Galatasaray, Bodrum FK engelini de kayıpsız aştı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Ege temsilcisini 2-0 yenerek takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki maçta konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti.

3. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda Sipay Bodrum FK savunmasından seken topu penaltı noktası civarında bulunan Lemina kafayla Torrerira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun ceza yayı civarından bekletmeden yaptığı vuruşunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı.

7. dakikada Osimhen'in topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lemina'nın şutunda, kaleci Sousa topu üstten kornere çeldi.

12. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde bulunan Osimhen, yaptığı kafa vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.

18. dakikada Sara'nın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta Ajeti'ye çarpan meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı.

25. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra arka direğe doğru ortaladı. Osimhen'in altıpas üzerinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada Osimhen'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda, kaleci Sousa topu kornere gönderdi.

29. dakikada Galatasaray, golsüz eşitliği bozdu. Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Torreira, altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0

38. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Sousa'nın müdahalesinin ardından direğe çarptı. Dönen topu altıpas çizgisi üzerinde bulan Torreira'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

42. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı VAR'dan döndü. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Galatasaraylı Gabriel Sara, Sipay Bodrum FK oyuncusu Ahmet Aslan ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından penaltı noktasını gösteren hakem Mehmet Türkmen, VAR'ın uyarısının ardından kararı iptal etti.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Abdülkerim Bardakcı, arka direğe doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

58. dakikada Frankowski'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün, arka direğe doğru orta açtı. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı.

63. dakikada Lemina'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Osimhen, Sipay Bodrum FK savunmasından sıyrıldıktan sonra altıpas çizgisi önünde vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa, bu pozisyonda topu kornere çeldi.

81. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ahmed Kutucu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde Sipay Bodrum FK savunmasından seken topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Yunus Akgün, topu ceza sahası sol kanadından içeriye doğru çevirdi. Bu pozisyonda altıpas üzerinde bulunan Sanchez, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 2-0

Galatasaray, müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 24. galibiyetini aldı. Beş beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 77'ye çıkararak şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı.

Ligdeki son 2 maçında galip gelemeyen Bodrum FK ise 34 puanda kaldı.

Puan farkını 6'ya çıkardı

Galatasaray, haftanın açılış maçını kayıpsız geçerek hafta sonuna rahat girdi.

Ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı ekip, Bodrum FK'yi yenerek maç fazlasıyla farkı 6'ya çıkardı.

Sahasındaki son 15 lig maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 15 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezonda RAMS Park'ta çıktığı 15 lig maçında yenilmedi.

Galatasaray, söz konusu 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sahasında 5 maçtır gol yemiyor

Galatasaray, ligde iç sahada oynadığı son 5 maçta kalesinde gol görmedi.

İç sahada son olarak 18. haftadaki Göztepe müsabakasında gol yiyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 müsabakada rakiplerine gol fırsatı vermedi. "Cimbom" söz konusu maçlarda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0, Adana Demirspor'u 3-0 (Hükmen), Onvo Antalyaspor'u 4-0, Sipay Bodrum FK'yi ise 2-0 yendi. Galatasaray, bu süreçte Fenerbahçe ile de 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray, ayrıca bu sezon Süper Lig'de üst üste 2, toplamda 11. kez kalesini gole kapatmış oldu.

Torreira, 3. golünü attı

Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı.

Müsabakanın 29. dakikasında duran top sonrasında kafayla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren Torreira, sarı-kırmızılı formayla bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.

Torreira, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde birer gol atmıştı.

Sanchez, gol sayısını 5'e çıkardı

Galatasaray'ın yıldız savunma oyuncusu Davinson Sanchez, bu sezon 5. golünü attı.

Sarı-kırmızılı ekibin savunmasının en önemli oyuncusu olan Sanchez, hücum katkısı vermeye de devam ediyor. Kolombiyalı stoper, karşılaşmanın 81. dakikasında farkı 2'ye çıkaran golü atarak takımını rahatlattı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer golü bulunan Sanchez, Süper Lig'deki 3, toplamda ise 5. golünü kaydetti.

Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor maçında yok

Galatasaray'ın yıldız hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in 33. haftasındaki ikas Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Müsabakaya sarı-kırmızılı ekipten Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart ceza sınırında çıktı. Maçın 31. dakikasında yaptığı faul sonrasında hakem Mehmet Türkmen'in sarı kartla cezalandırdığı Barış Alper, cezalı durumuna düştü.

Sarı-kırmızılılar direkleri geçemedi

Galatasaraylı futbolcular, maçın ilk yarısında 2 kez direğe takıldı.

Müsabakanın 18. dakikasında Gabriel Sara'nın ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak Arlind Ajeti'nin sırtından sektikten sonra üst direğe çapıp kornere çıktı.

İkinci kritik pozisyonu ise 38. dakikada yaşandı. Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Sousa'nın müdahalesinin ardından uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Galatasaray'ın penaltısı VAR'dan döndü

Sarı-kırmızılı ekibin kazandığı penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Maçın 42. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Gabriel Sara, Ahmet Aslan'dan sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen, pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

VAR odasındaki Alman Markus Schmindt'ten gelen inceleme önerisi üzerine pozisyonu saha kenarında bir kez daha izleyen Türkmen, Ahmet'in Sara'ya faul yapmadığını tespit ederek penaltı kararından vazgeçti.

Maç sonu "üçlü"sü Eren'den

Galatasaraylı futbolcular, müsabakanın ardından galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

Müsabakanın ardından ultrAslan'ın olduğu kale arkasına giden futbolcular, galibiyet sevincini yaşadı. Bu sırada taraftarın isteğiyle klasikleşen "üçlü" tezahüratını sol bek Eren Elmalı başlattı.

