Albayrak’ın korona testleri pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Albayrak’ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:”İkinci başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak’ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz.” Abdurrahim Albayrak ise yaptığı açıklamada, “Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak herşey. Herkese selam” ifadelerini kullandı. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Abdurrahim Albayrak’a geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda, “Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız.” denildi.