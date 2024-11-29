Beşiktaş, Macaristan'dan eli boş dönü

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Macaristan'da oynanan karşılaşmada İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'da ev sahibi olduğu karşılaşmada İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi.

Ligde peş peşe gelen kötü sonuçları Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla telafi etmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlı ekip, istediği oyunu sahaya yansıtamadı.

İlk yarının uzatma dakikasında yediği golün ardından soyunma odasına 2-1 mağlup giren Beşiktaş, Ciro Immobile'nin kaçırdığı penaltıyla beraberlik şansından yararlanamadı.

Karşılaşmanın bitmesine 10 dakika kala üçüncü golü atan Maccabi Tel Aviv, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş ise 5. hafta sonunda 6 puanda kaldı.

Paulista yine sakatlandı

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista maçı tamamlayamadı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında savunmanın arkasına uzun topa hareketlenerek tehlikeyi önleyen Paulista pozisyonun devamında yerde kaldı.

Sağlık heyetinin ceza sahası içinde müdahalesinin ardından oyuna dönen tecrübeli stoper, kısa süre sonra kendisini yere bırakarak maça devam edemedi.

Paulista'nın yerine 19. dakikada Emirhan Topçu oyuna girdi.

Van Bronckhorst'tan üçlü müdahale

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, ikinci yarıya 3 değişiklik yaparak çıktı.

İlk yarının uzatma bölümünde 2-1 geriye düşerek soyunma odasına mağlup giren siyah-beyazlı takım, ikinci yarıya Uduokhai-Talha Sanuç, Rashica-Ndour, Joao Mario-Salih Uçan değişiklikleriyle başladı.

Uduokhai'nin alt adalesinde sertleşme ve ağrı olduğu için oyundan alındığı belirtildi.

Rafa Silva, Avrupa Ligi'nde golle tanıştı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez gol attı.

Sezon başında Lugano ile oynanan ön eleme maçında gol atmayı başaran Rafa Silva daha sonra lig aşamasında oynanan 4 maçta da gol sevinci yaşayamadı.

Ligde 3 golü bulunan Portekizli oyuncu son golünü 9. haftada oynanan Konyaspor maçında atmıştı.

Immobile yine penaltı kaçırdı

Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, 70. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Siyah-beyazlı ekibin beraberlik şansı yakaladığı penaltıda topun başına geçen Immobile'nin şutunda, kaleci Mishpati gole izin vermedi.

Bu sezon forma giydiği 17 resmi maçta 12 gol atan Immobile, Eintracht Frankfurt ile oynanan maçta da penaltı atışından yararlanamamış ve Beşiktaş beraberlik şansını değerlendirememişti.

İlk kez İsrail ekibine kaybetti

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşısında aldığı mağlubiyetle ilk kez bir İsrail takımına yenildi.

Bugüne kadar 3 farklı İsrail ekibiyle karşılaşan siyah-beyazlılar Maccabi Tel Aviv'le daha önce oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılırken, Hapoel Haifa ve Hapoel Beer Sheva takımlarıyla oynadığı maçlardan da zaferle ayrılmıştı.

İlk yarı

11. dakikada Maccabi Tel Aviv gole yaklaştı. Kanichowsky ceza sahası önünde topla buluştuktan sonra siyah-beyazlı savunmayı çalımlayarak topu penaltı noktası önüne çıkardı. Turgeman'ın müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

23. dakikada İsrail ekibi öne geçti. Davida soldan yaptığı bindirmede Masuaku'dan sıyrılarak ortasını yaptı, ceza sahası içinde Kanichowsky'nin vuruşuyla top ağlara gitti: 0-1.

38. dakikada Rafa Silva skoru eşitledi. İsrail ekibinin kullandığı köşe vuruşu sonrası gelişen pozisyonda Semih Kılıçsoy tek pasla topu Rafa Silva'ya gönderdi. Siyah-beyazlı oyuncu orta sahadan kaptığı topla hızla ceza sahasına girerek topu filelerle buluşturdu: 1-1.

