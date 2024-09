Beşiktaş puanını 9'a yükseltti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş rakibini 2-0 yenerek puanını 9'a yükseltti ve milli araya puan kaybı yaşamadan girdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Beşiktaş-Net Global Sivasspor karşılaşması, Tüpraş Stadı'nda gerçekleşti.

İlk yarı

13. dakikada Al Musrati'nin pasıyla sağ tarafta topla buluşan Rashica'nın ortasında Immobile penaltı noktası civarından gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

26. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Masuaku'nun soldan ortasında topun Radakovic'in eline temas etmesinin ardından VAR incelemesi yapan hakem penaltı noktasını gösterdi. 27. dakikada topun başına geçen Immobile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

45+1. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası dışı sol önünde düşürülmesinin ardından kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına geçen Masuaku'nun vuruşunda top direkten döndü.

45+4. dakikada Rafa Silva'yla paslaşarak ceza sahasına giren Gedson Fernandes, altıpasın sağ çaprazından şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'nı 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

73. dakikada Semih Kılıçsoy'un altıpasa doğru çıkardığı pasta Mustafa Hekimoğlu, topa dokundu. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Svensson, sağ kanattan penaltı noktası civarına doğru orta açtı. Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etti.

82. dakikada Rashica'nın sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasının içine girdikten sonra sağ çaprazdan şut çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kurtardı.

85. dakikada Semih Kılıçsoy'un pasında savunma arkasına sarkan Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sol çaprazından aşırtma denedi ama kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kurtardı.

89. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Atılan uzun pasta Camara'nın topu uzaklaştıramamasının ardından Gedson Fernandes, meşin yuvarlağı önünde buldu. Portekizli oyuncu, kaleci Ali Şaşal'ın açılmasıyla ceza sahası içi sağ çaprazından aşırtma vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı.

Karşılaşma, 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı 3 maçı da kazanarak puanını 9'a yükseltti

Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında aldığı galibiyetlerden sonra Sivasspor'u da mağlup etti.

Lugano ile oynanan ilk maçta rakibiyle berabere kalan, İstanbul'daki rövanşı ise 5-1 kazanan siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk resmi maçı olan Süper Kupa karşılaşmasıyla birlikte oynadığı 6 resmi maçtan 5 galibiyetle ayrıldı.

Immobile, Sivas'ı da boş geçmedi

Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, gollerini Sivasspor karşısında da sürdürdü.

Radakovic'in ceza sahası içinde elle oynamasının ardından siyah-beyazlı takımın 26. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviren İtalyan yıldız, 6. maçında 7. golünü kaydetti.

Immobile, Süper Kupa'daki Galatasaray maçında attığı 2 golün ardından Antalyaspor (2) ve Lugano (2) maçlarında da fileleri havalandırdı.

Gedson Fernandes kariyerinin en gollü sezonuna başladı

Beşiktaş'ın oynadığı son maçlardaki performansıyla dikkati çeken Gedson Fernandes, Sivasspor karşısında 89. dakikada kaydettiği golle birlikte kariyerinin en golcü sezonuna başlamış oldu.

Profesyonel kariyeri boyunca en fazla 3 gol atan Gedson Fernandes, Sivasspor karşısında bu sezonki 4. golüne ulaştı.

Bu sezonun açılışını İsviçre'de oynanan maçta Lugano'yla 2 gol atarak yapan Portekizli oyuncu, İstanbul'daki rövanşta da 1 gol atarak 3 gole ulaşmıştı.

Galibiyet üçlüsü Uduokhai'den

Beşiktaş'ta galip gelinen maçların ardından yapılan üçlü tezahüratını taraftara yaptıran isim siyah-beyazlı takımın yeni transferi Felix Uduokhai oldu.

Siyah-beyazlı oyuncunun ilk kez karşılaştığı bu durumda Gedson Fernandes üçlünün nasıl yapılacağını takım arkadaşına gösterdi.

