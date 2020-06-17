Emre'den hoca olur mu?

SPOR YAZARLARI, YENİ SEZONDA FENERBAHÇE’DE TEKNİK SORUMLU OLMASI BEKLENEN EMRE BELÖZOĞLU’NUN KUPA MAÇINDA YEDEK KULÜBESİNDE KIRMIZI KART GÖRMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ.

Almet Çakar (Sabah): “Fenerbahçe'de Jailson denen bir oyuncu var ki verilen paralara yazık. Ağır, hamle zamanlaması yok. Ekuban 60 metre topu getirip, Sörloth'a 'Al da boş kaleye at' dediğinde Trabzonspor finale de çıkıveriyor.Sahanın kenarında Emre Belözoğlu diye bir çocuk var. Yine agresif... Sen nasıl teknik direktör ya da sportif direktör olacaksın.”

Ercan Taner (Sözcü): “Kanat atakları ve duran toplar haricinde, hücum zenginliği biraz da şutlara bağlı olarak, ev sahibi riskleri almaya başladı. Telefonla gelen talimat doğrultusunda yapılan, Deniz-Ferdi değişikliği, onun kadar beni de şaşırttı. Deniz iyi oynuyordu. Mehmet Ekici’nin şut girişimleri dışında hücum etkinliği iyi gözükmedi, Fenerbahçe’de. Ekuban ve Sörloth ikilisi yine sahneye çıkıp, Trabzon’u finale götürürlerken, F.Bahçe son umudu olan kupayı da kaybederken Novak son imzayı attı.”

Mehmet Demirkol (Fanatik): “Fenerbahçe’de özellikle Muriç’se sanki Wuhan’dan gelmiş gibiydi. Fizik ve mental olarak olağanüstü başladığı sezonda dün itibarıyla çok aşağılardaydı. Tabii Kayseri maçında olduğu gibi cepte Emre faktörü olsaydı Trabzonspor’un hiç alamadığı orta sahada ikinci yarıda Gustavo’ya desteğe gelip dengeyi ev sahibi lehine çevirebilirdi. Ama saçma sapan bir pozisyonda kendisini attırınca bu şans elden gitti. Eğer Emre Fenerbahçe’de bir göreve gelecekse mutlak öfke kontrolünü öğrenmesi gerekiyor.”

Cem Dizdar (Fanatik): “Sahadaki takımlar da yönetimlerini taklit eder gibi... Biri düzenli, diğeri darmadağın, savruk. Sörloth, en güçlü yanı olan sol ayak içine aldığı pası gol yapınca Fenerbahçe’nin gerilmesi kaçınılmazdı. Gerginlik yedek kulübesinde patladı. “Fiili teknik direktör” Emre Belözoğlu çoğu zaman olduğu gibi kendine hakim olamadı ve takımını oyunun son bölümünde göstermesi beklenen olası etkiden mahrum bıraktı!”