45+3. dakikada Maccabi Tel Aviv yeniden öne geçti. Kanichowsky'nin pası sonrası soldan çizgiye inen Patati'nin pasını kalenin önünde Peretz tamamladı ve topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Maccabi Tel Aviv'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

55. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

70. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içinde şutunda Lemkin'in elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada topun başına geçen Immobile penaltıda fileleri bulamadı.

80. dakikada Maccabi Tel Aviv skoru 3-1 yaptı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Turgeman'ın çaprazdan vuruşunda Mert Günok'tan dönen topu takip eden Patati meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

Maccabi Tel Aviv karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Beşiktaş bu değil

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, "Maçtan önce yönetimin desteğini hissettiğimi söylemiştim. Bu maçtan sonra bu değişir mi bilmiyorum ama maç kazanamadığınız zaman eleştiriler olur. Benim için de zor bir durum. Bunu değiştirmenin yolu maç kazanmaktır. Maça gergin başladık. Orta sahayı kontrol edemedik. İkinci yarıda Gedson'u 10 numaraya çekince daha fazla oyunun içinde olduk. Penaltı momentumu etkiledi. 2-2 olsa galibiyet için zorlayabilirdik." diye konuştu.

Maçın ilk yarısında kötü performans sergilediklerini dile getiren Van Bronckhorst, "Normalde görmemiz gereken Beşiktaş bu değil. Son haftalar oyuncular üzerinde etkili olmuş olabilir. Benim için de direkt sebep göstermek çok zor. İlk yarıdaki oyun korkak, temposuz ve mücadelenin olmadığı bir oyundu. İkinci yarı biraz daha iyiydi ama Beşiktaş'ın standartlarında değildi." ifadelerini kullandı.

Van Bronckhorst, istifayı düşünüp düşünmediğine yönelik soruya "Şu an tabii ki en iyi anlarımdan birini yaşamıyorum. Hoca olarak daha kötü durumları yaşadım. Pes etmeyen bir insanım. Bunu değiştirmek için mücadele edeceğim." diyerek cevap verdi.

Tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın başka ülkede seyircisiz oynanmasının mağlubiyet için bahane olamayacağını sözlerine ekledi.

Maccabi Tel Aviv Teknik Direktörü Zarko Lazetic: Bizim için büyük bir zafer oldu

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lazetic, "Bizim için çok büyük bir galibiyet oldu. İlk yarı oyunu kontrol ettik. Top hep bizdeydi. 1-0'dan sonra birkaç hata yaptık ama ilk yarının sonundaki ikinci golle özgüven kazandık. İkinci yarı topu rakibe verdik ve rakibimiz topla oynadı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu bizim için büyük bir zafer oldu. Bu bizim iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. İlerisi için özgüven anlamında bu galibiyet bize destek oldu." diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde bazı maçlarda "mağlubiyeti hak etmediklerini" söyleyen Lazetic, "Geçmişteki maçlar bizde sorun oluşturmadı. Ajax maçında kötüydük. Diğer maçlarda iyiydik ve hak etmeden kaybettik. Bugünkü performansımızın iyiye giden sürecin başlangıcı olacağını düşünüyorum. Beşiktaş iyi oyuncular olan bir takım. Bugün Beşiktaş ile aynı seviyedeymiş gibi oynadığımızı gösterdik. Takım, oyuncular, inandığı zaman zaferlerin geleceğini gördü. Daha iyiye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı taraftarlardan, siyah-beyazlı takıma İstanbul dönüşünde tepki

Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Genel Havacılık Terminali çıkışında toplanan yaklaşık 100 taraftar, yaptıkları tezahüratlarla siyah-beyazlı yönetim, teknik ekip ve futbolcuları protesto etti. Polisler de havalimanında yoğun güvenlik önlemi aldı.

Takım uçağının inmesinin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile futbolculardan Necip Uysal, Salih Uçan ve Ersin Destanoğlu taraftarların yanına geldi.

Mete Vardar, taraftarlara çok üzgün olduklarını ve tepkilerinde haklı olduklarını söyledi. Feyyaz Uçar da "Yarından itibaren ne gerekiyorsa yapacağız." sözlerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u istifaya davet etti.