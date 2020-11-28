Galatasaray 3 puana 4 golle ulaştı

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan maçı konuk ekip 4-0 kazandı.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi.

4. dakikada Emre Akbaba'nın ara pasında Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

5. dakikada Emre Taşdemir'in sağdan ceza sahası içerisine yerden sert ortasında, kaleci Gökhan Akkan'ın boş durumdaki Diagne'den önde yatarak çeldiği topu defans oyuncusu uzaklaştırdı.

24. dakikada Galatasaray üç net pozisyondan yararlanamadı. Sol taraftan Emre Akbaba'nın ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Diagne'nin vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu çizgiden ayakları ile çıkardı. Pozisyonun devamında Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası çizgisi üzerinde dönerek vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, bu kez meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

31. dakikada Feghouli'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Diagne'nin penaltı noktasında plase vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

33. dakikada Moroziuk'un ceza sahası üzerine uzun pasında Skoda'nın göğsü ile indirdikten sonra vuruşunda top dışarı çıktı.

44. dakikada ceza sahası içerisinde Emre Akbaba ile topa yükselen Melnjak'ın pozisyonunu VAR'dan izleyen Atilla Karaoğlan penaltıya hükmetti.

45+2. dakikada Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın koltuk altından filelere gitti: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, altıpas üzerinde boş pozisyondaki Diagne'den önce Morozuik dokunarak topu kornere çelmeyi başardı.

52. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Linnes'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Emre Akbaba topuk pası ile topu altı pas üzerindeki Diagne'ye aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

74. dakikada Boldrin'in sağdan ceza sahası ortasında, Remy'nin gelişine vuruşunda top üsten auta çıktı.

76. dakikada kalecinin öne çıktığını gören Remy'nin orta saha çizgisi üzerinden vuruşunda Fatih Öztürk yatarak topu kontrol etti.

79. dakikada Diagne kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı. Emre Kılınç'ın ceza sahası içerisinde defanstan sıyrıldıktan sonra kısa pasında, Diagne'nin bekletmeden vuruşunda top filelere gitti: 0-3

85. dakikada Diagne'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Sekidika'nın ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu tokatlayarak kornere çeldi.

86. dakikada Moroziuk'un uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Taylan Antalyalı'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-4

Karşılaşma, sarı-kırmızılı ekibin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Galatasaray cephesi

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada kaleden başlayarak karşı kaleye kadar giden bir pas oyunu sergilediklerini belirtti.

Antrenmanların karşılığını aldıkları için memnun olduğuna değinen Terim, "Özellikle rakip sahada dominant bir pas oyunu. Kaptırdığımız yerde kontra pres bugün en önemli özelliğimizdi. Birkaç genç oyuncumuzun dinamizm getirmesi önemliydi. Pas istasyonlarımızı çok iyi çıkardık ortaya. Hiç tartışmasız net bir galibiyet." diye konuştu.

Rakiplerinin oyuna girmesine izin vermediklerinin altını çizen Terim, "Rakibi de pozisyona sokmadık. Kaleyi bulan şutları var mı? Bilmiyorum. Ofansif futbolun her türlü modelini sahaya koyan bir takım vardı. Bu da beni mutlu etti. Daha önce çok daha farklı yendiğimiz maçlar oldu ama bugün birinci dakikadan 93'ün sonuna kadar oyundan ben de zevk aldım. İzleyenler de zevk aldı. Bu üç puan bize çok iyi geldi." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Rize'de talihsiz bir maç oynadıklarını hatırlatan Terim, "İki kırık bir diz bağı bırakmıştık. Bugün şükür kazasız belasız çok da iyi bir üç puan ile ayrıldık. Galatasaraylıların da biraz yüreğine su serptik. Hem iyi oyun hem de sonucu aldık. Hepsini kutluyor, kucaklıyorum." şeklinde konuştu.

Terim, son iki maçta pozisyona girmekte zorlanmadıklarını vurgulayarak, "Son iki maçta 48 şut atmışız, 23'ü isabetli. Neredeyse yarısı. 999 golümüz var. Bugün bir tane daha gol atsak bininci golü atacaktık. İnşallah atacağız. Sekidika atsa bininci gol olacaktı." şeklinde konuştu.

Falcao kendini iyi hissetitği dönemde oynayacağını ve takıma faydalı olacağını aktaran Terim, diğer oyuncularında dönmesi ile rekabetin artacağını sözlerine ekledi.

İyi oyunu sonuca çevirmek zorunda olduklarına işaret eden Terim, şöyle devam etti:

"Geçen hafta bu eksikti. Bu maçta girdiğimiz bütün pozisyonlar kadar geçen hafta birinci devrede girmiştik. Maçlarda ikinciyi atmazsanız sorun oluyor. Biz Galatasaray takımıyız. Geçen hafta 1-1'den sonra ikinci forveti soktuk. Gerekirse üçüncü dördüncü sokarız. Bundan sonra bu oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Fedakarlık edip oynayan arkadaşlarımızı bizler takip ediyoruz. Takım içi rekabet bize pozitif yansıyacaktır. Bütün oyuncular hasta olmadan bize 11 kurmada sıkıntı yaşatsa biz ona razıyız. İyi yoldayız, bunu koruyup daha yükseğe çekmeliyiz. Gençlerimiz geriden geliyor, onları da sahaya atmaya başladık. Birinin oynamaması diğerinin şansı olmalı, o da bu şansı kullanmalı. Bugün Galatasaray için güzel bir gündü."

Çaykur Rizespor cephesi

Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Stjephan Tomas, Galatasaray'ın çok iyi oynadığını belirtti.

Oyunun kontrolünü kaybettiklerini ifade eden Tomas, "Çok kötü oynadık. Golden sona gardımız düştü. Bugün oyunda reaksiyon gösteremedik. Hücumda hiçbir varlık gösteremedik. Bireysel hatalar çok yaptık." diye konuştu.

Maçta 2-0 geriye düştükten sonra azda olsa toparlanmaya başladıklarının altını çizen Tomas, "Boldrin'in kırmızı kartı olmasa top bizde kalıyordu. Üç değişiklik yaptık. Takımı toparlamaya çalıştık. Üçüncü goldeki bireysel hatadan sonra gardımız düştü. Üzüldük ama yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

Remy'nin hazır olmadığı için oynamadığına değinen Tomas, "İki gün kontrollü olarak antrenmana çıkabildi. Bu nedenle Skoda'yı tercih ettik. Fernando yeni döndü. Çok çalışıyor ve katkı verecek. Galatasaray bugün çok iyi bir oyun sergiledi. Üzgünüz ve unutup bir an önce toparlanmalıyız." şeklinde konuştu.