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Fenerbahçe, Kızılyıldız mts ekibini 93-79 yendi

10 Kasım 2022, Perşembe 21:30
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini 93-79 yendi.

Karşılaşmaya iyi savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, 4. dakikadan itibaren Pierre ve Motley'in etkili oyunuyla temposunu yükseltirken, yakaladığı 13 sayılık seriyle skoru 18-6'ya getirdi. Bentil ve Nedovic'in skorer oyunuyla konuk ekip farkı yeniden tek hanelere düşürse de ilk çeyrek sarı-lacivertli takımın 24-23 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrekte ribauntlarda sorun yaşayan ev sahibi ekip, bir ara 5 sayı (29-34) geriye düşse de Guduric ve Jekiri'nin üst üste basketleriyle skora dengeyi getirdi. Bitime bir dakika kala kaptan Melih Mahmutoğlu'nun art arda Kızılyıldız potasına gönderdiği 5 sayı tribünleri ayağa kaldırırken, Fenerbahçe Beko soyunma odasına 42-41 önde gitti.

Tutuk başladığı ikinci yarının başında geriye düşen (46-50) Fenerbahçe Beko, Motley-Pierre ikilisinin devreye girmesiyle vites artırdı ve skoru 59-54 lehine çevirdi. Kızılyıldız'ın son üç dakikada sadece 3 sayı üretebildiği çeyrek, sarı-lacivertli ekibin 66-57 üstünlüğüyle geçildi.

Son periyotta oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivretliler, 33. dakikada Lazic'in üç sayısına Guduric ve Calathes'in üçlükleriyle yanıt verirken, rakibinin farkı azaltma çabalarını karşılıksız bıraktı. Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleriyle (5/8) rakibinin direncini kıran (84-71) Fenerbahçe Beko, Sırp temsilcisini 93-79 mağlup etti.

Kızılyıldız potasına 20 sayı gönderen kaptan Melih Mahmuoğlu, THY Avrupa Ligi'nde kariyer rekoru kırdı.

Lider Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 6. galibiyetini elde ederken, Kızılyıldız mts ise 6. kez parkeden mağlup ayrıldı.

AA

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