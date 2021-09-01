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2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Karadağ ile 2-2 berabere kaldık

01 Eylül 2021, Çarşamba 23:56
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

9. dakikada milli takım öne geçti. Kenan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Cengiz, Karadağ ceza sahasına doğru ilerledi. Cengiz, ceza yayı önünde açısını düzeltip şutunu çekti. Savunmaya da çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazandı ve ağlarla buluştu: 1-0

16. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci golüne yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza sahasındaki Kaan Ayhan'ın önünde kaldı. Kaan'ın sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

26. dakikada millilerin sağ kanattan gelişen atağında, Cengiz Ünder altıpas üzerindeki Burak Yılmaz'a yerden pasını gönderdi. Burak'ın müsait pozisyonda gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

30. dakikada milli takım farkı 2'ye yükseltti. Kenan Karaman, ceza sahasına hareketlenen Zeki'ye pasını attı, Zeki de bekletmeden dip çizgiye hareketlenen Cengiz'e pasını bıraktı. Cengiz'in altıpas önüne çevirdiği topa Yusuf ayak koydu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

40. dakikada Karadağ farkı 1'e indirdi. Kosovic'in savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Marusic, ceza sahasında topu kontrol eder etmez yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

Müsabakanın ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

77. dakikada milli takım, Karadağ kalesini cepheden gören noktadan serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın doğrudan kaleye gönderdiği top, kaleci Mijatovic'in kucağında kaldı.

90+3. dakikada milli takımın hızlı gelişen atağında, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu topla buluştu, penaltı noktası önündeki Burak Yılmaz'a pasını attı. Burak'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+7. dakikada Karadağ beraberliği yakaladı. Karadağ'ın ceza sahasının hemen önünden kazandığı serbest vuruşu kullanan Radunovic, topu ağlara gönderdi: 2-2

Mücadele, 2-2 sona erdi.

Notlar

Dört maç sonunda ikinci beraberliğini alan ay-yıldızlı ekip, puanını 8'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Grubun diğer maçında Norveç ile Hollanda 1-1 berabere kaldı. Grupta Karadağ, Norveç ve Hollanda 7'şer puana sahip.

Milli takımın golleri, ilk yarıda Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'dan geldi. Ay-yıldızlı ekibin, ilk yarıda Kaan Ayhan ile de bir şutu direkten döndü.

Türkiye, gruptaki beşinci karşılaşmasını 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ile oynayacak.

Cengiz Ünder 10. golünü attı

Milli futbolculardan Cengiz Ünder, ay-yıldızlı formayla 10. golünü attı.

A Milli Takım'daki 33. maçına çıkan Cengiz, 10. kez gol sevinci yaşadı.

Türkiye'nin ikinci golünü atan Yusuf Yazıcı da A Milli Takım'daki ikinci golünü atmayı başardı.

Şenol Güneş'e tepki

Karadağ'ın 90+7. dakikada gelen beraberlik golünün ardından tribünlerde yer alan bazı taraftarlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, "Şenol Güneş istifa" tezahüratlarında bulundu.

Galibiyet özlemi 4 maça yükseldi

A Milli Takım'ın Karadağ karşısında aldığı beraberlikle galibiyet özlemi 4 maça yükseldi.

2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan Türkiye, Karadağ karşısında da galibiyete ulaşamadı.

Milli takım, son galibiyetini 3 Haziran'da Almanya'da Moldova ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla elde etmişti.

AA

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