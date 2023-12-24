Derbi golsüz beraberlikle sonuçlandı - Fenerbahçe ilk yarıyı averajla lider tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide karşılaşan Fenerbahçe ile Galatasaray, 0-0 berabere kaldı.

Tamamen dolu tribünler önünde yapılan karşılaşmaya kontrollü başlayan takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünde takımlar, birbirine oyunda üstünlük kuramadı. Sık sık fauller nedeniyle duran maçta tempo düşük kaldı.

İlk yarının tek ciddi pozisyonu 43. dakikada yaşandı. Galatasaray'ın kısa süre de olsa baskı kurduğu bölümde Kerem Demirbay'ın ceza sahası yayı gerisinden şutunda top az farkla auta çıktı.

Maçın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

49. dakikada Ziyech'in sağdan ortasında topu kontrol etmekte zorlanan Kerem Demirbay, penaltı noktası gerisinden şut çıkardı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

61. dakikada sağ kanattan seri paslaşmalarla gelen Fenerbahçe'de Szymanski ceza sahası yayının sağından sol ayağıyla şut çekti. Meşin yuvarlak az farkla uzak direğin yanından auta çıktı.

70. dakikada Ziyech'in sağ çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda top kaleci Livakovic'te kaldı.

71. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan King'in plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak taraftan oyun alanını terk etti.

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Sarı kartlar: Dk. 12 Osayi-Samuel, Dk. 57 İrfan Can Kahveci, Dk. 73 King (Fenerbahçe), Dk. 64 Torreira, Dk. 73 Boey, Dk. 85 Ziyech, Dk. 90+1 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Ülker Stadı'nda şehitler unutulmadı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerler derbide unutulmadı.

Stadyumda yer alan LED ekranlarda karşılaşma öncesinde "Başımız Sağ Olsun" ifadeleri yer aldı. Maç önünde saha içindeki ekranlarda herhangi bir reklama yer verilmedi.

Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya gelen Fenerbahçe, "Başımız Sağ Olsun" pankartı taşırken, tribünlerden de büyük alkış aldı. Ülker Stadyumu'ndaki taraftarlar, terörü lanetleyen tezahüratlar yaptı. Sarı-lacivertli futbolcular da üzerlerindeki siyah tişörtlerle maç öncesinde ısındı.

Maç öncesinde her iki takım da "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" pankartlarıyla seremoniye geldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kararıyla futbolcular sahaya siyah kol bandıyla çıktı. Müsabaka öncesinde de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sırasında saha içindeki LED ekranlarda, şehit olan 12 askerin isimleri yer aldı.

Fenerbahçe ilk yarıyı averajla lider tamamladı

Ligde boy gösterdiği 17 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip filelere 44 gol gönderirken kalesinde ise 14 gol gördü.

Sarı-lacivertli takım bu periyotta 30 averaja ulaşırken, kendisiyle aynı puana sahip Galatasaray'ı gol farkıyla geride bıraktı.

Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci ligde ilk kez beraber oynadı

Fenerbahçe'nin milli futbolcuları Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci bu sezon ligde ilk kez beraber oynadı.

Mondihome Kayserispor ile deplasmanda oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayıp 8. dakikada takımın öne geçiren Cengiz Ünder, 40. dakikada da Batshuayi'nin attığı golde asisti yapan isim olmuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor deplasmanındaki performansının ardından Cengiz Ünder'i ilk 11'de sahaya sürerken, Fred'in yokluğunda da İrfan Can Kahveci'yi oynattı. İki futbolcu bu sezon ilk kez aynı anda sahada yer aldı.

Cengiz Ünder ligde 8 maçta süre alırken, bu karşılaşmaların 3'ünde sahaya ilk 11'de çıktı.

Samsunspor, Antalyaspor ve Kayserispor maçlarına ilk 11'de başlayan Ünder, Samsun deplasmanında 64. dakikada, Antalyaspor mücadelesinde 5. dakikada ve Kayserispor karşısında 72. dakikada kenara gelirken, bu futbolcunun yerine İrfan Can Kahveci dahil oldu.

Cengiz Ünder, oyuna sonradan dahil olduğu 5 maçın 4'ünde ise İrfan Can Kahveci'nin yerine sahaya girdi.

Ünder; MKE Ankaragücü, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında İrfan Can Kahveci'yle değişirken Atakaş Hatayspor karşılaşmasında ise 87. dakikada Tadic'in yerine oyuna dahil oldu. Bu maçta İrfan Can Kahveci 83. dakikada oyundan çıkmıştı.

Galatasaray karşısında Cengiz Ünder-İrfan Can Kahveci ikilisi ilk 45 dakikada birlikte forma giyerken, ikinci yarının başında Cengiz oyundan çıktı, yerine İsmail Yüksek dahil oldu.

