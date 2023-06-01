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1 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Avrupa Ligi'nde şampiyon yine Sevilla oldu

01 Haziran 2023, Perşembe
İspanya ekibi Sevilla, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalya temsilcisi Roma'ya penaltılarda 4-1 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan finalde Sevilla ile Roma, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı kupasını müzesine götürebilmek için mücadele etti.

İki takımın da kontrollü başladığı mücadelenin ilk tehlikeli atağı, 12. dakikada Roma'dan geldi. Milli futbolcu Zeki Çelik'in ceza sahası içinde yerden gönderdiği pasta Spinazzola topla buluştu. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Bounou, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Orta sahadaki baskıyla topu kazanan Roma, 35. dakikada tek pasta golü buldu. Dybala, Mancini'nin orta yuvarlaktan verdiği pasla savunmanın arkasına sarktı. Ceza sahasına giren Arjantinli futbolcunun yerden kalecinin soluna doğru yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.

Yenik duruma düştükten sonra rakip kaleye daha fazla giden Sevilla, 45+6. dakikada gole yaklaştı. Kaleyi cepheden gören Rakitic'in sert şutunda top direkten döndü.

Mücadelenin ilk devresi, Roma'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sevilla, üstünlüğünü korumak adına çok fazla geriye çekilen Roma'ya karşı 55. dakikada eşitliği yakaladı. Navas'ın sağ kanattan kale alanına yaptığı ortada Mancini, ters vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

Roma, 67. dakikada kullandığı duran topta tehlike oluşturdu. Pellegrini'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Ibanez, kafasıyla topu indirdi. Kale alanındaki Abraham'ın vuruşunda oluşan karambolde kaleci Bounou'dan dönen top, son olarak Ibanez'in önünde kaldı. Bu oyuncunun kale sahası önünden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabakanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Müsabakanın daha sertleştiği ve birçok kartın çıktığı uzatma dakikalarında iki takım da pozisyona girmekte zorlandı. Roma, 120+11. dakikada kullanılan kornerde gole yaklaştı. Zalewski'nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Smalling'in kafa vuruşunda top direkten geri geldi.

Karşılaşmanın uzatma devreleri de 1-1 beraberlikle tamamlandı ve Avrupa Ligi'nin şampiyonu penaltı atışlarıyla belirlendi.

Sevilla'da Ocampos, Lamela, Rakitic ve Montiel penaltılarda topu filelere gönderdi. Roma adına Cristante penaltıyı gole çevirdi, Mancini ve Ibanez atışlardan faydalanamadı.

Rakibine penaltılarda 4-1 üstünlük sağlayan Sevilla, Avrupa Ligi'nde 7. kez şampiyonluğa ulaştı.

Sevilla, turnuvadaki 7. şampiyonluğunu elde etti 

UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalya ekibi Roma'yı penaltılarla mağlup eden İspanya temsilcisi Sevilla, turnuvadaki 7. şampiyonluğunu elde etti.

İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar yönetimindeki Sevilla, en başarılı takım unvanını elinde bulundurduğu turnuvada çıktığı 7. finalden de kupayla ayrıldı.

Daha önce 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında mutlu sona ulaşan Sevilla, bu sene ise Roma engelini geçerek kupaya uzandı.

Roma ikinci kez finalde yenildi

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, 1991'den sonra tarihinde ikinci kez UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı.

İlk finalini bir diğer İtalya temsilcisi Inter'e kaybeden Roma, bu kez Sevilla'ya mağlup olarak kupanın bir adım uzağında kaldı.

Mourinho, ilk kez finalde kaybetti

Jose Mourinho, UEFA organizasyonlarında çıktığı 6. finalde ilk yenilgisini yaşadı.

Daha önce 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve bir UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere çıktığı 5 finali de kazanan Mourinho, bu kez Avrupa Ligi finalinde Sevilla engeline takıldı.

Porto ile 2002-2003 ve Manchester United ile 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu gören Mourinho, 2003-2004 sezonunda Porto, 2009-2010 sezonunda ise Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı.

Tecrübeli teknik adam, Roma ile 2021-2022 sezonunda da UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı.

AA

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