"Milli araya kayıpsız giriyoruz ve lige iyi başladık"

Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oynama fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu belirten Felix Uduokhai, "Takımıma yardımcı oldum. Burada önemli olan 3 puandı. Milli araya kayıpsız giriyoruz ve lige iyi başladık." diye konuştu.

Atmosferle ilgili görüşlerini dile getiren Alman savunma oyuncusu, "Atmosfer inanılmazdı. Bu maç benim ilk maçımdı. Taraftarlar, bize müthiş destek verdi. Bu güç, bize öz güven verecektir ve maçları kazanmamıza yardım edecektir." ifadelerini kullandı.

"Gabriel Paulista, benim işimi kolaylaştırıyor"

Defanstaki partneri Gabriel Paulista hakkında konuşan Uduokhai, "Gabriel Paulista, benim işimi kolaylaştırıyor. Çok iyi bir oyuncu. Kendisi çok tecrübeli ve üst düzey takımlarda oynadı. Bana alanları kapatma konusunda yardımcı oluyor. Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu da iyi oyuncu. Defansif anlamda iyi bir kadromuz var." değerlendirmesinde bulundu.

İlk geldiği günden beri teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la konuştuğunu anlatan Uduokhai​​​​​​​, "Çok fazla taktiksel detay konuşuyoruz. Bir savunmacı için toplu ve topsuz oyunda neler yapacağımızı konuştuk. Nerede durmamız gerektiğini de konuşuyoruz. Diğer antrenörlerimizle de iletişim halindeyiz. Rafa Silva ve Immobile ile oynamaktan zevk alıyorum. Onları geriden izlemek çok büyük bir zevk. Benim görevimde en iyi şekilde savunma yapmak." şeklinde konuştu.

"Ligde ilk bölümü kayıpsız geçtiğimiz için çok mutluyuz"

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Bir galibiyet daha aldık. Bu galibiyet için mücadele etmek gerekiyordu. Defansif olarak iyi oynayan bir takıma karşı oynadık. Penaltı bize yardımcı oldu. Masuaku'yla bir topumuz direkten döndü, Gedson Fernandes'le tehlikeli olduğumuz pozisyonlar vardı. İkinci yarıda fırsatlar oluşturduk ve golü bulduk. 2. gol bize çok yardımcı oldu. Önemli bir 3 puan kazandık. Gol yemedik ve ligde ilk bölümü kayıpsız geçtiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Ligde oyunun çok durduğu ile ilgili bir soru üzerine tecrübeli teknik adam, "Hem oyuncu olarak hem hoca olarak topun takımımda kalmasını isteyen biriyim. İlk yarıda aleyhimize bir frikik olmuştu. Maç durduktan sonra tekrar devam etmesinde süre uzamıştı. Taraftarlar iyi oyun izlemek için geliyorlar. İyi savunma yapan takımlar bazen zaman da kazanmaya çalışıyor. Hakemlerin buna müdahale etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son haftaların golcü oyuncusu Gedson Fernandes'ten bahseden Giovanni van Bronckhorst, "Çok enerjik bir oyuncu. Oynadığı her maçta bize ekstra 6 numara gibi, hücuma dönük bir oyuncu gibi katkı veriyor. Lugano maçında 2 önemli gol atmıştı. Bugün de gol attı. Oynadığı futboldan keyif alıyor." dedi.