4 maç sonra kalesini gole kapattı

Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, ligde 4 maç sonra kalesini gole kapattı.

12. haftada deplasmanda oynanan Yukatel Adana Demirspor maçından 0-0'lık beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, bu maçın ardından çıktığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken kalesinde gol görmüştü.

Adana deplasmanının ardından VavaCars Fatih Karagümrük'ü evinde 2-1 yenen Fenerbahçe, bir sonraki haftada yine sahasında oynayıp EMS Yapı Sivasspor'u 4-1'le geçmişti.

Deplasmanda oynanan Beşiktaş mücadelesinden 3-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli takım, ligdeki son maçında Mondihome Kayserispor'u rakip sahada 4-3'lük skorla geçti. 4 maçta rakiplerini yenmeyi başaran sarı-lacivertli takım, buna karşın kalesini gole kapatamadı.

Galatasaray'a gol izni vermeyen İsmail Kartal'ın ekibi, buna karşın kendisi de skor üretemeyerek sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Fenerbahçe ligdeki üçüncü puan kaybını da Fred'in oynamadığı maçta yaşadı

Galatasaray'la sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ligdeki üçüncü puan kaybını yaşadı.

11. haftada evinde Trabzonspor'a 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, 12. haftada Yukatel Adana Demirspor deplasmanından beraberlikle dönmüştü.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred, Pendikspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında Trabzonspor ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında forma giyemezken Fenerbahçe bu maçlarda puan kaybetti.

Hafta içinde oynanan Mondihome Kayserispor maçında kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Fred, Galatasaray karşısında da takımını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe, ligde puan kaybettiği 3 maçta da Fred'den yoksun sahaya çıktı.

İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü

Galatasaray derbisi öncesinde ceza sınırında olan İrfan Can Kahveci, mücadelenin 57. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Ligde bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında sarı kart gören Kahveci, Galatasaray derbisinde gördüğü kart nedeniyle 19. haftada oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli takımda sınırda olan diğer isimler Crespo, Djiku ve Oosterwolde ise maçı kart görmeden tamamladı.

Evindeki son 3 derbiyi kazanamadı

Galatasaray'la berabere kalan Fenerbahçe, ligde evinde oynadığı son 3 derbi maçta galibiyet alamadı.

Ülker Stadyumu'nda son olarak 10 Nisan 2022 tarihinde Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, bu maçın ardından çıktığı 3 derbide 2 kez kaybetti, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

8 Ocak 2023'te taraftarı önünde Galatasaray'a 3-0 kaybeden sarı-lacivertli takım, 2 Nisan 2023'te ise bu kez evinde Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu.

Fenerbahçe, iç sahadaki bir sonraki derbiyi nisan ayında Beşiktaş'a karşı oynayacak.

Bu sezon ilk kez isabetli şut atamadı​​​​​​​

Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez isabetli şut kaydedemediği bir maça imza attı.

Derbi öncesinde ligde oynadığı 16 maçın 15'inde gol sevinci yaşayan Fenerbahçe, yalnızca Yukatel Adana Demirspor deplasmanında gol üretememiş ancak 8 isabetli şut kaydetmişti.

Galatasaray maçında ligde ikinci kez gol atamayan Fenerbahçe, buna karşın isabetli şut da atamadı.

Galatasaray, Kadıköy'den 1 puanla dönüyor

İki takımın da puanını 44'e çıkardığı ligde Fenerbahçe ilk yarıyı lider, Galatasaray ise averajla ikinci sırada tamamladı.

4 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Galatasaray, Fenerbahçe ile berabere kalarak ligde 4 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 12. haftada Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra sırasıyla Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etmişti.

Kadıköy'de son 7 maçta 1 kez yenildi

Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle deplasmanda oynadığı son 7 müsabakada sadece bir kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, 2018'den bu yana Kadıköy'de çıktığı 6 derbide 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda rakip filelere 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.

Savunmadaki başarılı performansını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'deki başarılı performansını Fenerbahçe derbisinde devam ettirdi.

Ligin en az gol yiyen takımı olan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçında da kalesini başarılı bir şekilde savundu.

Süper Lig'de bu sezon kalesinde 9 gol gören Galatasaray, oynadığı 17 maçın 10'unda rakiplerine gol şansı tanımadı.

Icardi ilk kez büyük bir maçı boş geçti

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de ilk kez büyük bir maçta skor üretemedi.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu, daha önce ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmıştı.

Mauro Icardi, daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez topu filelere göndermişti.

Torreira ve Boey cezalı duruma düştü

Karşılaşmada sarı kart gören Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira ve Sacha Boey, cezalı duruma düştü.

Lucas Torreira ve Sacha Boey, Süper Lig'in 19. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Rakibimiz kendini yere atarak bizim hızımızı kesme planı yapmış

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, derbiye iyi hazırlandıklarını belirtti.

