullanacağız. İsviçre ve Türkiye, İtalya’nın ardından daha iyi bir takım görüntüsü verse de Galler ikinci sırada yer alıyor. Güzel bir maç bekliyorum. Biz de kazanmak için oynayacağız." yorumunu yaptı.

Çağlar Söyüncü: "İki maçta 5 gol yemek üzüntü verici"

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, ilk iki maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını, İsviçre maçını kazanarak 3 puan almak istediklerini söyledi.

"Bu durumda olduğumuzdan dolayı çok üzgünüz, bizi sevenleri, halkımıza böyle bir sonuç verdiğimiz için üzgünüz." sözlerini kullanan Çağlar, "Ama son maçımız var, son maçta en iyi şekilde, bize yakışan şekilde 3 puan alıp, devam edersek de böyle devam etmek istiyoruz. Turnuvayı kapatmak gerekirse de böyle kapatmak istiyoruz, son şansımız yarın. Hepimiz üzgünüz ama yarın yeni bir şans ve maç var. Bunun için bugünden sonra son antrenmanı yapıp yarınki maça çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Çağlar, "Takımımızda en güvendiğimiz bölgelerden biri savunmamızdı. 'Türk duvarı' deniliyordu ancak iki maçta 5 gol yedik. Bunun sebepleri sana göre neydi?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Bunu daha önce de dile getirmiştim, sadece biz iki kişinin yaptığı defansla ön plana çıkmak istemediğimizi söylemiştim, takım halinde iyi defans yapmak önemli. Tabii ki defans oyuncusu olarak iki maçta 5 gol yemek üzüntü verici, buradan doğru eleştirileri alıp daha iyi şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz Hem bireysel olarak hem takım halinde aynı şekilde doğru eleştiriler alıp yolumuza devam etmek istiyoruz."

Milli futbolcu, Galler maçının son dakikasında yenen golle ilgili gelen bir soruyu ise, "Her maçımızdan sonra öz eleştiri yapıyoruz, bence öz eleştiri yapmasak buralara bile gelemezdik. Biz her zaman hocamızla ve takım arkadaşlarımızla hatalarımızı, neleri eksik yaptığımızı konuşan bir takımız, son dakikalarda benim uyarım orada göze çarpmış ama kimse istemezdi böyle bitsin ya da hata yapsın. O an benim söylediğim şey gibi çıkmış ama öyle bir şey yok hepimiz bu takımın bir parçasıyız hiç birimizin hiç birimizden fazlası yok." şeklinde cevapladı.