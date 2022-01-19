"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Fenerbahçe'yi rahatlatan galibiyet

19 Ocak 2022, Çarşamba 22:00
Süper Lig'in 22. haftasında Altay'ı konuk eden Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, 14. dakikada Rayan'ın golüyle yenik duruma düştü. Oyunda kontrolü sağlayan ancak pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, 37. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle beraberliği yakaladı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girildi.

İkinci yarıya değişikliklerle daha etkili başlayan Fenerbahçe, 71. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta Serdar Dursun'un kafa vuruşuyla öne geçti.

Bu sonuçla ligde 2 maç aranın ardından galip gelen sarı-lacivertliler, 22 maç sonunda puanını 36'ya yükseltti.

Serdar Dursun gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, ligdeki 7. golünü kaydetti.

Ligde geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor ağlarını da havalandıran tecrübeli oyuncu, Altay karşısında da gol bulmayı başardı.

Serdar, bu golüyle ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

İrfan Can 11 maç sonra golle buluştu

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, ligde 2. golünü attı.

İrfan Can, müsabakanın 37. dakikasında takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Milli futbolcu, son olarak 30 Ekim 2021 tarihinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada gol atmıştı.

Söz konusu mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin oynadığı 11 maçın 9'unda forma şansı bulan İrfan Can, gol atmayı başaramamıştı.

Milli futbolcunun, 11 maç sonra attığı gol bu sezon ligdeki 2. golü oldu.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, geçtiğimiz maç tepki gösterdikleri İrfan Can Kahveci lehine tezahüratlarda bulundu.

Szalai cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, cezalı duruma düştü.

Altay müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan 23 yaşındaki savunmacı, 23. dakikada sarı kart gördü.

Szalai, Demir Grup Sivasspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Hüseyin Göçek'e tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın hakemi Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi.

Özellikle müsabakanın ilk yarısında Göçek'in kararlarını beğenmeyen taraftarlar, hakem aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Ahmet Çalık unutulmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı unutmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, geçtiğimiz günlerde trafik kazası sonucu vefat eden Ahmet Çalık için "Ahmet Çalık ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 100
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KHK'lar çocukları da mağdur ediyor

    Cemaatlerle ve yurtlarıyla uğraşmayın

    Sosyal medyadan hakaret cezasız kalmadı

    DSÖ, Acil Durum Komitesinde alınan kararları açıkladı

    Depreme hazırlıklı değiliz

    Ciddi su krizi bizi bekliyor

    Yerel gazeteler de zorda

    Akşener: Bizdeki enflasyon Avrupa’dakinin toplamı

    Lider puan kaybetti

    Kimyasal kirlilik alarm veriyor

    MB Kanunu'nda değişiklik yasalaştı

    İsrail'den 'vahşice' bir zorbalık daha: Gece yarısından sonra yıktılar!

    Gazze’de su krizi derinleşiyor

    Fukara çarşısında bile fiyatlar uçtu

    Son 24 saatte 72 bin 615 vaka ve 176 ölüm gözlemlendi

    Et ve süt daha da pahalanacak

    Liderleri bekliyoruz

    Ezana izin, din hürriyetinin gereği

    Yaraları sarma vakti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    KHK'lar çocukları da mağdur ediyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KYK yurtlarından cemaatlere
    Genel

    Cemaatlerle ve yurtlarıyla uğraşmayın
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu intiharların sorumlusu kim?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Sosyal medyadan hakaret cezasız kalmadı
    Süleyman KÖSMENE

    Rüyada veya uykuda iman gider mi?
    Mikail YAPRAK

    İttihad, Yeni Asya ve Hekimoğlu İsmail
    Risale-i Nur'dan

    İmansızlık azap içinde azaptır
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hutbe-i Şamiye’nin irâd târîhi ve mahiyeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.