Taraftarlar daha sonra teknik direktör Okan Buruk, futbolcular Victor Osimhen ve Fernando Muslera'ya da sevgi gösterisinde bulundu.

Bodrum FK kalecisi Sousa'dan kritik kurtarışlar

Ege temsilcisinin Portekizli file bekçisi Diogo Sousa, yaptığı kurtarışlarla takımını maçta tutmayı başardı.

Maça etkili başlayan rakibi karşısında 3, 7 ve 26. dakikalarında sahneye çıkan Sousa, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önleyerek takımının geri düşmesini önledi. 26 yaşındaki kaleci, 38. dakikada yaptığı kurtarışla da farkın açılmasına mani oldu.

Sousa, 63 ve 80. dakikada kalesine gelen şutları engellemeyi başardı.

Okan Buruk: "Net bir galibiyet aldık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de yaktıkları şampiyonluk ateşini sürdürmek istediklerini söyledi.

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Park'ta Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bodrum FK'nin iyi savunma yapan bir takım olduğuna değinen Buruk, "Teknik direktör değişikliği sonrasında yaptıkları lig maçlarında Fenerbahçe müsabakası hariç gol yememişlerdi. Orada çok farklı bir kadroyla çıkmışlardı. Diğer maçlarda gol yemediler. Savunma özellikli oynadılar. Sabırlı, sakin, öne doğru ve hareketli oynadık. Bu da bize çok pozisyon getirdi. Maçı rahatlatması için ikinci golü atmamız gerekiyordu. Bunu çok geç bulduk. Güçlü bir oyunumuz vardı. Hem topa sahip olduk hem doğru bir şekilde sahaya yayıldık hem de topu erken bir şekilde geri kazandık. Savunma hattımız çok öndeydi. Net bir galibiyet aldık. Son 2 maçı gol yemeden bitirdik. Kendi sahamızda üst üste 5 maç gol yemedik. Hem pozisyona girip hem gol yemediğimiz için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ligin bitimine 6 maçlarının kaldığını hatırlatan Buruk, "Az maçımız kaldı. Mayıs yaklaşıyor. Taraftarımızla şampiyonluk ateşini yaktık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu hafta bizim için daha zor olacak. Salı günü TÜMOSAN Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı oynayacağız. Pazar günü de ikas Eyüpspor maçımız var. Buna hazırlanacağız. Önemli bir yol aldık. Hem oyun hem de psikolojik olarak güçlüyüz. Hem kupada finale yükselerek hem de ligde kazanarak yolumuza devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe ve Samsunspor galibiyetlerinin psikolojik üstünlüğü var"

Tecrübeli teknik adam, üst üste aldıkları Fenerbahçe ve Reeder Samsunspor galibiyetlerinin kendilerini psikolojik olarak yukarı çektiğini dile getirdi.

Son haftalarda iyi savunma yaptıklarının hatırlatılması üzerine Buruk, şunları kaydetti:

"Oyuncu tercihleri önemli oluyor. Haftada tek maç periyoduna girdik. Daha çok dinleniyoruz, tek maça odaklanıyoruz ve daha çok çalışma imkanımız var. Bu da gelişimimizi yukarı çekti. Özellikle Fenerbahçe ve Samsunspor deplasmanından alınan galibiyetin üzerimizde oluşturduğu psikolojik üstünlük var. Bunu da sahaya olumlu bir şekilde yansıtıyoruz. Sadece oynayan değil oynamayanların da enerjisini görüyoruz. Bu birliktelik bize iyi oyun getiriyor. Takım savunmasını önde kuruyoruz. Burada Lemina ve Torreira gibi geri kazanma özelliği olan oyuncularla oynamanın faydası var. Bu da arkalarındaki oyuncuların performansını yükseltiyor."

"İlk sene haftada bir maç yaptığımız için daha kolaydı"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son 2 sezonun, şampiyon oldukları ilk sezona göre daha zorlu olduğunu söyledi.

Üst üste üçüncü şampiyonluğa ilerlediklerinin hatırlatılarak hangisinin daha zorlu olduğunun sorulması üzerine Buruk, "Hepsi zorluydu. Üçünü de birbirinden ayırt etmiyorum. Avrupa'da oynamayı çok seviyorum, orada başarılı olmayı çok istiyorum ama ilk sene Avrupa'da yoktuk. İki sene de Avrupa ile birlikte götürdük. Geçen sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte ligde oynamak daha zordu. İlk sene haftada bir maç yaptığımız için daha kolaydı. Elendiğimiz maçlar sonrası psikolojik olarak aşağı düştük. Buradan çıkmak önemli. Avrupa için üzgünüm. Maçları izleyince neden biz de orada değiliz diye üzülüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Başkanımız, yönetim kurulumuz bizimle ne kadar çalışmak isterse o kadar buradayız"

Buruk, yönetim kurulu istediği sürece takımda kalacağını açıkladı.

Yeni sezonda devam edip etmeyeceği sorulan Buruk, "Sözleşmem devam ediyor. Benim gibi Galatasaraylı biri, Galatasaray istediği sürece burada kalır. Benim için Galatasaray teknik direktörü olmak büyük bir gurur. İki sezon şampiyonluk yaşadık. Bu sezon da şampiyonluk yolundayız. Başkanımız, yönetim kurulumuz bizimle ne kadar çalışmak isterse o kadar buradayız." diyerek sözlerini tamamladı.