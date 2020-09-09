İlk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu

Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde Ali Şansalan düdük çalacak.

Ligin 1. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar: 11 Eylül Cuma: 20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler 12 Eylül Cumartesi: 17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Ali Palabıyık 17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen 20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu 20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek 13 Eylül Pazar: 17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker 17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu 20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol 14 Eylül Pazartesi: 20.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan AA

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