"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Galatasaray gruptan çıkmayı garantiledi

25 Kasım 2021, Perşembe 22:00
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-2 yenen Galatasaray, son hafta maçları öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.

Nef Stadı'nda yapılan maçın ilk dakikalarında top daha çok konuk takımın kontrolünde kaldı ancak ilk ciddi pozisyonu 11. dakikada sarı-kırmızılı ekip, Mbaye Diagne ile yakaladı. Senegalli oyuncunun şutunda top direkten dönerken Galatasaray, hemen bir dakika sonrasında Alexandru Cicaldau'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Sofiane Feghouli ve DeAndre Yedlin ile etkili olan Galatasaray, 30. dakikada Duje Caleta-Car'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

İkinci yarıda da iyi bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, Feghouli'nin 64. dakikada bulduğu golle farkı 3'e çıkardı. Maçın 68. dakikasında Arkadiusz Milik'in attığı golle skor 3-1'e gelirken kalan dakikalarda konuk takım daha baskılı oynadı. Rakibine gol şansı vermeyen ev sahibi takım, 83. dakikada Ryan Babel'in ayağından bulduğu golle bir kez daha 3 fark yakaladı. Bu golden iki dakika sonra sarı-kırmızılılar, Milik'in golüne engel olamadı. Kalan bölümde iki takım da tabelayı değiştirecek golü bulamadı ve maç 4-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

E Grubu'nda çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan ve namağlup lider yoluna devam eden Galatasaray, puanını 11'e çıkardı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, grubu ilk 2'de bitirmeyi garantiledi.

"Kupa 2"de gruplardaki ilk 4 maçını da beraberlikle tamamlayan ve ilk kez mağlup olan Olimpik Marsilya'nın ise organizasyona veda etmesi kesinleşti.

Dördüncü kez gruplardan çıktı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez grup aşamasını geçti.

Avrupa'nın 2 numaralı kupasında statü değişikliği yapılarak grupların getirilmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip, 4. kez gruplarda mücadele etti.

2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında grup aşamasını geçen Galatasaray, bir kez daha adını üst tura yazdırdı.

Avrupa'da son 9 maçta yenilmedi

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 9 maçta mağlup olmadı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki PSV maçlarında yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde eleme ve grup aşamalarında 9 maça çıktı.

Galatasaray, elemelerdeki 4 müsabakada ikişer galibiyet ve beraberlik yaşarken, grupta ise 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

İlk kez 2 gol birden yedi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki savunma performansıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, E Grubu'nda ilk kez kalesinde bir maçta 2 gol birden gördü.

Gruptaki ilk 4 maçta 3 gol atıp 1 gol yiyen Galatasaray, Olimpik Marsilya müsabakasında 4 kez fileleri havalandırıp, 2 gole engel olamadı.

Lider, son maçta belli olacak

Galatasaray'ın namağlup lider durumda bulunduğu E Grubu'nda ilk sırayı alacak takım, son maçta belirlenecek.

Statü gereği ilk sırada gruptan çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren takımla son 32 turu maçına çıkacak.

E Grubu'nda lider, 9 Aralık Perşembe günü İtalya'da oynanacak Lazio-Galatasaray maçıyla belirlenecek. Grupta sarı-kırmızılı ekip 11 puanla liderliğini sürdürürken, Lazio ise 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Sarı-kırmızılı takım, İtalya'dan lider dönmesi durumunda şubat ayını boş geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna mart ayında devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesi kesinleşen Marsilya'nın UEFA Konferans Ligi'ne gidip gitmeyeceği de Lokomotiv Moskova ile yapacağı son maçta belli olacak.

Cicaldau, gol sayısını 4'e çıkardı

Galatasaray'ın sezon öncesinde kadrosuna kattığı Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, resmi maçlardaki 4. golünü attı.

Sarı-kırmızılı ekibin en istikrarlı oyuncularından olan Cicaldau, Süper Lig'de 12 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırırken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5. maçında ilk golünü kaydetti.

Feghouli, Avrupa Ligi'nde atmaya devam ediyor

Sarı-kırmızılı takımın Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli, UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste 2 maçta fileleri havalandırdı.

Ön elemelerdeki St. Johnstone müsabakasında gol atan tecrübeli futbolcu, gruplarda ise 4. haftadaki Lokomotiv Moskova müsabakasında gol sevinci yaşadı. Olimpik Marsilya karşısında takımının 3. golünü kaydeden Feghouli, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 3'e çıkardı.

Feghouli, Süper Lig'de ise 1 kez ağları sarstı.

Babel oyuna girdi, golünü attı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, oyuna girdikten bir dakika sonra fileleri havalandırdı.

Müsabakanın 82. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna giren Babel, 83. dakikada bulduğu pozisyonu golle sonuçlandırdı.

Performansıyla tartışılan Babel, bu sezonki 19. resmi maçında ilk golünü kaydetti.

Muslera penaltıyı kurtardı ama yetmedi

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, 68. dakikada penaltıyı kurtarmasına rağmen golü engelleyemedi.