Sivasspor'un çok iyi savunma yaptığını söyleyen siyah-beyazlı teknik adam, "Herkes çok çalışıyor. Golün sadece sol kanattan gelmesi çok önemli değil. Lugano maçında yediğimiz 2 golde hatalar yaptık ama bu konular üzerinde konuştuk. Hoca olarak her maç çok iyi oynamamızı, ofansif oynamamızı, goller atmamızı isterim ama işin gerçeğinde her zaman böyle olmuyor. Bugünkü rakibimiz defansif olarak iyi organize olan bir takımdı. Böyle bir takıma karşı bu sene ilk kez oynadık. İleride bu yapıya sahip rakiplerle oynayacağız. Böyle maçlarda galip gelmek önemlidir. Her sisteme karşı gelişmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sezonun geri kalanı için iyi bir performans göstermeleri gerektiğini ifade eden Hollandalı teknik direktör, "Sezona iyi başladık. Önemli olan çok çalışmanızdır. Gelenler ve giden oyuncular oluyor. Sezona iyi başladığımızı söylemek lazım. Süper Kupa'da 5-0'la başlamak da bu süreçte yardımcı oldu. Futbolcularımız çok çalışıyorlar ve öğrenmek istiyorlar. Kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Avrupa'da ve ligde zor maçlar oynayacağız. İyi performans göstermemiz gerekiyor. Şu an kayıpsız gidiyoruz. Değişiklikler yapıyoruz, sistemlerimizi değiştiriyoruz. Bu dinamizm de bu süreçte hoşuma giden bir şey." şeklinde konuştu.

Giovanni van Bronckhorst, transfer döneminin devam ettiğini belirterek kadroyu güçlendirme fırsatı olursa bunu değerlendirebileceklerini de kaydetti.

"Geçen hafta 5 atmışlardı. Bu hafta da defansif anlamda oyun mantalitemizle 5 tane pozisyon vermedik"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, Tüpraş Stadı'nın zeminin çok iyi olduğunu söyleyerek başladığı basın toplantısında, "Sahalar futbola yakışır biçimde değil. Burada güzel bir çim ve her pozisyonda takımını destekleyen, hücum anlamında iten bir taraftar gördük. Geçen hafta 5 atmışlardı. Bu hafta da defansif anlamda oyun mantalitemizle 5 tane pozisyon vermedik. Kadromuz eksik. Milli takım arası ilaç gibi gelecek. Sivasspor olarak oyunu güzelleştirmeye çalıştık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, Avrupa kupalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Eksiklerinin olduğunu söyleyen Uygun, "Defansta eksiklerimiz var. Kadro yapımızla oyunu, taktiği bu anlamda yapmamız gerekiyor. Trabzonspor, Beşiktaş, Eyüpspor ve Kayserispor ile oynadık. Bu süreci en az hasarla atlatmak istiyoruz. Beşiktaş deplasmanında ne yapacağınız bellidir. Borcu olmayan tek kulüp Sivasspor'dur. Herkesin borcu ortada. Sivasspor dengeli gidiyor. Rakibe göre oyun mantalitemiz değişecek, Sivasspor'u daha iyi yerlere getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ciro Immobile ile Manaj'ın pozisyonu sorulan Uygun, "O pozisyonu uzakta olduğum için görmedim. Sanırım Immobile'nin biraz agresifliği var. Yapmaması gereken bir hareketti." diye cevapladı.

Kanatlarda problem yaşadıklarını söyleyen Uygun, "Geçen sezon geldiğimde 34 puan topladık. Manaj gibi çok değerli santrafor olması nedeniyle oyun sistemini değiştirdik. Manaj tek başına 22 gol attı. Manaj'a sağdan soldan pas getirebilsek farklı olabilirdi. Elimizdeki kadroyla süreci yönetmeye çalıştık. Kenar varyasyonlarını da dahil edince farklı bir Sivasspor gelecek. Bu süreci en az hasarla atlatmak istiyoruz. Eyüpspor maçında beklemediğimiz kayıp yaşadık. Bundan sonraki süreçte oyun sistemi ve transfer politikamızı düzeltmeye çalışıyoruz. Sivasspor dengeli gidiyor ama çok daha iyi duruma geleceğini göreceğiz. Oyun sistemi rakibe göre değişecektir. Sivasspor'u arzuladığı yerlere getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Uygun, ayrıca bay sistemi nedeniyle 18 hafta bay geçen takımla oynayacaklarını hatırlatarak, "18 hafta dinlenmiş takımlara karşı oynasak da rakibimizin kim olduğu önemli değil. Kazanma arzumuzla sahada olacağız." dedi.