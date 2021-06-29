Steven Caulker Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, son 2,5 sezonu Alanyaspor'da geçiren İngiliz stoper Steven Caulker ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul’a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadeleri kullanıldı. 2018-2019 sezonunun devre arasında Alanyaspor'a gelen Caulker, Akdeniz temsilcisinde 2,5 sezonda Süper Lig'de 71, Türkiye Kupası'nda 13 maça çıktı. Caulker, kariyerinde Alanyaspor'un yanı sıra Liverpool, Southampton, Swansea City, Tottenham Hotspur, Bristol City, Cardiff City, Yeovil Town ve Queens Park Rangers'ta forma giydi. 29 yaşındaki stoper, bir dönem İngiltere Milli Takımı'na kadar yükseldi. AA

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