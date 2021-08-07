Burak Kapacak Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, transferi için kendisi ve kulübü Bursaspor'la anlaşmaya vardığını açıkladığı Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımız, Bursaspor'dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak'ı kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz." denildi. Burak Kapacak ile Emir Ortakaya sağlık kontrolünden geçirildi Fenerbahçe'nin yeni transferleri Burak Kapacak ile Emir Ortakaya, sağlık kontrollerine tabi tutuldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde kan tetkikleri yapılan genç oyuncuların ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildikleri belirtildi. Burak ile Emir'in sağlık kontrollerinin, akciğer ve efor testleriyle tamamlandığı aktarıldı. AA

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