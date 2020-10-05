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5 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Beşiktaş, geçen sezonu tekrarladı

05 Ekim 2020, Pazartesi 12:41
Süper Lig'in dört haftasında 4 puan toplayan Beşiktaş, geçen sezonki performansını tekrarlayarak son 15 yılda en kötü ikinci başlangıcına imza attı.

Ligin dördüncü haftasında Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilerek üst üste oynadığı 3 maçta da galibiyet alamayan Beşiktaş, 4. haftayı birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan alarak noktaladı.

Geçen sezon Abdullah Avcı yönetiminde de aynı sürede aynı puanı alan siyah-beyazlı ekip böylelikle son 15 yılın en kötü ikinci başlangıcını gerçekleştirdi. 

En kötü başlangıç 2004-2005 sezonunda oldu 

Siyah-beyazlı ekip benzer bir kötü başlangıcı 2004-2005 sezonunda yaşamıştı.

Beşiktaş 2004-2005 sezonun ilk 4 haftasında galibiyet yüzü göremezken, iki maçını kaybetmiş, iki maçından da beraberlikle ayrılarak sadece 2 puan toplayabilmişti.

İspanya'nın başarılı teknik adamlarından Vicente Del Bosque ile 2004-2005 sezonuna başlayan Beşiktaş, ilk hafta Malatyaspor ve ardından Gençlerbirliği ile berabere kalmıştı.

Üçüncü hafta Denizlispor'a yenilen siyah-beyazlılar, dördüncü haftada ise Gaziantepspor' mağlup olmuş ve ilk 4 haftayı sadece 2 puan toplayarak tamamlamıştı. 

Geçen sezonun tekrarı 

Geçen sezon Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından efsanesi olduğu Beşiktaş'ta göreve başlayan Sergen Yalçın, selefinin ilk 4 haftalık performansını geçemeyerek Avcı'nın 4 haftalık performansını tekrarladı.

Avcı yönetiminde büyük umutlarla sezona başlayan siyah-beyazlı ekip ilk 4 haftada sadece Göztepe'yi yenmeyi başardı.

Çaykur Rizespor ile berabere kalan Avcı yönetimindeki Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne mağlup olarak 4 puan alabilmişti.

Beşiktaş'ta yeni bir yapılanmadan söz edilerek başlanan sezonda Sergen Yalçın da ilk 4 haftalık performansıyla Avcı'yı geçemedi.

Ligin ilk haftasında Trabzonspor'u deplasmanda yenen siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı Fraport TAV Antalyaspor'la berabere kaldı. İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 4-1 gibi farklı bir skorla yenilen siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'ne de mağlup olarak 4 puanda kaldı.

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 14 günlük izolasyon sürecine başlayan ve bu süreçte Beşiktaş'ın ligde Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçlarda takımının başında görev yapamayan Sergen Yalçın, kulübeye geçtiği İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

Avcı yönetimindeki Beşiktaş 4 haftalık süreçte 6 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Sergen Yalçın görevde olduğu 4 haftalık dönemde ise siyah-beyazlılar 5 gol atıp 7 gol yedi. 

Avrupa defteri de kapandı 

Beşiktaş'ın ligde sergilediği bu kötü performans, Avrupa'da da devam etti.

Sezonun ilk resmi maçı olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibine 3-1 yenilen siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda da Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye penaltılarla kaybetti.

AA

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