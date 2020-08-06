Barcelona - Napoli maçı Cüneyt Çakır'ın

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İspanya'nın Barcelona ile İtalya'nın Napoli takımları arasında 8 Ağustos Cumartesi günü seyircisiz oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İspanya'nın Barselona şehrindeki Nou Camp Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan Video Yardımcı Hakem (VAR), Ali Palabıyık ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak. AA

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