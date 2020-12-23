Olaylı maçta 3 puan Fenerbahçe'nin

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı, 4-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

6. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı serbest atışta Epureanu'nun arka direğe aşırdığı topa Skrtel ayak koydu. Direkten dönen topu altıpasın içinde tamamlayan Mahmut Tekdemir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

25. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı kornerde kaleci Altay Bayındır'ın yumrukladığı top, ceza sahası dışında İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda Thiam'dan dönen meşin yuvarlak bir kez daha İrfan Can'ın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden çıkardığı sert şutta top üstten auta çıktı.

27. dakikada Caner Erkin'in sağdan içeriye çevirdiği topa altıpasın içinde Thiam ayak koydu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

40. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta İrfan Can Kahveci süratle getirdiği topla sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topu penaltı noktası civarında Hasan Ali Kaldırım kontrol etti. Hasan Ali'nin şutunda Tisserand'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

45+2. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Caner Erkin'in soldan ortasında kaleci Volkan Babacan'ın uzaklaştırmak istediği top altıpasın sağında Nazım Sangare'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada Deniz Türüç'ün ceza yayı üzerinden hafif sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'dan döndü. Dönen topa penaltı noktası civarında Crivelli vurdu, kaleci Altay'dan seken meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı.

60. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde Tisserand'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top Skrtel'den döndü. Dönen topa Tisserand'ın altıpasın sağında dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

69. dakikada Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı. Medipol Başakşehir yarı sahasında taç çizgisine yakın bir noktada Rafael ile girdiği ikili mücadelede Thiam yerde kaldı. Maçın hakemi Bahattin Şimşek Rafael'e sarı kartını gösterdi. Rafael, bu kararın ardından topa sert bir şekilde vurunca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

73. dakikada İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. Thiam ile Skrtel'in girdiği ikili mücadelenin ardından müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek'e itiraz eden İrfan Can, önce sarı kart gördü. Maçın hakemi Şimşek, itirazını sürdüren bu oyuncuyu ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırdı.

84. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Caner Erkin'in ara pasında topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Luiz Gustavo, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

89. dakikada Fenerbahçe, skoru 4-1'e getirdi. Thiam'ın pasında ceza yayının sağında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1

Fenerbahçe, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Notlar

Ülker Stadı'nda oynadığı İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor maçlarını kaybeden sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir'i yenerek kötü serisine son verdi.

Medipol Başakşehir'de Rafael ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra teknik direktör Okan Buruk kırmızı kart gördü.

Ligde iki maç sonra kazanan Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti.

Ligdeki galibiyet özlemi 5 maça çıkan son şampiyon Medipol Başakşehir ise 15 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir maçı 9 kişi tamamladı

Turuncu-lacivertli ekipte Brezilyalı oyuncu Rafael ve İrfan Can Kahveci, kırmızı kart gördü.

Mücadelenin 69. dakikasında hakem Bahattin Şimşek'in faul kararına itiraz eden ve topa vuran Rafael, sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Brezilyalı futbolcu, önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci de 73. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu dakikada Thiam ile Skrtel'in girdiği ikili mücadelenin ardından müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek'e itiraz eden İrfan Can, önce sarı kart gördü. Maçın hakemi Şimşek, itirazını sürdüren bu oyuncuyu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Okan Buruk'a da kırmızı kart

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da kırmızı kart gördü.

Buruk, Rafael'in gördüğü kırmızı kartın ardından dördüncü hakeme itirazlarda bulundu.

İtirazlarını sürdüren Burak, 71. dakikada üst üste iki sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Nazım Sangare ve Tisserand, Fenerbahçe'deki ilk gollerini attı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı oyunculardan Nazım Sangare ve Marcel Tisserand, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini Medipol Başakşehir'e attı.

Karşılaşmada skoru 1-1'e getiren golü atan Nazım, bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli forma ile Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maça çıkmıştı.

Takımının 2. golünü atan Tisserand, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 12. lig maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Mahmut Tekdemir bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı

Medipol Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir, bu sezon ligdeki ilk golünü Fenerbahçe karşılaşmasında attı.

Ligde bu sezon 10. maçına çıkan Mahmut, Fenerbahçe karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atmayı başardı.

Medipol Başakşehir'de kırmızı kart beklentisi

Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet, mücadelenin 12. dakikasında Luiz Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı faul sonrasında kırmızı kart itirazlarında bulundu.

Mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek, Luiz Gustavo'ya sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarına gelerek izleyen Bahattin Şimşek, kararını değiştirmedi.

Caner Erkin sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir mücadelesinde sarı kart gören Caner Erkin, bu sezon ligde 3. kez sarı kartla cezalandırıldı ve kart ceza sınırına geldi.

