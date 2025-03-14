Fenerbahçe, penaltı atışlarıyla Avrupa'ya veda etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İskoçya'nın Rangers takımı ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

13. dakikada Cerny'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.

25. dakikada ev sahibi ekibin ani gelişen atağında sağ tarafta buluştuğu topla içe kateden Cerny'nin uzaktan etkili şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

36. dakikada Amrabat'ın savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen En-Nesyri'nin penaltı noktasının sağından gelişine şutunda, top yandan dışarı gitti.

45. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan Kostic'in etkili ortasına ceza sahası içinde çapraz pozisyonda Szymanski'nin gelişine vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

57. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunda, top üstten auta gitti.

66. dakikada Kostic'in soldan ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda, top direk dibinden dışarı çıktı.

70. dakikada Bajrami'nin uzaktan şutunda, kaleci İrfan Can topu kontrol etti.

Aynı dakikada çıkarken kaptırılan topta 2 rakibinden vücut çalımıyla sıyrılan Igamane'nin yayın içinden uzak direğe plasesinde, İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çeldi.

73. dakikada Fenerbahçe ikinci golünü buldu. Sağdan topla çizgiye inen ve ceza sahasına giren Mert Müldür'ün yerden pasında Szymanski'nin ayak dışıyla vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

77. dakikada Tadic'in ceza sahasının hemen dışından uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

90+4. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Tadic'in pasıyla kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Dzeko, daha müsait durumda penaltı noktası civarındaki En-Nesyri'yi gördü. Faslı santrforun kaleciyle karşı karşıya durumda ters ayağıyla şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın normal süresi Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi.

100. dakikada Cerny'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan içeri çekerek uzak direğe sert plasesinde, kaleci İrfan Can son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk uzatma bölümünde skor değişmedi ve ikinci uzatma bölümüne geçildi.

109. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta Tavernier'in etkili şutunda İrfan Can Kahveci meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.

116. dakikada rakiplerinden sıyrılarak kaleyi cepheden gören Yusuf Akçiçek'in ceza sahasının hemen dışından şutunda, kaleci topu son anda kontrol etti.

Uzatma bölümlerinde de skor değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Alexander Djiku penaltı atışlarını gole çevirirken, Dusan Tadic, Fred Rodrigues ve Mert Hakan Yandaş penaltı atışlarından faydalanamadı.

Ev sahibi ekipte ise Hagi penaltıyı kaçırırken, Tavernier, Cerny ve Lawrence topu filelere gönderdi.

Szymanski'nin Avrupa Ligi'ndeki ilk golleri tura yetmedi

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk gollerini attı.

Sarı-lacivertli formayla geçen sezon gol yollarında etkili bir performans ortaya koyan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon değişen sistemin de etkisiyle kısır bir görüntü sergilemişti.

Bu sezon Süper Lig'de 2 golü bulunan Szymanski, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda da 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

Sarı-lacivertli formayla UEFA Avrupa Ligi'nde tüm maçlarda süre bulan Szymanski, ilk gollerini ise 45 ve 73. dakikalarda Rangers deplasmanında buldu.

Polonyalı oyuncunun bu golleri, Fenerbahçe'nin turu geçmesine yetmedi.

Mert Müldür tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, müsabakayı sakatlık nedeniyle tamamlayamadı.

Maçın 85. dakikasında sakatlık geçiren Mert, 87. dakikada kendini yere bıraktı.

Mücadeleye devam edemeyen 25 yaşındaki oyuncu, 88. dakikada yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: 90 dakika sonunda turu kazanmayı hak eden bizdik ve 120 dakika sonunda da öyleydik.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, turu geçmeyi hak ettiklerini söyledi.

Portekizli teknik adam, Ibrox Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında soruları yanıtladı.

İlk maçta iyi oynayamadıklarını vurgulayan Mourinho, "İkinci maçı mükemmel oynadık. Tek oynayan takım bizdik, skora ulaşan takım bizdik. 90 dakika sonunda turu kazanmayı hak eden bizdik ve 120 dakika sonunda da öyleydik. Üç penaltısı verilmeyen takım da bizdik. Çok bariz penaltılar verilmedi. Özellikle de ilk maçta gayet dürüsttüm ve açık şekilde ifade ettim. Beni fair play ile lütfen suçlamayın. Bu, fair play ile alakalı bir durum değil. Rangers'ı destekleyenler bile katılacaktır inanın bana, biz bu akşam en iyi takımdık." diye konuştu.

Maça çok iyi hazırlandıklarını aktaran 62 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"İyi antrenman yaptık. Üç gün arka arkaya idman yaptık ve bilimsel bir yaklaşımla yaklaştık bu oyuna ve sürekli bilimsellik içindeydik. Oyuncular son derece öz güvenliydi. Baskı oluşunca tabii böyle bir sonuç oldu. Penaltılar biraz da şanstı. Bu şekilde elenmeyi tercih ederim. Mükemmel bir dönüşle elenmeyi tercih ederim. Pazar günkü maç bizim için çok zor olacak ama yine de böyle olmasını tercih ederdim. 20 maçta sadece 1 karşılaşma kaybettik ve bizim için tekrar galibiyetlere dönmek, iyi performanslara dönmek tekrar mümkün olacak. Aklımı kurcalayan tek şey, bu sezon Avrupa'da takımıma bir şey olduysa ve bu Budapeşte finaliyle ilgiliyse ki böyle düşünmüyorum, kötü şans olduğunu düşünüyorum, böyle düşünmek istiyorum."

Fenerbahçe'nin Avrupa'da final oynama potansiyeline sahip olduğunu anlatan Mourinho, "Türk takımları için yarı finallere çıkmak bile ne kadar zor biliyorsunuz. Kupa kazanmayı bırakın yarı finaller bile çok zor. Bu maçta kesinlikle çeyrek finale çıkmayı hak ediyorduk, mükemmel bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. İlk maçın sonucuna bakılınca böyle bir mantalite ile dönüş yapmak hiç kolay değil. Organizeydik ve daha fazla skorla da sonuçlanabilirdi. Tabii ki verilmeyen penaltılarımız var, kazanabilirdik. Bu bizim için çok fazla oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Mourinho, Rangers'ın kupadaki şansını ise şu ifadelerle belirterek sözlerini tamamladı:

"Saygılı olmak istiyorum Rangers'a. Hocalarına, oyuncularına ve taraftarlarına. Futbolda her şey mümkündür. Grup aşamasında Bilbao'ya karşı oynadık, çok güçlü bir takım ve finalde orada olacak. Tam olarak Roma'ya ne oldu bu akşam, nasıl kaybettiler bilmiyorum. Eğer Rangers, Bilbao'yu geçerse gerçekten mükemmel olur."