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12 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Hırvatistan'la 3-3 berabere kaldık

11 Kasım 2020, Çarşamba 23:18
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Hırvatistan'ı ağırladı.

22. dakikada Hırvatistan ceza sahası içerisinde Cenk Tosun, Vida'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Slavko Vincic, penaltı noktasını gösterdi. 23'üncü dakikada penaltıyı kullanan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0 

32. dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Savunmadaki Mert Çetin'in kaptırdığı topla Türkiye ceza sahasına giren Budimir, aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1 

40. dakikada Türkiye bir kez daha öne geçti. Caner Erkin'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza sahasına girdi. Deniz'in sol çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1 

44. dakikada Hırvatistan'ın gelişen atağında Rog, Türkiye ceza sahasına yükseltilen topu göğsüyle indirdi. Rog'un indirdiği topa Budimir gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada Hırvatistan bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Brekalo'nun altıpas içine yerden sert gönderdiği topa savunma müdahale edemedi. Ters tarafta boşta kalan Pasalic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2 

56. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Orsic'in altıpas önüne yaptığı ortada, boş pozisyondaki Brekalo kafayla topu filelerle buluşturdu: 2-3

58. dakikada Türkiye beraberlik golünü attı. Cenk Tosun'un şık topuk pasıyla Hırvatistan ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder, ayak içiyle yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-3

Karşılaşma, 3-3 sona erdi.

AA

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