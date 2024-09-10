Milli Takım, Uluslar Ligi 2. maçında İzlanda'yı 3-1 yendi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.

Milli Takım beraberlikle başladı Karşılaşmanın 2. dakikasında ay-yıldızlı ekip öne geçti. Umut Nayir'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Kerem, döndükten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. 10. dakikada sol kanattan Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki İrfan Can'ın kafa şutunda top kalecide kaldı. 25. dakikada ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Kerem'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti. 37. dakikada İzlanda beraberliği sağladı. Sağ kanattan Gudmundsson'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Palsson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 48. dakikada sağ çaprazdan Arda'nın kaleye şutunda savunmadan seken topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top Valdimarsson'da kaldı. 52. dakikada Türkiye yeniden öne geçti. Eren'in pasıyla ceza sahası dışında topu kontrol eden Kerem, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1. 58. dakikada Kerem'in filelere gönderdiği topta, pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı. 68. dakikada ceza alanının sol çaprazından Kerem'in şutunda topu kaleci Valdimarsson uzaklaştırdı. 73. dakikada ay-yıldızlıların paslaşarak ceza sahasına kadar taşıdığı topu Orkun, Umut'a verdi. Umut'un kötü vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı. 88. dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkardı. Arda'nın güzel pasıyla ceza sahasına girdikten sonra topla buluşan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1. Milli takım, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. AA

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