Müsabakanın 67. dakikasında kazanılan penaltının başına Olimpik Marsilya'da Arkadiusz Milik geçti. Polonyalı futbolcunun vuruşunda Muslera sağına gelen topun ağlara gitmesine engel oldu. Ancak dönen topu tamamlayan Milik, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Sahaya atılan yabancı maddelere Terim ve Muslera müdahalesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takım kaptanı Fernando Muslera, sahaya yabancı madde atan taraftarları uyardı.

Müsabakanın 37. dakikasında Olimpik Marsilya'dan Matteo Guendouzi korner kullanmak için köşe gönderine geldi. Bu sırada Fransız futbolcuya tribünden yabancı madde atıldı.

Köşe gönderinin yanına gelen Fatih Terim ile kaleci Muslera, taraftarlara yabancı madde atmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Stat hoparlörlerinden de sık sık anonslar yapılarak sahaya yabancı madde atılmaması istendi.

İlk yarı 

11. dakikada Galatasaray, müsabakadaki ilk ciddi atağı gerçekleştirdi. Feghouli'nin sağdan ortasında altıpas gerisindeki Diagne'nin uygun durumda vurduğu top yerden sekerek üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü.

12. dakikada Galatasaray, mücadelede öne geçti. Olimpik Marsilya'nın çıkarken kaptırdığı topu alan Feghouli, pasını ceza yayına doğru koşu yapan Cicaldau'ya aktardı. Rumen futbolcu, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Pau Lopez'in sağından ağlara gönderdi: 1-0

23. dakikada Lirola'nın sağdan ortasında Dieng'in uygun durumda kafayla vurduğu topu, kaleci Muslera uçarak kontrol etti.

30. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Rakip kalede baskısını artıran Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cicaldau, pasını daha uygun durumdaki arkadaşlarına aktarmak istedi. Altıpastaki Caleta-Car'ın ters vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pau Lopez'i de yanıltarak ağlara gitti: 2-0

37. dakikada Guendouzi'nin soldan kullandığı serbest atışta Dieng'in kafayla vurduğu topu, kaleci Muslera son anda kornere çeldi.

42. dakikada Dieng'in ceza sahası dışından sert şutunda, top üst direkten döndü.

Müsabakanın ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı 

47. dakikada Lirola'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Dieng'in ceza sahasında, kaleci Muslera'yı da geçtiği pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

64. dakikada Galatasaray, skoru 3-0 yaptı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında, arka direkte Feghouli meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı.

67. dakikada Dieng, ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'ndan sıyrılmak isterken yerde kalınca hakem Tobias Stieler penaltı noktasını gösterdi. 68'inci dakikada Milik'in kullandığı penaltıda top, kaleci Muslera'dan döndü. Milik, dönen topu ağlara göndererek farkı 2'ye indirdi: 3-1

70. dakikada Galatasaray önemli bir fırsattan yararlanamadı. Muslera'nın uzun pasında rakip yarı sahasında Feghouli'nin takip ettiği topu kalesini terk eden Pau Lopez uzaklaştırmaya çalıştı. Sağ çaprazda topu önünde bulan Diagne'nin dengesini kaybederken boş kaleye atmak istediği meşin yuvarlak, savunma oyuncusundan döndü.

83. dakikada Galatasaray tekrar farkı 3'e çıkardı. Marcao'nun uzun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Babel, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 4-1

85. dakikada Olimpik Marsilya yeniden farkı 2'ye indirdi. De La Fuente'nin soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Nelsson'un kafasından seken topu arka direkte Milik ağlarla buluşturdu: 4-2

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

AA

Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erken seçim talebi meydanlara taşınıyor

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti

    4 kişiden 3’ü bir üniversiteye yerleşemedi

    Çocuklarımıza kural koymakta zorlanıyoruz

    Üretim yapamaz hale gelebiliriz

    Kadına şiddet gününde farkındalık

    Hızla tükendiğimiz için yürüyouz

    ‘Gün’lerini kutlayamadılar

    Sudan durulmuyor

    Galatasaray gruptan çıkmayı garantiledi

    Son 24 saatte 222 kişi vefat etti

    7 asırlık caminin restorasyonu bitiyor

    Taraftarını dinledi, forma israfına son verdi

    Üç devlet bir BAE

    Maliyeti milletimiz ödüyor

    Kur artışı enflasyonu 7.5 puan arttırır

    Benzin 10 lirayı geçti

    Mutfak tüpü 200 lirayı aştı

    '17 yaşındayım 8 dil biliyorum ve yurt dışına hiç çıkmadım'

    Koca: TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahşere kalan bir hesap daha (2)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devlet gibi hükümet ve İsveç Hükümetleri
    Osman ZENGİN

    CHP mi, yoksa CHP mi?
    Genel

    Erken seçim talebi meydanlara taşınıyor
    Şükrü BULUT

    Üretemeyenler, demokrasi ve bağımsızlığa da ulaşamazlar...
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Çocuk tefekkürü
    İbrahim ERSOYLU

    Ekonomik kriz ve çıkış yolu
    Cevher İLHAN

    “Dış güçlere âlet olmak” ve asıl “mandacılık”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.