İlk yarıya ofansif oyuncularla başladıklarını, erken bir golle öne geçerek maçı koparmak istediklerini vurgulayan Kartal, "Ama ilk devrede istediklerimiz olmadı. Müdahale edip oyunu dengeledik. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Rakip takım oyuncuları kendilerini yere atıp zaman geçirerek hızımızı kesmeye çalıştılar. Maçın sonunda baktık, topun oyunda kalma süresi 43 dakika. Ligin ortalamasının altında. Hakemin oyunu devam ettirmesini beklerdik. Rakibimiz kendini yere atarak bizim hızımızı kesme planı yapmış." ifadelerini kullandı.

"Boey'in atılması lazım, Torreira'nın atılması lazım"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un maçın ardından Icardi'nin pozisyonunun penaltı olduğunu söylemesine değinen İsmail Kartal, şöyle devam etti:

"Rakip takımın hocası penaltı verilmedi diyor. Biz baktık, penaltı yoktu. Ama rakip takımdan Boey atılması lazım, Torreira'nın atılması lazım, neden atılmadı? Bizim oyunculara kolay kartlar gösterilirken rakibe gösterilmedi. Kazanamadık, belki pozisyon bulamadık ama bulduğumuz pozisyonları da değerlendiremedik. Biz önümüze bakıyoruz. Lig uzun bir maraton. Bu akşam berabere kaldık. Kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin. Kazanmaya yakın olan taraf bizdik ama olmadı. Taraftarlara 3 puan vermek istiyorduk ama olmadı. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha farklı olacak."

Ligde iki takımın da taktik maçına çıktığını, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Finali'nde durumun daha farklı olacağını dile getiren İsmail Kartal, kupada Fred'in de forma giyeceğinin altını çizerek "Fred bizim için çok önemli bir oyuncu. Oradaki maç tek maç olduğu için stratejimiz farklı olacak. Bugün de kazanmayı çok istedik." diye konuştu.

"İkinci yarıda İsmail girince oyun üstünlüğünü aldık"

Galatasaray karşısına kazanmak için çıktıklarını sözlerine ekleyen Kartal, "Bugün 2 puan kaybettik mi, 1 puan aldık mı, bunu zaman gösterecek. Bazen kazanacağınız bir maçı kaybettiğiniz zaman daha kötü olur. İki takım da puanları paylaştı. Hala lideriz ve önümüze bakıyoruz." açıklamasını yaptı.

Fred'in yokluğunda 8 numara bölgesinde İrfan Can Kahveci'yi tercih etmesi hakkında da konuşan Kartal, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İrfan Can Kahveci'nin 8 numara pozisyonunda olması, Fred'in yokluğunda benim tercihimdi. Kendisiyle de konuştum "Yapabilirim hocam." dedi. İlk yarıda erken bir golle maçı koparmak istemiştik ama orada biraz yumuşak kaldık. İkinci yarıda İsmail girince oyun üstünlüğünü aldık. Pozisyonlar da bulduk ama maç berabere bitti."

Galatasaray'a karşı ilk yarıda baskılı oyunu tercih etmediklerini de sözlerine ekleyen Kartal, özellikle Muslera'nın top tutan bir kaleci olduğunu, bu durumun da rakipte bir stoperi boşa çıkarabileceğini belirtti.

İkinci yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ancak golü bulamadıklarını vurgulayan Kartal, maçı tek forvetle tamamlamaları hakkında ise, "Çift forvete dönmek için elinizdeki oyuncuların bazılarının, istediğiniz gibi sahada performans göstermemesiyle gerekir. Ama Szymanski, Dzeko gayet iyi performans gösterdi. King girdi oyuna. 5 tane hücumcu varken biraz sabrettik." ifadelerini kullandı.

"VAR odasından verilmeyen net bir penaltı vardı"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldıkları derbinin beklentilerin altında kaldığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, sözlerine Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulunarak başlayarak, "Aldığımız şehit haberleriyle ülke olarak hepimiz çok üzüldük. Birçok aile bundan yandı. Ülke olarak bizim için zor ve kötü bir gün. Bunun son bulmasını diliyorum." dedi.