Deneyimli futbolcu, ligde bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

"3 puan aldığımız için çok mutluyuz"

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, müthiş mücadele ederek hak ettikleri galibiyeti aldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Bulut, sahalarında 3 maç sonra kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Zor bir maçın geride kaldığını aktaran Erol Bulut, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok eksiğimiz olmasına rağmen müthiş mücadele verdik. Geriye düşmemize karşın öne geçip, 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum. İnançlarını kaybetmediler. Birbirlerine destek çıktılar. Hak ettiğimiz 3 puanı aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Son haftalarda istenilen sonuçları alamadıkları için futbolcuların ve kendilerinin baskı altına girdiğini vurgulayan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, "Yanlış transferler yaptığımız söylendi. Her şeye saygı duyuyorum ama bir şeyi yüzde 100 istediğiniz zaman değişimi görebiliyorsunuz. Bugün futbolcularım her şeyi istedi. İnşallah istediğimiz değişimi daha iyi şekilde taraftarlarımıza izletmeye çalışacağız." diye konuştu.

"Benim dışımda herkes Fenerbahçe'ye taktikler uyduruyor"

Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın taktik anlayışıyla ilgili yapılan eleştirilere ve yorumlara şu şekilde cevap verdi:

"Taktiklerle ilgili çok güzel yorumlar yapılıyor. Herkese saygım var. Benim dışımda herkes Fenerbahçe'ye taktikler uyduruyor. Zaman zaman eksik yapsak da taktiğimiz belli. Bu maçta 4-4-2 oynadık, sonra 4-2-3-1'e döndük. Herkes bunu bizden daha iyi bildiğini dile getiriyor. Yanlışlarımız illaki var. Genciz, hata yapıyoruz, insanız. Hatalarımızı minimuma düşürmeye çalışıyoruz. Bunun üzerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"Kasten hata yapılmadığını düşünüyorum"

Müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek'in verdiği kararların ve gösterdiği kırmızı kartların Medipol Başakşehir cephesi tarafından sert bir şekilde eleştirilmesiyle ilgili bir soru üzerine Erol Bulut, şunları kaydetti:

"Hakemle ilgili çok konuşuldu. Maç içinde gerginlik oldu. Biz bugüne kadar verilen kararlara saygı duyduk. Geçen hafta yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Verilmeyen penaltı ve gol. İttifak Holding Konyaspor maçında attığımız gol verilmedi. Beşiktaş maçında yediğimiz golden önce olan fauller var. Ben hiçbir zaman hakemlerle ilgili fazla konuşmadım. Bugün bazı pozisyonlarda Medipol Başakşehir aleyhine kararlar verdiği konuşuluyor. Göksel Gümüşdağ'ı dinledim. Hata yapılıyor ama kasten hata yapılmadığını düşünüyorum. Biz de üzüldük. İnşallah bundan sonra her şey daha disiplinli olur."

Erol Bulut, son olarak karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamayla ilgili olarak, "Medya bize küfür etti, şeklinde yanlış anlaşılma olmasın. Bu ifadenin sosyal medyada bize edilen hakaretler ve küfürler olarak değiştirilmesi daha doğru olur." şeklinde görüş belirtti.

"Utanç gecesini hep beraber yaşamış olduk"

Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararlarla maçın önüne geçtiğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, teknik direktör Okan Buruk'un kırmızı kart görmesi nedeniyle yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu katıldı.

Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek'e sert eleştirilerde bulunan Saraloğlu, "Bize, Türk futboluna ve aklı başında olan herkese göre utanç gecesini hep beraber yaşamış olduk. Maçı konuşmak ve teknik analiz yapmak isterdim ama bunu ilgili yorumcu ve gazetecilere bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Hakemin verdiği kararlarla maça etki ettiğini savunan İrfan Saraloğlu, şunları söyledi:

"Golümüz ağır geldi galiba. Sonrasında ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Skrtel'e göstermesi gereken kartı Rafael'e gösteriyor. Sakin şekilde uzaklaştırması gerektiğini düşünen Okan Buruk'u ihlalle suçlayarak ona kırmızı kart gösteriyor. Aynı saniye içinde 2 sarı kartı Rafael'e gösteriyor. Rafael'in pozisyonda hamlesi var ama vuran o değil. VAR'a çağrılmıyor. VAR'a çağrıldığında da bir şey ifade etmedi. Luiz Gustavo'nun yaptığı hareket. Bütün futbol adamları bunun kırmızı kart olduğunu bilirler ve görürler. Sadece bunu maçın hakemi görmedi.

Hakem maçın önüne geçti. Sansasyonel bir davranıştı hakemimizin yaptığı. Bütün Avrupa bu maçı veriyordu. Kötü bir deneyim oldu bizim ve Türk futbolu için. Utanç duyduğumuz bir davranış. Benim kanaatim şudur ki hakem maçı bitirmeyi bile beceremedi. Uzatma 5 dakika veriyorsunuz, 10 dakika verin de 5-1, 6-1 veya 7-1 olsun. Kime yaranmaya çalışıyor? Hiç kimsenin senin iyiliğine ihtiyacı yok. Geçen sezon biz şampiyon olduk. Geçen sezon 2 maçta da Fenerbahçe'ye yenildik, tebrik ettik. Fenerbahçe'nin bu tür yanlı yönetime ihtiyacı yok. Kınıyorum hakemi. Dördüncü hakemi de kınıyorum, hocamızın atılmasına neden olan kendisi."