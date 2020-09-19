Beşiktaş, evinde 1 puana razı oldu

Süper Lig'in 2. haftasındaki Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 1-1 berabere tamamlandı.

9. dakikada NSakala'nın pasıyla soldan çizgiye inen Boyd'un ortasında meşin yuvarlağa Dorukhan Toköz kafayla vurdu, top yandan auta gitti. 26. dakikada Antalyaspor'un çıkarken kaptırdığı topu alan Hasic'in uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı. 33. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Atiba'nın gönderdiği uzun topa hareketlenen Necip Uysal meşin yuvarlağı kafayla sağ taraftan arka direğe gönderdi. Larin kaleciyi de aşan topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-0 Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı 59. dakikada Amilton'un soldan ortaladığı topu N'Sakala uzaklaştırmaya çalıştı. Bünyamin Balcı ceza sahası önünde bulduğu meşin yuvarlağa sert vurdu, Ersin Destanoğlu topu kurtararak gole izin vermedi. 75. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Boyd'un içeri çevirdiği topa Lens vurdu, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 84. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta Vida altıpasın önünde müsait pozisyonda topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti. 85. dakikada Antalyaspor skoru eşitledi. Fredy'nin pasıyla ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar, Welinton'dan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi: 1-1 Karşılaşma 1-1 sona erdi. AA

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