Okan Buruk, maçta rakiplerinin baskı yapmayacağını bildiklerini dile getirerek, "Çünkü çok sert baskılar yapan bir takım değil. Daha çok alanında bekleyip, rakibin hata yapmasını bekleyen bir takım. Maçta bugün ekstra bekleyen bir takım vardı karşımızda. Özellikle ilk yarıda topa sahip olma yüzdemiz, oyun içindeki üretkenliğimiz rakibimize göre daha iyiydi. Rakibimizin çok fazla geride bekledi, topu bize bıraktı. Oyun kurmakta çok rahat ettik ama iki ve üçüncü bölgeye geçmede çok iyi işler yapmadık. Bu da bizim üretkenliğimizi etkiledi. Rakibimize ilk yarıda bir şut fırsatı verdik." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe ceza sahasında ilk yarıda Mauro Icardi'ye yapılan müdahalenin penaltı olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"VAR odasından verilmeyen net bir penaltı vardı. Boks ringlerinde atılan cinsten bir yumruktu belki de. Maalesef bu gözükmedi. Yayıncı kuruluşun da bunu net göstermediğini öğrendik. Bütün dünyanın seyrettiği bir derbi. Birçok ülkede bu maç yayımlandı. Biz burada gol ve pozisyon olmadığı için kendimizi eleştiriyoruz ama yayıncının da kameralarını fazlalaştırmasını, ceza sahasındaki net pozisyonla ilgili görüntüleri vermesini insanlar da talep ediyor. Türk futbolunu eleştiriyoruz ama Türk futbolu içerisindeki diğer paydaşların da yaptığını eleştirelim diye söylüyorum. Maçın geneline baktığımızda iki takım da net pozisyon üretmedi. Seyir zevki olan bir maç olmadı. Herkes sonuca odaklandı. Kazanabileceğimiz bir maçtı."

Okan Buruk, müsabakada rakiplerine isabetli şut izni vermediklerini anlatarak, "Hücum hamleleri de yaptık. Rakibimizin de hamleleri oldu. Bu maçlar önemli ve değerli. Herkesin kazanmak istediği maçlar. Bugün deplasmanda bir oyun oynamadık aslında. Rakibimizden baskı yemedik. Pozisyon ve isabetli şut yemedik. Baskı altında bir deplasman olarak geçirmedik. Bunu da takımın disiplin ve konsantrasyonuyla yaptık. Eksik olan taraf, kendi üretkenliğimizin altında kaldık." ifadelerini kullandı.

Topun oyunda kalma süresinin çok düşük olduğu belirtilerek yöneltilen bir soru üzerine Buruk, "Çok fazla faul oldu. Çok fazla itiraz oldu. İtirazlar da zaman zaman çok uzadı. Hakem bir pozisyonla ilgili gelip, kenarda pozisyonu anlattı. Oyunculara da her şeyi anlatacak bir şey yok. İki takım da zaman zaman fazla itiraz etti. Hakem orada belki oyuncuları etrafından gönderebilirdi. Ama derbi maçlar biraz böyle oluyor. İki takım da oyunun hızlanmasına izin vermedi. Beklentilerin altında kalan bir derbi oldu. Kazanmak için gelmiştik. Maçın sonuna kadar kazanma hamleleri yaptık. Deplasmanda oynanan bir maç. İkinci maçı sahamızda oynayacağımız için bu sonuç bizim için bir avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

Oyun planları ve son maçtaki iyi performansından dolayı Kerem Demirbay'ı derbide tercih ettiğini aktaran Buruk, Davinson Sanchez'in TFF Süper Kupa'daki maçta oynayıp oynamayacağına 2-3 gün içinde yapacakları değerlendirmeyle karar vereceklerini dile getirdi.

"Tarih olarak kötü bir tarih"

Okan Buruk, Fenerbahçe ile 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynayacakları TFF Süper Kupa maçının tarihini doğru bulmadığını vurgulayarak, "Tarih olarak iki derbinin üst üste gelmesi Süper Kupa'nın anlamını azaltıyor. Bu maçın golsüz bitmesi belki orada gol beklentisini yükseltme anlamında olumlu olacak. Tarih olarak kötü bir tarih. Hem iki maçın arka arkaya gelmesi hem ligde en çok yorulan iki takımın dinleneceği haftada derbi koyulması... Oyuncuların da dinlemesi gerekiyor. Tek dinleneceğimiz tarih olduğu için doğru bulmuyorum. Tabii ki kupayı kazanmak istiyoruz. Müzemize bir kupa daha götürmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Karşılaşmada sol bekte görev verdiği Barış Alper Yılmaz'ın iyi mücadele ettiğini anlatan Buruk, milli futbolcunun bu bölgedeki performansından memnun olduklarını ifade etti.

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred'in TFF Süper Kupa maçında oynayacak olmasıyla ilgili soruya, "Fred önemli bir oyuncu. Fenerbahçe için de oyun içerisinde önemli rolü olan bir oyuncu. Bizim için değişmiyor. Her maç her takıma karşı aynı oyunu oynuyoruz. Planımız belli. Galatasaray'ın oyun planı içerisinde dominant olmak, daha önde oynamak var. Bizim için çok fazla bir şey değişmeyecek. Fenerbahçe için oynadığı zaman çok şey değişiyor. Burada ona dikkat etmemiz gerekecek." cevabını verdi.