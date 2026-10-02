Milli Takım, Belçika'ya 3-0 yenildi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olan Türkiye, üçüncü maçında da puanla tanışamadı.

10. dakikada Belçika öne geçti. Ceza yayı önünde topla buluşan De Bruyne, ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0 16. dakikada İsmail'in pasında topu göğsüyle önüne alan Arda'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Lammens iki hamlede topu kontrol etti. 19. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Arda'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim'in altıpas önünde kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı. 34. dakikada ceza sahasında topla buluşan De Bruyne, altıpas önündeki Vanaken'e pasını attı. Bu oyuncunun topukla vuruşunda, top kaleci Uğurcan'da döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. 37. dakikada gelişen Belçika atağında sağ taraftan ceza sahasına giren Lukebakio'nun sert şutunda, kaleci Uğurcan'ın da müdahale ettiği top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 44. dakikada kullanılan kornerde oluşan karambolde ceza sahasında topla buluşan Zeki'nin yerden çevirdiği topa, arka direkte boş kalan Merih gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı. İlk yarıyı Belçika 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı 53. dakikada Belçika tehlikeli geldi. Ceza sahasında topla buluşan Lukebakio'nun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü, ardından savunma topu uzaklaştırdı. 56. dakikada Arda'nın pasıyla ceza sahasına giren Yunus, rakibini geçip açısını düzelterek vurdu ancak top kaleci Lammens'ten döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. 59. dakikada Belçika farkı 2'ye yükseltti. Belçika atağında savunmadan seken topu ceza yayı dışında kontrol eden De Bruyne'nin şutunda, top ağlara gitti: 2-0 76. dakikada Belçika 3. golünü attı. De Ketelaere'nin sağ dip çizgiden altıpas önüne çevirdiği topa Lukaku gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 3-0 91. dakikada Arda Güler'in kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Lammens meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi. Belçika maçı 3-0 kazandı. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz cezalı Milli takımın, Belçika ile oynadığı maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Arda ve Barış, milli takımın 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. İlhan Fakılı ilk maçına çıktı Aday kadroya ilk kez davet edilen İlhan Fakılı, A Milli Takım formasını ilk kez Belçika karşısında giydi. İlk 11'de şans bulamayan İlhan, mücadelenin 67. dakikasında Oğuz Aydın'ın yerine oyuna dahil oldu. Belçika'nın üçüncü golü Lukaku'dan Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku, Belçika'nın son golünü attı. Mücadelenin 61. dakikasında oyuna giren Lukaku, 76. dakikada fileleri havalandırdı. Beşiktaşlı Leandro Trossard da 74. dakikada oyuna dahil oldu. AA

Okunma Sayısı: 228

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.