UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi. Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Buna göre Medipol Başakşehir, 3. eleme turunu geçmesi halinde Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle: Şampiyonlar yolu: Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Ferencvaros (Macaristan) - Maribor (Slovenya)/Rosenborg (Norveç) Cluj (Romanya)/Celtic (İskoçya) - Slavia Prag (Çekya) Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)/Kopenhag (Danimarka) APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)/Karabağ (Azerbaycan) - PAOK (Yunanistan)/Ajax (Hollanda) Lig yolu: Basel (İsviçre)/LASK (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)/Dinamo Kiev (Ukrayna) Medipol Başakşehir/Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya)/Porto (Portekiz) AA

Okunma Sayısı: 184

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.