İlk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu

Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde Ali Şansalan düdük çalacak.
Ligin 1. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
11 Eylül Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
12 Eylül Cumartesi:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Ali Palabıyık
17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek
13 Eylül Pazar:
17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
AA