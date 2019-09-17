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17 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında kayboldu

17 Eylül 2019, Salı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu lider Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.

Maçın 9. dakikasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ceyhun Gülselam'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı. 

39. dakikada Fenerbahçe karşılaşmada öne geçti. Sağ çaprazdan Vedat Muric ile paslaşarak ceza sahasına giren Rodrigues topu içeriye çevirdi. Kruse'un yan tarafa çıkardığı topa Tolga Ciğerci sert vurdu ve meşin yuvarlağı kaleci Marafon'un solundan ağlarla buluşturdu: 0-1

43. dakikada Bakasetas'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Junior Fernandes'in vuruşunda, kaleci Altay Bayındır iki hamlede topa sahip oldu.

45. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Djalma Campos'un ortasında topa müdahale eden Altay Bayındır'dan seken topu önünden bulunan Junior Fernandes'in röveşatasında kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

45+2. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Junior Fernandes'in sol kanattan kullandığı uzun taç atışında, kaleci Altay Bayındır ile savunma oyuncuları arasındaki anlaşmazlıktan dolayı boşta kalan topu Bakasetas altıpas içinde bulunan Cisse'ye çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti :1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada öne geçti. Kaleci Altay Bayındırın kısa kullandığı kale vuruşunda topla buluşan Jailson'un uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Bakasetas'a çarparak ceza sahası içindeki Cisse'nin önünde kaldı. Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluştu: 2-1 

50. dakikada orta sahada kazanılan serbest vuruşu hızlı kullanan Gustavo'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Vedat Muric'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 

59. dakikada Gustavo'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında, arka direk hizasında topla buluşan Kruse'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'nın müdahalesiyle oyun alanına döndü. 

62. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada farkı ikiye çıkardı. Defanstan topu çıkarmaya çalışan Ozan Tufan, Ceyhun Gülselam'ın baskısıyla topu kaybetti. Boşta kalan topu alarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Junior Fernandes, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1 

64. dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza alanı içinde yaşanan karambolde top Vedat Muric'in önünde kaldı. Muric'in zor pozisyonda yaptığı vuruş kaleci Marafona'nın müdahalesiyle yan direğe çarparak oyun alanına döndü. 

67. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Bakasetas'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı. 

79. dakikadaki ceza sahası dışında topla buluşan Vedat Muric'in sert şutunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

89. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Kruse'nin ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Vedat Muric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+1. dakikada Cisse'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Bakasetas'ın vuruşunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

"Hata yapabiliriz ama asla oyundan vazgeçmemeliyiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gol yedikleri dakikaya kadar oyunun ve topun hakimi olduklarını söyledi.

Kalelerinde gördükleri golden sonra hatalı iki gol daha yediklerini anlatan Yanal, şöyle konuştu:

"Hatalı gol yiyebiliriz. Hata yapabiliriz, eksik olabiliriz ama asla oyundan vazgeçmemeliyiz. Oyunu bırakmamalıyız. Oyundan vazgeçilmesi, bu işin en kötü tarafıdır. Bu asla böyle devam etmez. Bu mümkün değildir. Bütün oyuncularımız bunu biliyor ve anlıyor olacaklardır."

"Hiçbir şeyden çekincemiz, korkumuz yok"

Hataların sebebinin bireysel olup olmadığı yönündeki soru üzerine Yanal, hataların yapılabileceğini, bunların altına ve nasıl olduğuna bakmanın kolay olmadığını belirtti. 

"Çok net bir şekilde söyleyeyim; hiçbir şeyden çekincemiz, korkumuz yok. Bahanemiz yok." diyen sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, "Özellikle bu hatalar sonrasında oyunu bırakmanın olmaması gerektiğinin altını çiziyorum. Bu da bugün bizim kaybettiğimizin kazanımıdır. Bir daha olmayacak." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal, ligdeki tüm rakiplere saygı duyduklarını, hepsinin kendileri için eş değerde ve önemli olduğunu kaydetti.

AA

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