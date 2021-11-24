Pereira: Kafamızda üç puan almak var - Pelkas: Savaşmaya geldik

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, "Kafamızda üç puan almak var. Çünkü bu, gruptaki şans için belirleyici olacak." dedi.

Pereira ile sarı-lacivertli futbolculardan Dimitris Pelkas, maçın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Karşılaşmanın zor geçeceğinin altını çizen Pereira, "İki iyi takımın karşılaşması olacak. Olympiakos, bu tarz turnuvalarda tecrübeli bir takım. Çok uzun yıllar Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde devamlı oynadılar." ifadelerini kullandı.

Pereira, Olympiakos ile oynadıkları son maçtaki hatalarına değinerek, "Özellikle son maçta rakibimize verdiğimiz gibi kontratak fırsatları vermemeliyiz. Daha istikrarlı bir performans sergilemeliyiz. Daha odaklanmalıyız ve kendi seviyemizde oynamalıyız, kendi karakterimizi ortaya koymalıyız." değerlendirmesini yaptı.

"Tekrar bu statta olmak güzel bir his"

İki taraf için de üç puan almanın önemli olduğuna dikkati çeken Pereira, "Kafamızda üç puan almak var. Çünkü bu, gruptaki şans için belirleyici olacak. Eminim ki yarın burada güzel bir atmosfer olacak. Tekrar bu statta olmak güzel bir his." şeklinde konuştu.

Pereira, Galatasaray galibiyetinde uyguladığı dörtlü savunma modelini bu maçta da uygulayıp uygulamayacağı yönünde kendisine yöneltilen bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Birden fazla sistemde oynamaya çalışıyoruz. Çünkü farklı takımlarla oynuyoruz, maçlarda hem üçlü hem dörtlü savunmayla oynayabilmemiz bizim için önemli. Bazen maç içerisinde sisteminizi değiştirebilirsiniz. Rakibinizi şaşırtabilirsiniz veya yarın oynayacağınız maçta rakibiniz, hangi sistemde oynayacağınızı bilemez. Önemli olan dörtlüde de üçlüde de oynuyor olsak istikrarlı bir performans sergileyebilmemiz. Modern futbolda eğer taktiksel bir kültürünüz olursa farklı sistemleri iyi bir şekilde sergileyebilirsiniz. Önemli olan oyuncuların, teknik direktörün neler istediğini anlaması. En önemlisi futbolcuların oyunu anlaması."

Pelkas: Savaşmaya geldik

Sarı-lacivertli ekibin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas ise yarın yapılacak mücadelenin her iki taraf için de çok önemli olduğunu belirterek, "Hiç şüphesiz ki biz buraya savaşmaya geldik. Fenerbahçe, oynadığı her maçı kazanmak için oynar. Yarınki maçta alınacak bir galibiyetin tur atlamak için çok büyük bir fırsat olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Eğer oynarsa yarınki maçta takımı adına elinden geleni yapacağını aktaran Pelkas, "Sakatlık sonrası dönem benim için iyi değildi ama bana ne zaman şans verilirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Yarınki maç, benim için özel olacak çünkü Yunanistan'da oynadığım zaman onlarla büyük bir rekabet içindeydik. Yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım." şeklinde görüş belirtti.

Pelkas, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı aldıkları derbi galibiyetinin kendilerine büyük bir moral olduğunu dile getirerek, "Şu anda iyi bir durumdayız. Bu derbi galibiyetine ihtiyacımız vardı. Takımca kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda da bu maçı unutmamız gerektiğini, bu maçın geride kaldığını ve yarınki maça odaklanmamız gerektiğini söyledik. Fenerbahçe yarıştığı tüm turnuvalarda ilk sırayı hedefler. Dolayısıyla biz de yarınki maça odaklanalım." ifadelerini kullandı.